Доставлено, прочитано

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Всем абонентам сотовой связи посвящается, особенно (495) 147 36 85
Фото: «Новая газета»
Понедельник
прости меня пожалуйста. я тебя люблю. я никогда больше не буду таким дураком. я тебя очень люблю. давай поженимся. и у нас будут дети. и собака
Доставлено в 20.42
Вы ошиблись номером. Отправьте на правильный
Доставлено в 20.43
ох. вы меня спасли!!! спасибо)))))))
Доставлено в 20.50
Не за что. Завидую адресату. Удачи
Доставлено в 20.51
спс!
Не доставлено
Четверг
завидовать особенно нечему
Доставлено в 05.54
Вы в своем уме? 6 утра
Доставлено в 05.59
простите не посмотрел простите пожалуйста
Доставлено в 06.01
простите меня пожалуйста еще раз что разбудил
Доставлено в 10.46
Да ладно. Что, не помогла собака?
Доставлено в 10.47
нет
Доставлено в 10.48
Плохо?
Доставлено в 10.48
очень
Доставлено в 10.56
И запили. Угадала?
Доставлено в 11.45
да
Доставлено в 11.46
Не пейте, не поможет. Все на вашем месте бывали
Доставлено в 11.47
нет
Доставлено в 11.59
Оставьте. Всех бросали
Доставлено в 12.03
так — нет
Доставлено в 12.06
Извините, я на работе
Доставлено в 14.07
вы уже освободились?
Доставлено в 19.04
Вам психологическая помощь нужна при запое? Идите в наркодиспансер
Доставлено в 19.07
тяжелый день?
Доставлено в 19.08
Да!!! Еще надо внуков из школы забрать и мужа накормить
Доставлено в 19.11
ясно
Доставлено в 19.12
Ясно — и забыли мой номер
Доставлено в 19.14
Пятница
Але, гараж. Сколько уже за шиворотом?
Доставлено в 02.39
)))
Доставлено в 02.40
Понятно. В буквы мы уже, значит, не попадаем
)))))))
Доставлено в 02.41
Вот это вот )))) — это коровье мычание
Доставлено в 02.42
муж накормлен внуки уложены?
Доставлено в 02.44
Послушайте, я не то что имени вашего не знаю и возраста, но даже пола
Доставлено в 02.45
мужской. 32. Алексей
Доставлено в 02.48
Наврать можно что угодно
Доставлено в 02.50
женский. 64. зульфия. так пойдет?
Доставлено в 02.51
Уже лучше. Все равно, не пейте
Доставлено в 02.53
а вы-то?
Доставлено в 02.55
Я не пью
Доставлено в 02.57
в смысле — кто вы? про внуков и мужа я уже понял
Доставлено в 03.01
Женский. 29. Юлия. Извините, что рявкнула вчера
Доставлено в 03.О4
угадал — тяжелый день?
Доставлено в 03.14
Да не то слово, переругалась со всеми и ноготь сломала, тут вы еще. А может, есть муж, вам откуда знать
Доставлено в 03.16
в 3 ночи переписываться с человеком без роду без полу?
Доставлено в 03.17
Спокойной ночи
Доставлено в 03.20
и вам
Доставлено в 03.22
Суббота
Доброе утро, Юлия
Доставлено в 10.27
Предположим
Доставлено в 10.30
интересно я у вас в контактах кто?
Доставлено в 10.32
Муму
Доставлено в 10.41
???
Доставлено в 10.49
Мне понравилось про собаку — это сильный аргумент при женитьбе. Но «собака» слово длинное, я сократила
Доставлено в 10.53
спасибо не герасим
Доставлено в 11.03
А я у вас? Бесплатная горячая линия на случай матримониальной катастрофы?
Доставлено в 11.05
вы у меня — единственная
Доставлено в 11.07
Признавайтесь, Зульфия — вы маньяк?
Доставлено в 11.11
нет я потом объясню. хотите перепишу если вам неприятно
Доставлено в 11.15
Оставьте как есть. Следователь спросит — а какие доказательства, что он маньяк? А я отвечу — да вы посмотрите, как я у него в контактах записана. И все, вас закрывают
Доставлено в 11.17
переписал. теперь вы истица
Доставлено в 11.40
Час от часу не легче. Заявительница, если уж на то пошло. Пока дело до суда не дошло
Доставлено в 11.45
вы юрист?
