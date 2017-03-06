«В коридорах Института рыбного хозяйства царит подозрительная тишина…»

Ответ представителя Русской Православной Церкви на публикацию о судебном споре между Росимуществом и Патриаршим подворьем при храмах прп. Алексия человека Божия и Воздвижения Креста Господня в Красном селе по вопросу передачи в безвозмездное пользование Патриаршего подворья здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перестроенного из храма Воздвижения Честного Креста Господня Алексеевского женского монастыря.

Не строительство, а реконструкция

Автор игумения Алексеевского ставропигиального женского монастыря г монахиня Ксения (Чернега)

Постройка по адресу ул. Верхняя Красносельская, 17 представляет собой Крестовоздвиженский храм, встроенный в административное здание ВНИРО.

Первоначально этот храм был единственным культовым зданием на новой территории Алексеевского женского монастыря, перемещенного в Красное село с Чертолья в 1837 г. в связи с постройкой на прежнем месте его расположения Храма Христа Спасителя. Впоследствие на новой территории монастыря были построены еще три храма.

Крестовоздвиженский храм Алексеевского женского монастыря по ул. Верхняя Красносельская. Дореволюционное фото

Современный вид здания ВНИРО по ул. Верхняя Красносельская

В Крестовоздвиженском храме была устроена усыпальница для игумений обители. Кстати, в ней была погребена одна из наиболее почитаемых настоятельниц Алексеевского монастыря — игумения Антония (Троилина), известная делами милосердия и благотворительности.

В 1939 г., после закрытия монастыря, Крестовоздвиженский храм был встроен в здание института рыбного хозяйства, о чем свидетельствуют архивные документы. Этот факт не отрицает и Росимущество.

В его решении от 4 апреля 2016 г. об отказе в передаче здания в пользование религиозной организации отмечено, что в здании сохранены «уцелевшие фрагменты церкви». Поэтому утверждения бывшего замдиретора Ю. Зайцевой о сносе храма и о произведенной в 1939 г. застройке «пустыря» не соответствуют действительности.

В 2008 г. Росохранкультура предприняла попытку поставить здание на госохрану в качестве объекта культурного наследия. Однако, институту, который в то время уже нарушил покой игумений обители, удалось этого избежать, подключив административный ресурс. В итоге, здание не было отнесено к объектам культурного наследия, хотя паспорт объекта культурного наследия был изготовлен 19.09.2008 г. по заказу Росохранкультуры (а не Русской Православной Церкви, как утверждают отдельные СМИ). Именно этот документ, а не заключение искусствоведа частного предприятия «Симаргл» М. Г. Карповой использован Патриаршим подворьем в судебном процессе в качестве доказательства наличия внутри здания помещений храма. Согласно паспорту, внутри здания сохранились своды, помещения главного храма и его приделов, притворы, нижний ярус колокольни, а также трапезная и четверик. К паспорту прилагались фотографии указанных помещений, которые имеются в деле.

Фрагмент интерьера здания ВНИРО. Фото 2008 г.

Фрагмент интерьера здания ВНИРО. Фото 2008 г.

В суде было обжаловано решение Росимущества об отказе в передаче подворью спорных площадей, мотивированное тем, что спорный объект представляет собой «современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки». Суды первой и второй инстанции удовлетворили заявление Патриаршего подворья, признав решение Росимущества об отказе в передаче незаконным. Одновременно суды обязали Росимущество передать все помещения спорного здания в безвозмездное пользование подворья в соответствии с положениями Федерального закона № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

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Современное использование здания

Содержащиеся в СМИ заявления о ведущей роли ВНИРО в сфере развития рыбного хозяйства вряд ли соответствуют действительности. В кабинетах и коридорах этого учреждения царит подозрительная тишина, а первые этажи здания и вовсе сдаются в аренду мелким предпринимателям, занимающимся торговлей продуктами питания, продажей автозапчастей, пошивом одежды, ремонтом обуви, оказанием юридических услуг, автострахованием, изготовлением ключей, фотоуслугами и многими другими, надо полагать, чрезвычайно «полезными» для фундаментальной науки и рыбной промышленности вещами.

