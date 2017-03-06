Ни доказательств, ни раскаяния

Когда в России решили, что антидопинговая «инквизиция» окончательно дала обратный ход и наличие определенных перемен подтвердило выступление президента РФ в Красноярске, Тюмень окончательно лишили права проводить чемпионат мира-2021 по биатлону. Противостояние продолжается в прежнем режиме, и до кульминации — решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Зимние олимпийские игры — еще ох как далеко.

Петр Саруханов / «Новая»

Есть вещи смешные, есть грустные, а есть смешные и грустные одновременно. Эйфория в России началась с того, что МОК на исходе февраля обнародовал пришедшее из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) письмо о некоторых проблемах, связанных с продолжением расследования по докладу независимой комиссии Ричарда Макларена в отношении российского допинга. ВАДА делилось внутренней информацией, МОК от лица генерального директора Кристофа де Кеппера решил, что письмо должно стать достоянием общественности. Ключевыми оказались слова о недостаточности доказательств для обвинения российских спортсменов в применении допинга «во многих случаях».

В России тут же решили, что ВАДА не просто сдает назад, а расписывается в собственном бессилии. Диапазон у реакции оказался широчайшим — от того, что не надо было верить показаниям перебежчика Григория Родченкова, до призывов немедленно засудить ВАДА за все его преступления. Раз враг проявляет слабость — надо этим воспользоваться в полной мере, раз и навсегда решив вопрос с наездами на Россию в настоящем и в будущем.

Понятно, что ни о каком окончании расследования и речи не было — между «недостаточностью доказательств» и «отсутствием доказательств» разница огромная. Понятно, что основные положения доклада Ричарда Макларена по наличию в России системы государственной поддержки допинга, не говоря уже о конкретной реализации наказаний с юридической точки зрения далеко не безупречны. Понятно, что международные спортивные федерации, на откуп которым были отданы решения «казнить или миловать», определялись с проблемами на свой страх и риск: с одной стороны, оглядываясь на рекомендации ВАДА, с другой — руководствуясь спортивными реалиями, а где-то и здравым смыслом. Ярче всего этот диссонанс проявился в позиции Международного союза биатлонистов, которая могла меняться в зависимости от расположения запятой в строке «реабилитировать нельзя наказать».

Российской стороне впадать в эйфорию на основании двух-трех слов или частного положительного решения по тому или иному спортсмену было по крайней мере наивным. Но именно это и произошло — ура, все кончено, претензии по сути сняты, мы едем в Пхенчхан, далее — везде. Как-то все враз позабыли, что какого-либо признания вины со стороны ВАДА и близко не было, что организация по-прежнему требует расширения полномочий и совсем не собирается сворачивать расследование по России, в чем МОК при всех существующих противоречиях с агентством продолжит оказывать тому всяческое содействие.

И тут в Красноярске по случаю визита с проверкой подготовки города к Зимней универсиаде-2019 выступил Владимир Путин. Он не стал «добивать» доклад Макларена — «несмотря на промахи в работе этой независимой комиссии…» Больше того, Путин призвал «прислушаться к требованиям ВАДА». И даже признал, что у нас, оказывается, «есть достоверные, выявленные случаи применения допинга» — как результат, что «имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина…»

ВАДА достаточно сдержанно похвалило заявление, не преминув отметить, что долго ожидало признания на высшем политическом уровне: «Это шаг в правильном направлении». В России же окончательно решили, что война окончена, и теперь все будет по-другому.

Обе стороны при этом поняли ситуацию по-разному: Путин подчеркнул, что «в России никогда не было, нет и, надеюсь, не будет государственной системы поддержки допинга». А глава ВАДА Крейг Риди, в свою очередь, отметил, что доклад Ричарда Макларена вполне доказывает ее существование, и свидетельства «допинг-заговора» непреложны. Запад, по сути, подтвердил приверженность своей линии давления, а русские, известно, никогда не сдаются, так что сотрудничество по очищению и самоочищению России, похоже, продолжится в прежнем вялотекущем режиме.

Решение Международного союза биатлонистов окончательно лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира-2021, последовавшее на пике миротворческих усилий МОК, свидетельствует не только об инерционности процесса, но и о неоправданных попытках выдать желаемое за действительное. Глава организации Андерс Бессеберг разъяснил, что в противном случае ВАДА могло признать его Союз не соответствующим антидопинговому кодексу. Российская сторона грозит «рейдерскому захвату» справедливым судом, но это дело долгое и с предсказуемым результатом.

Тем временем от России, пусть и в статусе нейтрального участника, на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде, как и в Рио, выступает та же одна Дарья Клишина — остальные «нейтралы» могут надеяться только на участие в чемпионате мира. Чемпионат мира по лыжному спорту в Лахти проходит под знаком феноменального выступления Сергея Устюгова, но при отсутствии еще по крайней мере четверых отстраненных российских топ-лыжников. «Русский витязь» — боксер Александр Поветкин — за применение допинга дисквалифицирован на неопределенный срок.

Есть и другие факторы, свидетельствующие о продолжении банкета. В частности, глава авторитетного Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт в ближайшем будущем видит ВАДА не только выявляющей допинговые нарушения организацией, но и непосредственно выносящей наказания. Система поощрения информаторов из числа борцов с допингом ВАДА принята и уже внедряется.

А мы три года спустя после домашней Олимпиады бьем медальные рекорды на Всемирных военных играх в том же «несправедливо обиженном» Сочи, готовимся потратить 40 с лишним миллиардов рублей на студенческую спортивную тусовку в Красноярске, гневно осуждаем саму возможность наезда на чемпионат мира по футболу-2018, исправляем отдельные ошибки и перенастраиваем систему контроля за применением допинга, которая должна стать лучшей в мире.

Тактические отступления и уступки «врагам» стратегии не меняют. Пусть «они» знают, что скрепа — не сапог, который можно переобуть. На том стояли и стоять будем.