Доставлено в 11.47
Что, страшно стало? Да, типа того. А вы?
Доставлено в 12.03
журналист
Доставлено в 12.06
Похоже. Заглавных букв не признаем, знаки препинания презираем, пьющий, с бабами не везет — все сходится
Доставлено в 12.08
Вы граммар-наци? И, кстати, не людям, употребляющим выражение «типа того», попрекать других орфоэпическими погрешностями в коммуникативных сообщениях.
Доставлено в 12.10
Боже, вот она, встреча родственных душ. Мама, я стою вся такая, а он подходит такой, ваще, и знает слово «орфоэпия»! Или вы кого-то наняли, чтобы произвести на меня впечатление?
Доставлено в 12.14
Да так, пару таджиков
Доставлено в 12.17
Передайте им, что слово «орфоэпия» красивое, но к контексту нашей коммуникации не относится.
Доставлено в 12.20
Этих таджиков выгнал, ищу других. Но впечатление-то произведено?
Доставлено в 12.24
Невероятное. Все, я побежала
Доставлено в 12.27
Свидание?
Доставлено в 12.29
И не одно. Думаю, может, оргия срастется
Доставлено в 12.38
Срослась?
Доставлено в 22.37
Оргия-то? Еще как. Памперсы поменяла, унитаз отскребла, борщ сварила, множественный оргазм получила
Доставлено в 22.38
Похоже, было здорово
Доставлено в 22.40
Незабываемо. У родителей была. Мать после инсульта, а у отца руки из жопы растут
Доставлено в 22.42
Левая сторона, правая?
Доставлено в 22.45
Левая. И речь. Сейчас уже получше, а был кошмар. Пойду что-нибудь съем и выпью рюмку, не при вас будет сказано
Доставлено в 22.46
Полегчало?
Доставлено в 23.51
Уфф. Как там — не одумалась ваша барышня?
Доставлено в 23.56
Нет
Доставлено в 23.59
Не переживайте. Неделя оскорбленного молчания — нормальный срок для дрессировки
Доставлено в 24.00
Воскресенье
Думаете?
Доставлено в 00.04
Точно. Как специалист вам говорю
Доставлено в 00.09
Если вы такой специалист — где ваши результаты?
Доставлено в 00.15
Настоящих профессионалов увлекает процесс. Результат дело десятое
Доставлено в 00.19
Завидую профессионалам. У меня не так
Доставлено в 00.20
Что у вас там произошло-то? По пьяни пристали к ее лучшей подруге?
Доставлено в 00.21
Можно я вам позвоню?
Доставлено в 00.25
Не надо звонить. Совсем «Ирония судьбы» получится. Там квартирой ошиблись, тут номером. Пошлятина какая
Доставлено в 00.30
Хорошее кино
Доставлено в 00.31
Раньше любила, теперь нет
Доставлено в 00.33
Почему?
Доставлено в 00.34
Ипполита ужасно жалко. Не вздумайте звонить. Спокойной ночи
Доставлено в 00.36
Писать-то можно?
Не доставлено
Писать можно?
Доставлено в 10.30
Началось в колхозе утро… Пишите, вы же писатель. Где, кстати, вы трудитесь на этой увлекательной ниве?
Доставлено в 10.32
И общественно, заметим, полезной. Нигде. Когда Украина началась, поперли отовсюду, но я бы и сам ушел из этого зверинца
Доставлено в 10.34
Достойно, Алексей, читатели и зрители выражают вам глубокую признательность. А чем добываете хлеб насущный с такой гражданской позицией? О! А может, вы никакой не маньяк, а простой брачный аферист?
Доставлено в 10.41
Переводами добываю. Аферист из меня не вышел, как вы могли заметить
Доставлено в 11.01
Потому что пьете на работе
Доставлено в 11.06
А вы чем занимаетесь?
Доставлено в 11.07
Стою на страже корпоративных интересов
Доставлено в 11.09
А в фб вы кто?
Доставлено в 11.11
Ага. В фб я такой конь в очень красивом пальто, скачу галопом в Караганду. Найдете, не перепутаете?
Доставлено в 11.15
Строго
Доставлено в 11.20
У нас на сельских танцах так, руки ниже талии не опускать. Отлично поболтали, теперь я в кино. А вы – проверять почту. По моим расчетам, вам сегодня ответят про собак и детей.
Доставлено в 11.21
Почему?
