«Сейчас движения на стадионе подпадают под массовые мероприятия»

Вечером 5 марта крымский общественник Александр Талипов выложил на своей странице в фейсбуке парадоксальный пост: «Детям в селе Краснокаменка Феодосии запрещают играть в футбол на футбольном поле школы! Ребята организовали дворовый турнир 4 марта, к ним подошла директор и приказала убираться со стадиона школы <...> Ребята не обратили внимание и продолжили игру, тогда директор вызвала мужа военного, тот начал наезжать на детей, в это время директор вызвала участкового, обвинив детей в проведении несанкционированного митинга».

По феодосийским группам в социальных сетях в начале марта действительно прошло сообщение: «Состоится турнир любительских команд по футболу».

Начало турнира было назначено на 4 марта.

В этот же день участник соревнований с никнеймом «Славик Матрос» опубликовал такую запись: «Сегодня в с. Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг не согласованный с администрацией г. Феодосии, запретив нам продолжить матч <...> В нашем городке не проводится никаких спортивных мероприятий, и нет другого места для занятий спортом. Молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами. После того как мы продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота (мы в полном шоке!). Нам что, пить и наркоманить?»

Поговорить с самим Славой «Новой газете» не удалось. Подробности произошедшего рассказал другой футболист Михаил Шестаков.

— На самом деле, в итоге это был не турнир. Собравшись, мы решили отказались от этого статуса и просто поиграть для себя, — сообщил он. — Потом пришла директор с мужем военным и участковый. Она [директор], сказала, что мы устраиваем мероприятие, которого не было. Я что-то слышал про митинг краем уха, но не уверен в формулировках. Самое интересное, что накануне ребята проводили на поле субботник, чтоб было приятнее играть, и никаких претензий к нам не было.

Михаил предоставил в распоряжение «Новой» запись разговора молодых футболистов с директором школы, ее мужем в военной форме и полицейским.

Один из игроков спрашивает у директора: «Марина Ивановна, а покажите документы, что поле школьное?» Его прерывает полицейский: «Ты не уполномоченное лицо, чтобы тебе кто-то что-то предъявлял здесь» (внимание, в видео по ссылке встречается ненормативная лексика. 16+).

В разгар спора Михаил Шестаков крикнул: «Вот это и есть коррупция. Денег не дали, и все». В ответ на это директор, подойдя к полицейскому, заявила: «Я прошу зафиксировать это как оскорбление. В понедельник подаю в суд».

— На меня составили рапорт, где было описание ситуации. Переписали мой номер телефона, — говорит Шестаков. — Пока на допрос не вызывали.

По итогам беседы с директором, футболистам пришлось покинуть поле, а вечером ворота на нем по указанию директора были спилены.

Директор сельской школы Марина Кудрявцева

Дозвониться до директора школы Марины Кудрявцевой «Новой газете» не удалось. Она оставила без ответа семь вызовов. Вместо нее согласился говорить учитель физкультуры Дмитрий Антипин.

— Формально у директора было право просить молодежь убраться со стадиона, потому что он действительно по бумагам принадлежит школе. Сейчас движения на стадионе с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а там была музыка, попадают под массовые мероприятия! И если кто-нибудь из близлежащих домов пожаловался, то с директора сняли бы голову. Хотя мы, на самом деле, понимаем, что ребята просто хотели поиграть в футбол, и это запрещать, тем более с полицией, странно. Могу сказать, что ворота в скором времени вернутся.

Ситуацию с рассмотрением футбольного матча через призму несанкционированного массового мероприятия сегодня рассматривали на совещании в городской администрации Феодосии. На сторону директора школы встала руководитель феодосийского отдела образования Надежда Алексеенко:

«Ситуация такая, что без предупреждения собрали большую группу детей на стадионе.

Собрал молодой человек, который не предупредил никого. И директор, естественно, попросила показать, где медсестра и представитель полиции, поскольку это массовый сбор подростков. Когда на этом стадионе занимаются местные ребята, то вопросов нет, но в данной ситуации были расклеены объявления об организованной игре, и никто даже не предупредил директора школы. Поэтому первое, что она сделала, обратилась в полицию, чтобы приехал представитель МВД».

Глава городской администрации Станислав Крысин, правда, сохранил холодный рассудок: «Проведите расследование. Я не понимаю такого: дети играют в футбол, и им запрещают», — сказал он.