Помещения первого и второго этажей здания ВНИРО сдаются в аренду

Не соответствуют действительности и сведения о якобы функционирующих многочисленных филиалах ВНИРО.

В решении Росимущества от 4 апреля 2016 г. об отказе в передаче здания фигурирует акт проверки фактического использования здания от 03.09.2015. Однако, Росимущество отказалось представить этот акт в суд и в материалах дела он отсутствует. В связи с этим,

есть серьезные основания полагать, что с использованием «храма науки» в целях научно-исследовательской деятельности не все в порядке.

В апелляционной жалобе Росимущества утверждалось, что в подвальных помещениях спорного здания размещено дорогостоящее оборудование, которое не может быть отделено от спорных помещений. Однако, во-первых, доказательства наличия и неотделимости данного оборудования от спорных помещений не были представлены в суд. Кроме того, подвальными помещениями Росимущество называет усыпальницу храма, которая была варварски разорена ВНИРО. Из усыпальницы в мешках были вынесены останки игумений Алексеевского монастыря, после чего в ней был устроен бассейн для разведения крабов, которыми владелец бассейна торговал. В настоящее время в усыпальнице , помимо бассейна и аквариумов, размещен еще и тренажерный зал, которым пользуются сотрудники института. Вряд ли спортивные тренажеры можно назвать ценным научным оборудованием, неотделимым от помещений института.

Таинственная Ижорская, 7

Согласно данным Росреестра в оперативном управлении ВНИРО находится здание площадью 4299, 4 кв.м по адресу ул. Ижорская, 7. На сегодняшний день этот объект “курирует” шурин научного руководителя института Абдурахманов А.Г., одновременно занимающий должность руководителя Центра научно-экспериментальных технологий ВНИРО.

Войти в это здание нам невозможно, поскольку оно охраняется сотрудниками ЧОП. В этом здании, видимо, также ведется интенсивная научно-исследовательская деятельность, о чем свидетельствуют данные ФНС, согласно которым по адресу Ижорская, 7 зарегистрировано 29 коммерческих организаций — по числу научных лабораторий института.

Здание ВНИРО на ул. Ижорская, 7

Верните Богу Божее

Зачем же Церковь добивается возврата здания? Во всяком случае не для того, чтобы его снести. Информации о якобы сделанном мною на суде заявлении о предстоящем сносе здания ВНИРО является недостоверной. Такого заявления я не делала и подтверждением тому является протокол и стенограмма судебного заседания. Тем более, что Патриаршее подворье просит передать здание ВНИРО в безвозмездное пользование при сохранении его в федеральной собственности. Понятно, что пользователь не может снести объект, находящийся в собственности государства.

Свою позицию в суде Патриаршее подворье построило, во-первых, на том факте, что здание храма не подверглось сносу, а было реконструировано. В свою очередь, произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе № 327-ФЗ в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а, следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно.

Исторический владелец Крестовоздвиженского храма — Алексеевский женский монастырь, возрожденный в 2013 г., имеет большую историю, поскольку является, по существу, первой женской обителью г. Москвы, созданной родными сестрами митрополита Московского Алексия в 1360 г. При монастыре действует богадельня, в которой находятся на попечении около 20-ти пожилых женщин. Также при монастыре функционирует православная общеобразовательная школа, в которой учится 80 детей. Есть у монастыря и другие социальные проекты.

В случае возвращения монастырю здания по Верхней Красносельской, первоочередной задачей станет возрождение в нем богослужений. В здании имеются участки, где из-под штукатурки поступает храмовая живопись. Это свидетельствует о том, что храм, встроенный в здание, продолжает жить сокровенной жизнью и сестры Алексеевского монастыря, и его прихожане хотят, чтобы эта жизнь продолжилась. Поэтому Церковь настаивает на возвращении храма верующим.