Доставлено в 11.22
Воскресенье, знаете ли, самый тоскливый день у девушек. В субботу хоть забухать можно, а в воскресенье либо удавиться, либо на таких, как вы, соглашаться. Пока-пока, хорошего выходного, всем чмоки в этом чате!!!
Доставлено в 11.22
Что смотреть идете?
Доставлено в 11.24
«Левиафана». Я пропустила и теперь совершенно выпадаю из дискурса в интеллектуальных кругах. А на компьютере я не люблю
Доставлено в 11.26
Вы меня обманули, Юлия
Доставлено в 22.15
Как мне это удалось?
Доставлено в 22.16
Ни коня, ни пальто
Доставлено в 22.19
Плохо искали
Доставлено в 22.21
Хорошо искал. Весь Киноцентр обошел
Доставлено в 22.23
Что?!
Доставлено в 22.24
Ну, это элементарно, Юлия. «Левиафана» сегодня давали в единственном месте. Я туда и поперся. Нет коня! Одни пальто. Одно, правда, было очень красивое
Доставлено в 22.27
О господи
Доставлено в 22.34
Нормально. Я же не мог вас узнать. Вот если бы я купил на базу МТС и узнал ваш домашний адрес и приперся с букетом – это да, это было бы вторжением в ваш прайваси. Как вам кино-то?
Доставлено в 22. 40
Все равно, так не делают. Хорошее кино
Доставлено в 22.42
Хорошее. Но немного лобовое. Мне «Елена» больше понравилась
Доставлено в 23.00
«Елена» да. Но еще раз увижу слово «прайваси», пеняйте на себя
Доставлено в 23.09
Ну, длинно же — частное пространство. А смертная казнь запрещена. Вам как юристу это должно быть известно
Прочитано в 22.14
Я корпоративный юрист. У нас разрешена
Прочитано в 22.16
Что, жесткие нравы в мире чистогана?
Доставлено в 22.19
Мама дорогая, дорогая мама. В гестапо некоторых людей не любили за жестокость — это точно про наших. Мне бы половину этих денег где-нибудь еще платили, только бы меня и видели
Доставлено в 22.20
Чем пробавляется корпорация-то?
Доставлено в 22.21
Формально углеводородами. На самом деле — человечиной. «Роснефть»
Доставлено в 22.23
Ого
Доставлено в 22.35
Вы меня не видели и не знаете
Доставлено в 22.37
Что соответствует действительности
Доставлено в 22.39
И я вас серьезно прошу — не делайте так больше, как сегодня
Доставлено в 22.41
Клянусь, я не нарушу ваш покой. Прошу обратить внимание — мог бы сказать «прайваси», но удержался
Доставлено в 22.50
Держитесь ближе к средствам связи. Там уже вас ждут для обсуждения породы собаки и выбора занавесок в детской
Доставлено в 22.52
Фокстерьер. Бежевые. С ламбрекенами, что бы это ни значило
Доставлено в 22.54
Алексей, можно я вам серьезно скажу и пойду спать. Видно, что вы недурной человек, и трепаться с вами забавно. Но вы бы как отнеслись к случайной девушке, которая только что пережила трагедию, а вы ее пожалели, а она немедленно начала вас клеить?
Доставлено в 22.57
Я бы продолжал жалеть. Если серьезно, то мне вам надо кое-что рассказать. Я поэтому хочу позвонить. Это важно
Доставлено в 23.02
То есть, дело еще хуже, чем я предполагала? Дайте угадаю. Вы — трансгендер, похитивший общак у шайки гомофобов?
Доставлено в 23.04
Все верно. Мне бы 5 минут поговорить. Если после этого скажете, что все, я и писать перестану. 5 минут, пожалуйста
Доставлено в 23.07
Подумаю
Доставлено в 22.09
Понедельник
Что надумали?
Доставлено в 09.30
Это еще что такое!? А где мое «доброе утро, Юлия»?
Доставлено в 09.31
Виноват. Доброе утро, Юлия
Доставлено в 09.34
То-то же. Похоже, стороны не сошлись в вопросе о дизайне ламбрекенов. Или она потребовала чихуахуа?
Доставлено в 09.37
Лысую мексиканскую собаку. Но это мое предположение
Доставлено в 09.40
Убивать надо за одно такое предположение
Доставлено в 09.42
Было бы кого
Доставлено в 09.50
Да и вы не лучше. Я почитала про этих ваших фокстерьеров. Они же сумасшедшие на всю голову
Доставлено в 09.53
Зато веселые. А мы все нормальные?
