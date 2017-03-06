«Используйте меня! Угрожайте!»

Очередь сторонников Навального. Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

В воскресенье вечером Алексей Навальный открыл в Казани свой шестой по счету предвыборный штаб. Очередь зарегистрированных волонтеров, пожелавших послушать потенциального кандидата в президенты России, растянулась на целый квартал Московской улицы города.

Когда помещение штаба заполнилось, как автобус в час пик, организаторы обратились к тем, кто остался на улице (а таковых было не менее полутора сотен), и попросили их прийти через час, пообещав, что Навальный повторит для них свое выступление.

А до того в еще не открывшемся официально штабе прошло два мероприятия, тоже весьма многочисленных. Сначала — пресс-конференция (около 50 журналистов), на которой Алексей Навальный заявил, что он знаком с выборными традициями Татарстана, в курсе здешних фальсификаций и подтасовок, но, тем не менее, рассчитывает на народную поддержку.

— Мы знаем, какие надежды связывает Кремль с Татарстаном, — сказал он, — но мы поборемся.

Навальный ответил на некоторые специфические вопросы, какие ему явно не задавали в других регионах. В частности, об известном договоре между Федеральным центром и республикой, срок которого истекает. Нужно ли продлевать этот договор? Навальный считает, что подобных договоров вообще не должно быть:

— Для чего региону нужен договор? Для того чтобы было больше денег и полномочий. Я считаю, что и без договора надо давать на места больше того и другого. Я точно не отношусь к поклонникам Минниханова, но он говорит правильно: развивай регион — не развивай, собирай деньги — не собирай, Центр заберет.

По мнению Навального, здесь, в Татарстане, несправедливость устройства российского государства видна особенно отчетливо. Богатый регион сталкивается с проблемами, каких не должно быть. В частности, в банковской сфере. Как раз перед его приездом в Казань появилось сообщение, что двум обанкротившимся здешним банкам отказали в санации. Центробанк отобрал лицензии у Татфондбанка (входит в Топ-50 крупнейших банков России) и Интехбанка. Оставшиеся без денег вкладчики этих кредитных учреждений уже не первый месяц митингуют на улицах Казани, а сейчас они немедленно сделались сторонниками Навального и толпой явились к нему за советом и помощью. Этому было посвящено второе мероприятие перед открытием штаба.

Совет Навального был прост. Охарактеризовав банкротство банков как следствие воровства и коррупции, он предложил пострадавшим вкладчикам политизировать свои требования:

— Используйте меня! Угрожайте, что создадите в республике самый большой штаб Навального. Требуйте изъять незаконно построенные дворцы, о которых я рассказывал в нашем расследовании, и раздать деньги пострадавшим.

Понимая, что его неизбежно обвинят в популизме, московский политик сделал оговорку:

— Я знаю, что подконтрольные власти газеты напишут, что Навальный набирает очки на проблемах Татфондбанка. Ну так пусть Путин к вам приедет и наберет очки.

Алексей Навальный и Эльвира Дмитриева, руководитель штаба в Казани. Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Штаб, где будет четыре штатных сотрудника, возглавила председатель регионального отделения «Партии прогресса» Эльвира Дмитриева. Ради этого ей даже пришлось оставить работу в Казанском федеральном университете.

В отличие от аналогичных мероприятий в других городах, открытие штаба Навального в Казани прошло без эксцессов. Никто не размахивал американским флагом и не бросался яйцами. У входа в штаб маячили на тротуаре какие-то угрюмые парни, явно не сторонники оппозиционера, но численное преимущество тех, кто пришел его поддержать, оказалось таким внушительным, что затевать конфликт было рискованно.

Старое двухэтажное здание, где разместился штаб, украшает вывеска еще одного учреждения: «Букмекер паб». Ставок на то, что Алексей Навальный станет президентом России, пока никто не делает. Шансы даже на то, что его утвердят кандидатом, невелики. Но кто бы мог подумать, что сотни людей в политически пассивной Казани готовы отстаивать другое мнение?

Казань