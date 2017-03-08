Доставлено, прочитано

Понедельник

прости меня пожалуйста. я тебя люблю. я никогда больше не буду таким дураком. я тебя очень люблю. давай поженимся. и у нас будут дети. и собака

Доставлено в 20.42

Вы ошиблись номером. Отправьте на правильный

Доставлено в 20.43

ох. вы меня спасли!!! спасибо)))))))

Доставлено в 20.50

Не за что. Завидую адресату. Удачи

Доставлено в 20.51

спс!

Не доставлено

Четверг

завидовать особенно нечему

Доставлено в 05.54

Вы в своем уме? 6 утра

Доставлено в 05.59

простите не посмотрел простите пожалуйста

Доставлено в 06.01

простите меня пожалуйста еще раз что разбудил

Доставлено в 10.46

Да ладно. Что, не помогла собака?

Доставлено в 10.47

нет

Доставлено в 10.48

Плохо?

Доставлено в 10.48

очень

Доставлено в 10.56

И запили. Угадала?

Доставлено в 11.45

да

Доставлено в 11.46

Не пейте, не поможет. Все на вашем месте бывали

Доставлено в 11.47

нет

Доставлено в 11.59

Оставьте. Всех бросали

Доставлено в 12.03

так — нет

Доставлено в 12.06

Извините, я на работе

Доставлено в 14.07

вы уже освободились?

Доставлено в 19.04

Вам психологическая помощь нужна при запое? Идите в наркодиспансер

Доставлено в 19.07

тяжелый день?

Доставлено в 19.08

Да!!! Еще надо внуков из школы забрать и мужа накормить

Доставлено в 19.11

ясно

Доставлено в 19.12

Ясно — и забыли мой номер

Доставлено в 19.14

Пятница

Але, гараж. Сколько уже за шиворотом?

Доставлено в 02.39

)))

Доставлено в 02.40

Понятно. В буквы мы уже, значит, не попадаем

)))))))

Доставлено в 02.41

Вот это вот )))) — это коровье мычание

Доставлено в 02.42

муж накормлен внуки уложены?

Доставлено в 02.44

Послушайте, я не то что имени вашего не знаю и возраста, но даже пола

Доставлено в 02.45

мужской. 32. Алексей

Доставлено в 02.48

Наврать можно что угодно

Доставлено в 02.50

женский. 64. зульфия. так пойдет?

Доставлено в 02.51

Уже лучше. Все равно, не пейте

Доставлено в 02.53

а вы-то?

Доставлено в 02.55

Я не пью

Доставлено в 02.57

в смысле — кто вы? про внуков и мужа я уже понял

Доставлено в 03.01

Женский. 29. Юлия. Извините, что рявкнула вчера

Доставлено в 03.О4

угадал — тяжелый день?

Доставлено в 03.14

Да не то слово, переругалась со всеми и ноготь сломала, тут вы еще. А может, есть муж, вам откуда знать

Доставлено в 03.16

в 3 ночи переписываться с человеком без роду без полу?

Доставлено в 03.17

Спокойной ночи

Доставлено в 03.20

и вам

Доставлено в 03.22

Суббота

Доброе утро, Юлия

Доставлено в 10.27

Предположим

Доставлено в 10.30

интересно я у вас в контактах кто?

Доставлено в 10.32

Муму

Доставлено в 10.41

???

Доставлено в 10.49

Мне понравилось про собаку — это сильный аргумент при женитьбе. Но «собака» слово длинное, я сократила

Доставлено в 10.53

спасибо не герасим

Доставлено в 11.03

А я у вас? Бесплатная горячая линия на случай матримониальной катастрофы?

Доставлено в 11.05

вы у меня — единственная

Доставлено в 11.07

Признавайтесь, Зульфия — вы маньяк?

Доставлено в 11.11

нет я потом объясню. хотите перепишу если вам неприятно

Доставлено в 11.15

Оставьте как есть. Следователь спросит — а какие доказательства, что он маньяк? А я отвечу — да вы посмотрите, как я у него в контактах записана. И все, вас закрывают

Доставлено в 11.17

переписал. теперь вы истица

Доставлено в 11.40

Час от часу не легче. Заявительница, если уж на то пошло. Пока дело до суда не дошло

Доставлено в 11.45

вы юрист?

Доставлено в 11.47

Что, страшно стало? Да, типа того. А вы?

Доставлено в 12.03

журналист

Доставлено в 12.06

Похоже. Заглавных букв не признаем, знаки препинания презираем, пьющий, с бабами не везет — все сходится

Доставлено в 12.08

Вы граммар-наци? И, кстати, не людям, употребляющим выражение «типа того», попрекать других орфоэпическими погрешностями в коммуникативных сообщениях.