Доставлено в 09.57
Но-но, без обобщений. Хотя… где же эти блядские колготки…
Доставлено в 09.59
Нашлись?
Доставлено в 10.01
Ага. Семь пар и все рваные. А мне сегодня вместе со всем олигархозом делить с Лукойлом Тимано-Печерское месторождение. Ладно, перетерпят
Доставлено в 10.05
Удачи
Доставлено в 10.06
Спасибо. Я разбазариваю народные недра до двух и буду недоступна
Доставлено в 10.07
Разбазарили?
Доставлено в 14.30
Только вывалились
Доставлено в 14.33
Кто победил?
Доставлено в 14.34
Как обычно. Отпальцевались и побежали стучать друг на друга в Кремль. Пошла писать протокол этого эпического зрелища. Дома буду к девяти. Я решила — звоните, хуже все равно не будет. Регламент не нарушать — 5 мин
Доставлено в 14.35
Спасибо! Звоню!
Доставлено в 19.36
Алексей, какой вы, оказывается, интересный мужчина. Я прямо вся такая, не могу дождаться вашего звонка))) Может, сразу увидимся? Весь день думаю только о тебе, милый)))
Доставлено в 20.19
Не понял
Доставлено в 20.21
Ща объясню. Подвозила после работы Наташку из бухгалтерии до метро. Она говорит, представляешь, какие мужики бывают, мне тут смс пришла, чувак номером ошибся, а он ей пишет, что любит, и давай поженимся, еще про детей и собаку. А ты, спрашиваю. А я что, не мне же пишут, но прикинь, как некоторым везет. Тут такое дело, Алексей, у нас с ней номера на одну цифру различаются. В следующий раз, когда будешь телок разводить, помни, что есть такая вещь – корпоративные номера, гондон
Доставлено в 20.32
Юля, послушайте меня! Пожалуйста! Я за этим и хотел позвонить, чтобы все объяснить
Не доставлено
Юля, выслушайте, прошу
Не доставлено
Вторник
Юля!!!
Доставлено в 00.44
Думаю, может, скормить тебя нашей службе безопасности? Там есть пара козлов, они за минет заставят тебя собственные яйца жевать, а я посмотрю
Доставлено в 00.45
слава богу я волновался. дочитайте, потом можете скармливать. все правда. я двадцать штук таких смс послал на случайные номера, только последнюю цифру менял. я никого не разводил
Доставлено в 00.50
Теперь понятно. Иначе не дрочится
Доставлено в 00.53
Я подумал, что если кто-то обратит внимание и подскажет, что номер неправильный — тот хороший человек, добрый
Доставлено в 01.02
Большой коллектив собрал?
Доставлено в 01.03
Как по-другому найти? На сайте знакомств, что ли, объявлять – ищу доброго человека?
Доставлено в 01.10
Много, спрашиваю, жалостливых овец повелось?
Доставлено в 01.15
Вы единственная
Доставлено в 01.17
Вот же ты невезучее животное. Это у нас такие кадры работают жестокосердные. В следующий раз обращайся в какую-нибудь гуманную организацию. О, в хоспис напиши, за вечер гарем соберешь
Прочитано в 01.18
Простите, я должен был сразу сказать
Доставлено в 01.20
Мне ... (все равно)
Доставлено в 01.21
Что я сделал дурного? Мог человек такую смс написать? Мог номером ошибиться? Мог ему ответ понравиться?
Доставлено в 09.37
Ты врал, гнида, ты кастинг устроил. Те, которые поддать и в койку, и не звони мне на домашний, те лучше. Честнее. А вы как глисты, изнутри жрете. Романтики сраные
Доставлено в 09.42
Юля, это несправедливо
Доставлено в 09.50
Исчезни, тварь
Доставлено в 10.01
Пятница
Юля
Не доставлено
Суббота
Юля?
Не доставлено
Воскресенье
Юля же!!!!
