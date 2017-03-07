Общество, которое обречено на свою власть

Вторая дискуссия цикла «Реформы по-русски», который организуют фонд Егора Гайдара и Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ), прошла в начале марта. Называлась она «Россия — страна догоняющей модернизации или безнадежного отставания?». Дискутировали по этому поводу научный сотрудник ЕУ Заостровцев и профессор московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Оболонский. Модератором встречи стал профессор всё того же Европейского университета Дмитрий Травин.

После того, как Травин произнёс вступительное слово, где указал на то, что вопрос о возможности России двигаться по западному пути становится всё актуальнее, микрофон взял Заостровцев. Он придерживался той позиции, что Россия может двигаться исключительно по своему, альтернативному пути и выдвинул несколько аргументов в пользу своей точки зрения. Ключевым из них оказался тезис о том, что в России исторически сложилось восприятие власти, как некоторого «сакрального института». Вокруг этой мысли и развернулась дальнейшая беседа.

Оболонский стал спорить с Заостровцевым именно по этому вопросу, заявив, что в отношении населения к власти «сакральностью и не пахнет». С остальными аргументами оппонента Оболонский, в общем-то, согласился, с единственной оговоркой: он не сделал из них тех выводов, которые сделал Заостровцев. Профессор ВШЭ заявил, что он «не согласен, что все эти доводы фатально определяют нашу жизнь» и «мы не обречены идти этим путём». Если мы признаем, что обречены, по его мнению, то мы признаем «национальную неполноценность».

Участники дискуссии и ведущий еще некоторое время поспорили об отношении россиян к власти и перешли к обсуждению темпов развития страны. Заостровцев предположил, что жизнь в России безусловно становится лучше, но лишь из-за того, что модернизируются институты, а не их суть. Оболонский же ответил на это тем, что развитие страны зависит не от исторической матрицы, в которой она находится, а от поступков конкретных людей, и сказал, что Россия, как минимум, пять раз стояла на развилках, и выбор пути определялся поведением людей.

После диалога двух учёных, Травин, который на протяжении всей беседы вставлял короткие реплики, споря то с одним, то с другим собеседником, попросил высказаться писателя Дениса Драгунского и польского экономиста Марека Домбровского, которые присутствовали в зале.

Домбровский в своей речи соглашался с Оболонским и говорил о том, что «не принимает исторического детерминизма» и «история подразумевает постоянные развилки». Последняя серьезная развилка, на которой стояла Россия, считает экономист, — это конец 90-ых — начало нулевых и поворотным пунктом в тот момент стало начало второй Чеченской войны. Тот авторитарный режим, который мы наблюдаем сейчас, по мнению Домбровского — результат поступков людей в начале века. В конце своего выступления поляк высказал уверенность в том, что рано или поздно, но «Россия будет свободной, демократической страной».

Денис Драгунский был не менее оптимистичен и повторил последнюю реплику Домбровского, но с одной оговоркой: писатель не понимает, каким образом Россия станет демократической страной, хотя и уверен в том, что это произойдет. Драгунского смущает исторический опыт, который не позволяет ему быть уверенным в том, что российское общество сможет победить власть, так как ему ещё ни разу этого не удавалось, а значит «борьба не считается».

Михаил Шевелев, специально для «Новой»