Царю — крест, вождю — нары

5 марта 1953 года умер Сталин. Прошло аж 64 года, казалось бы — плюнуть и забыть. Вот Ленин лежит в склепе в центре страны и Путин легко может при желании погладить его могучий лоб. Но дело его безнадежно проиграно. А Сталина от греха подальше закопали в землю, и дух усатый носился над водою. Но это не помогло, дело его ныне живее всех живых: согласно опросу «Левада-центра» от 23 января с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к нашему эпическому палачу относится 46% граждан новой, вроде бы демократической России.

В других частях СССР положение разное, но такого почитания нет нигде. На Украине снесли более 2000 памятников коммунистическим вождям, изменили 284 топонима. Я не сомневаюсь, что придет и черед России.

Сейчас украинцы стоят перед выбором: проклясть и забыть огромную часть жизни народа в составе России и СССР или это все-таки история Украины? Судя по переименованиям Екатеринослава и Елисаветграда, вопреки желаниям самих горожан будущего у топонимов рожденных русскими царями нет. Что же, таков выбор местной элиты.

А мы не можем плюнуть и забыть, лишив себя части собственной идентичности, о которой так любят рассуждать в Киеве. Все наши преступления — наши навек.

И никакие русские националисты не помешают нам передать память о них детям и внукам. Нельзя снести памятники и делать вид, что ничего не было.

И пока половина соотечественников восхищаются Сталиным, надо думать о том, чтобы потомки знали о нем не из мифологии Мединского. Надо предложить им достойный выход, пусть сегодня он покажется недостижимым.

Недавно я предложил изменить в будущем композицию памятнику Ивану Грозному, поставленному в Орле стараниями не очень умного губернатора. Смею представить потомкам и проект решения проблемы памятников вождям СССР (именно политикам, я не имею в виду ученых или писателей, входивших в ЦК партии и органы власти).

Надо переписать все памятники Ленину и его соратникам, выкопать из-под земли все статуи Сталина, какие найдем, выкупить у украинцев и белорусов всех их вождей. Далее

предстоит найти в тайге наиболее сохранившийся сталинский лагерь и превратить его в мемориал. А после вырубить в лесу просеку с юго-запада на северо-восток, которая упрется в ворота лагеря, и свезти туда всех вождей.

Можно выстроить их на просеке в колонну по четыре лицом к воротам, по росту, чтобы самые высокие были впереди и дать им таблички: где и когда был установлен, сколько простоял.

И везти сюда все памятники тиранам от «Капитала» со всего света. На одной только Украине за пару лет снесли более 2000, а сколько по сельским площадям еще стоят? Полагаю, колонна из лениных, сталиных, кировых, калининых, дзержинских и прочих зэков выйдет длиной километра три. Рядом неплохо бы построить аэродром, провести туда хорошую дорогу и включить этот объект во все туристические справочники. Не сомневаюсь, этот единственный на планете в своем роде маршрут, если все сделать по уму, быстро наберет популярность и станет источником валюты.

Не надо сносить памятники, им надо дать новый смысл. Мы не только себе — всему миру дадим возможность дать такому прошлому достойное место и в своей памяти и в своей совести. Нынешний морок пройдет, нет сомнений, к 80-летию смерти Сталина вполне можно будет рубить последнюю просеку к последнему лагерю в истории.