Не доставлено
Юля, пожалуйста, прошу вас, отзовитесь, это важно
Не доставлено в 21.17
Понедельник
Юля, правда, это не только для меня важно, но и для вас
Не доставлено
Среда
Юля, выслушайте меня, ради бога
Доставлено в 09.35
Я знаю, что тебе надо, свинья. Ты же ничтожество. Пробухал все выходные, потому что тебя совесть мучает. Но это тебе только кажется, потому что совести у тебя нет. Трусость есть, а совести нету. Вон пошел
Доставлено в 09.45
Юля, поговорите со мной. Это важно
Доставлено в 10.01
(800) 333 00 17. Звонок по России бесплатный. Там тебе помогут
Доставлено в 10.12
Что это?
Доставлено в 10.15
Секс по телефону
Доставлено в 10.18
«Роснефть» не работает с МТС. Они корпоративные клиенты Билайна. И никогда не работала
Доставлено в 10.20
У тебя телефон заклинило? Ладно, я не чужда благотворительности. Итак, начнем… Да, да, мой зайчик, я так тебя ждала… расстегивай скорей… хочешь знать, что я сейчас делаю своими пальчиками?
Доставлено в 10. 45
Еще у меня в МТС есть приятель. Он мне задолжал за одну услугу. А теперь мы в расчете. Я попросил, и он сделал мне локацию по вашему номеру
Доставлено в 11.03
Тебе как еще сказать? Или на тебя действительно кого-нибудь натравить?
Доставлено в 11.05
Два последних года вы никуда не выезжали из поселка Головино во Владимирской области. Это 40 километров от Владимира. Единственное предприятие, которое там работает, женская колония №16. Вы за периметром или снаружи?
Доставлено в 11.07
А вот сейчас, Алексей, я с вами поговорю всерьез. Вы верующий человек?
Доставлено в 11.10
Почему вы спрашиваете?
Доставлено в 11.17
Потому что за такие шутки на том свете спросят строго. Или я выйду и не поленюсь вас найти, если неверующий
Доставлено в 11.28
Верующий. Но не воцерковленный. Шутки действительно кончились. Надо что-то передать — еду, вещи?
Доставлено в 11.31
Собери, пожалуйста, куртку на пуху, пару свитеров и валенки 44 размера и засунь себе в жопу. Из еды — шпрот банок пять, картошки покрупнее и кочан капусты. И туда же
Доставлено в 11.33
Денег на телефон надо положить?
Доставлено в 11.40
Не усугубляйте вину, Алексей. Больно же будет
Доставлено в 11. 45
Я же вам сказал — шутки кончились
Доставлено в 12.02
Ладно, а то это никогда не кончится. Поговорим как ничтожество с ничтожеством. Вам стыдно, Алексей? Хотите искупить? Не надо, не переживайте. Я на вас не обижаюсь, я вас понимаю и прощаю. Живите в ладу с собой. Так хорошо? Все? Всего вам доброго, и правда, не пейте
Доставлено в 12.14
Нет, не все. И я не пью
Доставлено в 13.07
Что еще? Интересуют чарующие подробности местной жизни?
Доставлено в 13.12
«Роснефть», все дела — правда?
Доставлено в 13.16
Да
Доставлено в 13.18
Мать после инсульта?
Доставлено в 13.24
Да
Доставлено в 13.29
Дайте телефон родителей. И предупредите, что я позвоню
Доставлено в 13.37
Все грехи уже отпущены, Алексей. Не надо так карячиться
Доставлено в 13.39
Дайте телефон
Доставлено в 17.54
И что я должна им сообщить? Правду? Позвонит тебе, папуля, один раскаявшийся аферист, зачем – не знаю, с похмелья, наверное. А то ведь врать нехорошо, как нам с вами известно
Доставлено в 17.55
Почему так долго не отвечали?
Доставлено в 17.56
Есть еще заботы, кроме вашего душеспасения, представляете? В художественной самодеятельности выступала, делом доказывала, что встала на путь исправления
Доставлено в 17.59
Телефон родителей дадите?
Доставлено в 18.02
Нет. Зачем?
Доставлено в 18.03
Унитаз могу отскрести. Борщ не умею, к сожалению
Доставлено в 18.04
Не надо. А почему, кстати, вы не интересуетесь моей статьей? Ведь свербит же? Я вам облегчу жизнь. 241, часть 2, потрудитесь изучить
Доставлено в 18.07
Я не спрашивал, потому что думал, вы сами скажете, если захотите. Изучил 241-ую, «Организация занятия проституцией». Сайт Минюста говорит другое
Доставлено в 18.22
Врете. Как вы меня там нашли без фамилии?
