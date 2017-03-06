Большой архив на большом экране

С 6 по 12 марта в московском кинотеатре «Иллюзион» покажут редкие киноматериалы из коллекции единственного в России фестиваля архивного кино «Белые Столбы — 2017» (Госфильмфонд). Одна из главных тем фестиваля в этом году — Революция. Но вместо традиционной обоймы картин Эйзенштейна и Ромма кураторы отобрали фильмы о государственных переворотах всех времен и народов.

В программе соседствуют американская клюква о русских революционерах с элементами садомазохизма («Казацкая нагайка», 1916) и подпольная лента «Заря русской революции» (1913); разные взгляды на Великую французскую революцию в немецком немом фильме с Эмилем Янингсом в роли Дантона и в картине польского классика Анджея Вайды с Жераром Депардье; пародийная революция в упоительной комедии Луи Маля «Вива Мария!» (1965), устроенная стриптизершами Брижит Бардо и Жанной Моро, и мексиканская революция в голливудском блокбастере «Вива Вилья!» (1934);

Неожиданный взгляд на «лениниану» — в фильме «На одной планете» (1966) с Иннокентием Смоктуновским в роли Ленина и парадоксальный шедевр Фридриха Эрмлера «Перед судом истории» (1965) с лидером дореволюционной Государственной Думы Василием Шульгиным в роли самого себя: режиссер-коммунист снял признание в любви непримиримому монархисту.

Еще одна ключевая рубрика фестиваля посвящена документальным работам выдающихся мастеров игрового кино. Будут здесь и полузапрещенная картина «Память» (1969) Григория Чухрая, и фильм-коллаж «Встреча с Францией» (1960): неисправимый формалист Сергей Юткевич умудрился даже визит Хрущева во Францию подать авангардно. Яркая и неожиданная картина «Судьба моя — КамАЗ» (1974), наконец-то, развеет миф о том, что Александр Аскольдов — режиссер только одного, хоть и выдающегося, фильма «Комиссар».

Цикл студенческих работ 1930–1970-х годов оказался едва ли не самой успешной рубрикой прошлогоднего фестиваля. В нынешнем году цикл продолжается. Вы можете увидеть диплом Геннадия Полоки, учебную работу Вадима Абдрашитова, курсовую — Джеммы Фирсовой с Отаром Иоселиани в главной роли и другие.

Здесь состоится первая в мире ретроспектива Ирвина Уиллата, одного из самых зловещих режиссеров американского немого кино, у которого снялся «человек тысячи лиц» Лон Чейни («Фальшивые лица», 1919). А восстановленная лишь в 2016 году драма «За дверью» — история одержимого местью таксидермиста, заживо ошкуривающего убийцу своей жены, — даже по сегодняшним меркам зрелище не для слабонервных.

В рубрике «Как сделано искусство» выделены дерзкие эстетические эксперименты в научно-популярном кино. Публика увидит неизвестные работы Исидора Анненского и Сергея Герасимова, самодеятельный фильм 1920-х гг. «Богатый Яша» (обнаруженный на помойке), материал, не вошедший во всенародно любимую комедию Григория Александрова «Весна» (1947).

Марлен Хуциев в архиве Госфильмфонда. Фото: РИА Новости

Среди представленных на фестивале реставраций — шедевр Марлена Хуциева «Был месяц май» (1970) — уникальная возможность увидеть фильм на большом экране с кинопленки; символ кинематографа 1960-х «Мальчик и девочка» (1966) Юлия Файта с вырезанной советской цензурой сценой и два этапных произведения русского дореволюционного кино «Жизнь за жизнь» (1916) и «Цветы запоздалые» (1916).

Цена билета на дневные сеансы — 100 руб., цена билета на вечерние сеансы — 250 руб.