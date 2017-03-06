«В коридорах Института рыбного хозяйства царит подозрительная тишина…»
Ответ представителя РПЦ на статью «Новой» о претензиях церкви на здание НИИ в центре Москвы
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Инокиня Ксения (Чернега)руководитель юридического отдела Московской Патриархии
Ответ представителя Русской Православной Церкви на публикацию о судебном споре между Росимуществом и Патриаршим подворьем при храмах прп. Алексия человека Божия и Воздвижения Креста Господня в Красном селе по вопросу передачи в безвозмездное пользование Патриаршего подворья здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), перестроенного из храма Воздвижения Честного Креста Господня Алексеевского женского монастыря.
Не строительство, а реконструкция
Постройка по адресу ул. Верхняя Красносельская, 17 представляет собой Крестовоздвиженский храм, встроенный в административное здание ВНИРО.
Первоначально этот храм был единственным культовым зданием на новой территории Алексеевского женского монастыря, перемещенного в Красное село с Чертолья в 1837 г. в связи с постройкой на прежнем месте его расположения Храма Христа Спасителя. Впоследствие на новой территории монастыря были построены еще три храма.
В Крестовоздвиженском храме была устроена усыпальница для игумений обители. Кстати, в ней была погребена одна из наиболее почитаемых настоятельниц Алексеевского монастыря — игумения Антония (Троилина), известная делами милосердия и благотворительности.
В 1939 г., после закрытия монастыря, Крестовоздвиженский храм был встроен в здание института рыбного хозяйства, о чем свидетельствуют архивные документы. Этот факт не отрицает и Росимущество.
В его решении от 4 апреля 2016 г. об отказе в передаче здания в пользование религиозной организации отмечено, что в здании сохранены «уцелевшие фрагменты церкви». Поэтому утверждения бывшего замдиретора Ю. Зайцевой о сносе храма и о произведенной в 1939 г. застройке «пустыря» не соответствуют действительности.
В 2008 г. Росохранкультура предприняла попытку поставить здание на госохрану в качестве объекта культурного наследия. Однако, институту, который в то время уже нарушил покой игумений обители, удалось этого избежать, подключив административный ресурс. В итоге, здание не было отнесено к объектам культурного наследия, хотя паспорт объекта культурного наследия был изготовлен 19.09.2008 г. по заказу Росохранкультуры (а не Русской Православной Церкви, как утверждают отдельные СМИ). Именно этот документ, а не заключение искусствоведа частного предприятия «Симаргл» М. Г. Карповой использован Патриаршим подворьем в судебном процессе в качестве доказательства наличия внутри здания помещений храма. Согласно паспорту, внутри здания сохранились своды, помещения главного храма и его приделов, притворы, нижний ярус колокольни, а также трапезная и четверик. К паспорту прилагались фотографии указанных помещений, которые имеются в деле.
В суде было обжаловано решение Росимущества об отказе в передаче подворью спорных площадей, мотивированное тем, что спорный объект представляет собой «современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки». Суды первой и второй инстанции удовлетворили заявление Патриаршего подворья, признав решение Росимущества об отказе в передаче незаконным. Одновременно суды обязали Росимущество передать все помещения спорного здания в безвозмездное пользование подворья в соответствии с положениями Федерального закона № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Современное использование здания
Содержащиеся в СМИ заявления о ведущей роли ВНИРО в сфере развития рыбного хозяйства вряд ли соответствуют действительности. В кабинетах и коридорах этого учреждения царит подозрительная тишина, а первые этажи здания и вовсе сдаются в аренду мелким предпринимателям, занимающимся торговлей продуктами питания, продажей автозапчастей, пошивом одежды, ремонтом обуви, оказанием юридических услуг, автострахованием, изготовлением ключей, фотоуслугами и многими другими, надо полагать, чрезвычайно «полезными» для фундаментальной науки и рыбной промышленности вещами.
Не соответствуют действительности и сведения о якобы функционирующих многочисленных филиалах ВНИРО.
В решении Росимущества от 4 апреля 2016 г. об отказе в передаче здания фигурирует акт проверки фактического использования здания от 03.09.2015. Однако, Росимущество отказалось представить этот акт в суд и в материалах дела он отсутствует. В связи с этим,
есть серьезные основания полагать, что с использованием «храма науки» в целях научно-исследовательской деятельности не все в порядке.
В апелляционной жалобе Росимущества утверждалось, что в подвальных помещениях спорного здания размещено дорогостоящее оборудование, которое не может быть отделено от спорных помещений. Однако, во-первых, доказательства наличия и неотделимости данного оборудования от спорных помещений не были представлены в суд. Кроме того, подвальными помещениями Росимущество называет усыпальницу храма, которая была варварски разорена ВНИРО. Из усыпальницы в мешках были вынесены останки игумений Алексеевского монастыря, после чего в ней был устроен бассейн для разведения крабов, которыми владелец бассейна торговал. В настоящее время в усыпальнице , помимо бассейна и аквариумов, размещен еще и тренажерный зал, которым пользуются сотрудники института. Вряд ли спортивные тренажеры можно назвать ценным научным оборудованием, неотделимым от помещений института.
Таинственная Ижорская, 7
Согласно данным Росреестра в оперативном управлении ВНИРО находится здание площадью 4299, 4 кв.м по адресу ул. Ижорская, 7. На сегодняшний день этот объект “курирует” шурин научного руководителя института Абдурахманов А.Г., одновременно занимающий должность руководителя Центра научно-экспериментальных технологий ВНИРО.
Войти в это здание нам невозможно, поскольку оно охраняется сотрудниками ЧОП. В этом здании, видимо, также ведется интенсивная научно-исследовательская деятельность, о чем свидетельствуют данные ФНС, согласно которым по адресу Ижорская, 7 зарегистрировано 29 коммерческих организаций — по числу научных лабораторий института.
Верните Богу Божее
Зачем же Церковь добивается возврата здания? Во всяком случае не для того, чтобы его снести. Информации о якобы сделанном мною на суде заявлении о предстоящем сносе здания ВНИРО является недостоверной. Такого заявления я не делала и подтверждением тому является протокол и стенограмма судебного заседания. Тем более, что Патриаршее подворье просит передать здание ВНИРО в безвозмездное пользование при сохранении его в федеральной собственности. Понятно, что пользователь не может снести объект, находящийся в собственности государства.
Свою позицию в суде Патриаршее подворье построило, во-первых, на том факте, что здание храма не подверглось сносу, а было реконструировано. В свою очередь, произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе № 327-ФЗ в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения, а, следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации. При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно.
Исторический владелец Крестовоздвиженского храма — Алексеевский женский монастырь, возрожденный в 2013 г., имеет большую историю, поскольку является, по существу, первой женской обителью г. Москвы, созданной родными сестрами митрополита Московского Алексия в 1360 г. При монастыре действует богадельня, в которой находятся на попечении около 20-ти пожилых женщин. Также при монастыре функционирует православная общеобразовательная школа, в которой учится 80 детей. Есть у монастыря и другие социальные проекты.
В случае возвращения монастырю здания по Верхней Красносельской, первоочередной задачей станет возрождение в нем богослужений. В здании имеются участки, где из-под штукатурки поступает храмовая живопись. Это свидетельствует о том, что храм, встроенный в здание, продолжает жить сокровенной жизнью и сестры Алексеевского монастыря, и его прихожане хотят, чтобы эта жизнь продолжилась. Поэтому Церковь настаивает на возвращении храма верующим.