Доставлено в 18.47
В колонии №16 сейчас всего две Юлии. Одна за убийство несовершеннолетнего, другая за наркотики. За проституцию нет никого
Доставлено в 19.01
Какая жалость, не с кем предаться воспоминаниям. Греха на душу не возьму, я за наркоту.
Доставлено в 19.04
Ясно
Доставлено в 19.05
Ясно тебе?! Козел ты все-таки. Бывший муж употреблял и торговал, а я развозила по закладкам, потому что любила его. Любила. Его взяли, он всех сдал, чтобы не сесть, и меня заодно
Доставлено в 19.08
Прости
Доставлено в 19.19
Что же ты такой слизняк? Девятнадцатое прости за неделю
Доставлено в 19.20
Считала, значит
Доставлено в 19.22
Я устала, я сплю, пропадите вы все пропадом
Доставлено в 19.24
Четверг
Доброе утро, Юлия
Доставлено в 09.45
Здравствуй, Вася. Ты мне всю ночь снился
Доставлено в 09.47
Это Алексей
Доставлено в 09.49
Тьфу ты, какой конфуз. Простите великодушно, зарапортовалась. Столько абонентов, путаешься иногда. Не принимайте близко к сердцу, вы, конечно, самый ценный
Доставлено в 09.53
Не приму. Можно спросить одну вещь?
Доставлено в 10.02
Про детей или про собак? Спрашивайте, я специалист и по тому, и по другому
Доставлено в 10.06
Наташа из бухгалтерии
Доставлено в 10.08
А. Вон она сидит, растратчица, на соседней койке. Мы обе денег дали, нам два номера и подогнали соседние. Менты в каком-то офисе отжали при обыске корпоративную собственность, как я догадываюсь, и сюда толкнули
Доставлено в 11.13
Понял
Доставлено в 11.17
Хотите, ее номер дам? Шестой номер, между прочим, извините за тавтологию. И освобождается скоро
Доставлено в 11.22
Не хочу
Доставлено в 11.26
Зря. Она тут от вашего текста каждый вечер кончает
Доставлено в 12.01
Если не затруднит, мы закончим с этой физиологией и с матом. Раз и навсегда
Доставлено в 12.34
Да-да-да, мне еще Анна Павловна Шерер указывала на некоторую несдержанность в устной речи, не приставшей моему происхождению и положению
Доставлено в 15.47
Правильно делала
Доставлено в 15.48
Это куда же мы запропастились на три часа? Девичье сердце чует неладное. Коварная разлучница согласилась на фокстерьера и бежевые занавески в детской?
Доставлено в 15.49
Да. Но я сказал — доберман и зеленые
Доставлено в 15.51
Объясни мне без вот этого всего — что тебе надо? Ты облажался, я тоже не д`Артаньян. Дальше что?
Доставлено в 15.54
Не знаю, что дальше. Просто вот так. Одну вещь скажу, может, ты поймешь. У меня первый редактор был в газете, он говорил — текст никогда не врет. Я раньше не понимал, а теперь понял, точно — не врет. Будешь смеяться, но я твои смс перечитываю
Доставлено в 16.02
Это любимая филфаковская присказка — про текст не врет. И правильная, да
Доставлено в 16.10
Ты не юрист?
Доставлено в 16.17
Бросила филфак после второго курса. Оттуда либо замуж, либо жить на копейки. Пошла на юридический
Доставлено в 16.20
Я не отвечал, потому что на халтуре был, синхронил. Сто лет этим не занимался
Доставлено в 16.25
Тяжело?
Доставлено в 16.27
С непривычки да
Доставлено в 16.48
Прости, но я об этом думаю все время. Зачем ты эти смс рассылал?
Доставлено в 17.01
От тоски. Ничего не получалось, ни с кем, никогда. Наверное, во мне дело. И я решил, кто первым отзовется, я от нее не отстану. Потому что она добрый человек. Глупо?
Доставлено в 17.10
А если бы это мужик оказался?
Доставлено в 17.40
Мужика я бы просто поблагодарил. Может, даже бутылку привез бы
Доставлено в 17.59
Жалко, что я не мужик
Доставлено в 18.02
Точно?
Доставлено в 18.09
Была бы я мужик, а ты баба, ты бы назывался заочница. Я, то есть, тут сижу, и единственное мое развлечение на долгие годы — морочить тебе голову по переписке
Доставлено в 18.22
Почему долгие? По твоей статье УДО скоро
Доставлено в 18.55
Не факт, что дадут
Доставлено в 19.01
Почему?
Доставлено в 19.26
Два выговора. Один за неправильно застеленную кровать, другой за то, что активистку одну послала
Доставлено в 19.34
Когда суд?
Доставлено в 19.35
Через три дня
Доставлено в 19.40
!!!!!!! твою мать. Раньше нельзя было сказать? Где?
Доставлено в 19.42
Ты же не спрашивал. В райцентре. Полянск называется
Доставлено в 19.44
Ясно. Я сейчас уйду со связи. Сам потом напишу
Доставлено в 19.45
Пятница
Ты где?
Доставлено в 10.46
А где мое «доброе утро, Вася»?
Доставлено в 10.47
Идиотская шутка, Вася. Ты где?
Доставлено в 10.51
На бегу. Напишу. Жди
Доставлено в 10.57
Жду
Доставлено в 10.58
Долго еще?
Доставлено в 16.43
Только закончили, извини. Все, дело сделано
Доставлено в 16.45
Что за дело?
Доставлено в 16.59
И от журналистов бывает польза. Враги рода человеческого с ВГТРК свели меня с мужиком, который у них во владимирском филиале отвечает за криминальную хронику. Хороший человек, интеллигентный пропойца. Он сказал —приезжай, все сделаем. Утром был во Владимире, поехали с ним в этот Полянск. Пятнадцать минут назад вышли от твоего судьи, едем обратно. Я не человек, я теперь месторождение коньяка. Боюсь, отпустят тебя
Доставлено в 17.10
Это все правда?
Доставлено в 17.19
Да
Доставлено в 17.20
Ты чего молчишь? Я даже заснуть успел
Доставлено в 17.41
Плакала
Доставлено в 17.42
Перестань. Твой суд в понедельник в 11. Вот ты явишься туда с опухшей рожей — и до свидания, УДО
Доставлено в 17.44
Ты не понимаешь
Доставлено в 17.49
Это да, это много ума надо, чтобы такое понять
Доставлено в 18.03
Не в этом дело
Доставлено в 18.05
Ладно, потом объяснишь. Главное, рыдать кончай
Прочитано в 18.08
Уже
Доставлено в 18.10
Отлично. Тогда я еще немного посплю ок?
Доставлено в 18.14
Напиши, когда сможешь
Доставлено в 18.15
Воскресенье
Прости, мы еще поддали, и я как заснул — так проснулся среди ночи. Не стал уже тебя будить
Доставлено в 08.20
Волновалась. Все ок?
Доставлено в 08.22
Все будет ок, когда в понедельник они тебя отпустят. Но судья сказал — говно вопрос. Насколько я помню)))
Доставлено в 08.27
Я все время думаю об этом. Нам же теперь придется увидеться
Доставлено в 08.51
Я бы не торопился, Надо подождать еще пару лет, дать чувствам окрепнуть
Доставлено в 09.00
Я серьезно
Доставлено в 09.02
Я тоже не шучу. Вот представь, у тебя действительно 241-ая, и тебе еще два года осталось. Нам что же теперь — забыть все, что нас связывает?
Доставлено в 09.05
Прекрати, я сказала!! А если я корова кривоногая с прыщами?
Доставлено в 09.12
Не, которые с прыщами, так голос не повышают. А если я косоглазый карлик?
Доставлено в 09.30
Косоглазый пьющий карлик… Это начало строфы
Доставлено в 09.34
… ты зачем украл кораблик?
Доставлено в 09.37
Все равно страшно
Доставлено в 09.44
Хорошо, не будем видеться
Доставлено в 09.50
Убью. Все, я понеслась. Мне еще гладить, башку мыть, и девки меня стричь будут к завтрашнему
Доставлено в 09.59
Вынырнула?
Доставлено в 22.04
Да. С ног валюсь. Какой там первый бал Наташи Ростовой! Ее бы так завили, я бы на нее посмотрела. Меня теперь овчарки за свою принимают
Доставлено в 22.07
Как же ты спать в этом будешь?
Доставлено в 22.12
Ого, понимаешь тяжесть женской доли. А я думала, ты совсем дикий. Значит, смотри, меня на выходе будут шмонать, поэтому телефон я оставлю в зоне.
Доставлено в 22.16
Не пререкайся только с ними там на суде ок?
Доставлено в 22.18
Да что ты. Я весь день тренируюсь овцу включать. Как только вернусь — напишу
Доставлено в 22.20
Жду
Доставлено в 22.24
Жди. И я сегодня подумала: пусть — как будет, так и будет. А хорошо, что ты на мой номер попал
Доставлено в 22.29
Ты еще не знаешь, что такое хорошо. Спи давай уже
Доставлено в 22.30
Самое главное забыла. Наташка — дура
Доставлено в 22.31
Понедельник
Дааааааааа!!!!!!!!!!!!!
Доставлено в 14.27
!!!!!!!!!!!
Доставлено в 14.29
Встала!!!!!!!
Доставлено в 14.31
???
Доставлено в 14.35
Я!!!! На путь исправления!!! И социализациии!!!!!
Доставлено в 14.37
Мне тоже так кажется))))))))
Доставлено в 14.41
Лешка!!!!!! Спасибо!!!!!
Доставлено в 14.45
Брось. Для себя старался)))
Доставлено в 14.46
Плачу
Доставлено в 14.48
Когда тебя выпускают?
Доставлено в 14.51
Завтра!!!!! По закону положено через 10 дней, а там праздники!! Завтра!!!!!!!!!
Доставлено в 14.53
Дуракам везет)) Я не тебя имею в виду
Доставлено в 14.55
Я поскакала все бумажки оформлять, пока рабочий день, а их хренова туча! Знаешь, как я к тебе отношусь?
Доставлено в 15.02
Знаю. Как к Васе
Доставлено в 15.05
Даже еще лучше)))) вечером напишу!!!
Доставлено в 15.07
Ты живая там?
Доставлено в 22.40
Нет. Мы устроили отвальную. Все в хлам. В 10 завтра меня должны вывести. Потом отвезут на вокзал во Владимире, купят билет, и все. Как только буду на вокзале, напишу. Или даже позвоню. Если смелости хватит
Доставлено в 22.43
Если забудешь, я тебе напомню
Доставлено в 22.45
Леша))))
Вторник
Готова?
Доставлено в 10.12
Да!! Сижу жду оперчасть — по правилам они меня должны выводить. Потом на газель – и ура!
Доставлено в 10.15
Газель — отстой. Я намерен победить ее в конкурентной борьбе
Доставлено в 10.20
Ты что, здесь?
Доставлено в 10.21
Где же мне быть?
Доставлено в 10.22
Нет нет пожалуйста уезжай пожалуйста я не хочу
Доставлено в 10.23
Почему?
Доставлено в 10.29
Пожалуйста я не хочу не могу
Доставлено в 10.31
Объясни
Доставлено в 10.34
Леша это не из-за тебя это из-меня из-за моей жизни уезжай
Доставлено в 10.36
Юль, что за фигня?
Доставлено в 10.39
Это не фигня
Доставлено в 10.44
Тебя кто-то встречает?
Доставлено в 10.45
Да да прости что так получилось я потом все объясню да
Доставлено в 10.49
Ладно
Доставлено в 10. 53
Стой!!!! Вернись
Доставлено в 10.55
Что-то еще?
Доставлено в 10.59
Гори оно огнем я скажу. Меня никто не встречает — не в этом дело. Дом матери и ребенка — знаешь, что такое? Когда баба беременная садится и на зоне рожает, ее с ребенком туда отправляют. Ну вот
Доставлено в 11.02
О господи. Я-то уж подумал. Знаю. И про мать знаю и про ребенка
Доставлено в 11.03
Откуда????
Доставлено в 11.05
А судья сказал, когда мы бухали — напрасно вы колготитесь, я бы ее и так отпустил, по закону положено, у нее же ребенок. А то чего ради я полный багажник памперсов приволок?
Доставлено в 11. 12
Ты все эти дни знал и не сказал????
Доставлено в 11.16
Я решил, когда захочешь — сама скажешь. А главное — что это меняет? И долго ты собиралась его от меня прятать? И зачем?
Доставлено в 11.20
Не знаю. Я не знаю ничего. Я струсила
Доставлено в 11.26
Слушай, скажи этой твоей оперчасти, чтобы она перестала кота за яйца тянуть. Я задубел тут уже совсем, зима же, совесть надо иметь. А ты не трусь
Доставлено в 11.36
Иди в машину. Согрей салон. А то ребенка простудим. Он Настя кстати
Доставлено
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