Доставлено в 12.10

Боже, вот она, встреча родственных душ. Мама, я стою вся такая, а он подходит такой, ваще, и знает слово «орфоэпия»! Или вы кого-то наняли, чтобы произвести на меня впечатление?

Доставлено в 12.14

Да так, пару таджиков

Доставлено в 12.17

Передайте им, что слово «орфоэпия» красивое, но к контексту нашей коммуникации не относится.

Доставлено в 12.20

Этих таджиков выгнал, ищу других. Но впечатление-то произведено?

Доставлено в 12.24

Невероятное. Все, я побежала

Доставлено в 12.27

Свидание?

Доставлено в 12.29

И не одно. Думаю, может, оргия срастется

Доставлено в 12.38

Срослась?

Доставлено в 22.37

Оргия-то? Еще как. Памперсы поменяла, унитаз отскребла, борщ сварила, множественный оргазм получила

Доставлено в 22.38

Похоже, было здорово

Доставлено в 22.40

Незабываемо. У родителей была. Мать после инсульта, а у отца руки из жопы растут

Доставлено в 22.42

Левая сторона, правая?

Доставлено в 22.45

Левая. И речь. Сейчас уже получше, а был кошмар. Пойду что-нибудь съем и выпью рюмку, не при вас будет сказано

Доставлено в 22.46

Полегчало?

Доставлено в 23.51

Уфф. Как там — не одумалась ваша барышня?

Доставлено в 23.56

Нет

Доставлено в 23.59

Не переживайте. Неделя оскорбленного молчания — нормальный срок для дрессировки

Доставлено в 24.00

Воскресенье

Думаете?

Доставлено в 00.04

Точно. Как специалист вам говорю

Доставлено в 00.09

Если вы такой специалист — где ваши результаты?

Доставлено в 00.15

Настоящих профессионалов увлекает процесс. Результат дело десятое

Доставлено в 00.19

Завидую профессионалам. У меня не так

Доставлено в 00.20

Что у вас там произошло-то? По пьяни пристали к ее лучшей подруге?

Доставлено в 00.21

Можно я вам позвоню?

Доставлено в 00.25

Не надо звонить. Совсем «Ирония судьбы» получится. Там квартирой ошиблись, тут номером. Пошлятина какая

Доставлено в 00.30

Хорошее кино

Доставлено в 00.31

Раньше любила, теперь нет

Доставлено в 00.33

Почему?

Доставлено в 00.34

Ипполита ужасно жалко. Не вздумайте звонить. Спокойной ночи

Доставлено в 00.36

Писать-то можно?

Не доставлено

Писать можно?

Доставлено в 10.30

Началось в колхозе утро… Пишите, вы же писатель. Где, кстати, вы трудитесь на этой увлекательной ниве?

Доставлено в 10.32

И общественно, заметим, полезной. Нигде. Когда Украина началась, поперли отовсюду, но я бы и сам ушел из этого зверинца

Доставлено в 10.34

Достойно, Алексей, читатели и зрители выражают вам глубокую признательность. А чем добываете хлеб насущный с такой гражданской позицией? О! А может, вы никакой не маньяк, а простой брачный аферист?

Доставлено в 10.41

Переводами добываю. Аферист из меня не вышел, как вы могли заметить

Доставлено в 11.01

Потому что пьете на работе

Доставлено в 11.06

А вы чем занимаетесь?

Доставлено в 11.07

Стою на страже корпоративных интересов

Доставлено в 11.09

А в фб вы кто?

Доставлено в 11.11

Ага. В фб я такой конь в очень красивом пальто, скачу галопом в Караганду. Найдете, не перепутаете?

Доставлено в 11.15

Строго

Доставлено в 11.20

У нас на сельских танцах так, руки ниже талии не опускать. Отлично поболтали, теперь я в кино. А вы – проверять почту. По моим расчетам, вам сегодня ответят про собак и детей.

Доставлено в 11.21

Почему?

Доставлено в 11.22

Воскресенье, знаете ли, самый тоскливый день у девушек. В субботу хоть забухать можно, а в воскресенье либо удавиться, либо на таких, как вы, соглашаться. Пока-пока, хорошего выходного, всем чмоки в этом чате!!!

Доставлено в 11.22

Что смотреть идете?

Доставлено в 11.24

«Левиафана». Я пропустила и теперь совершенно выпадаю из дискурса в интеллектуальных кругах. А на компьютере я не люблю

Доставлено в 11.26

Вы меня обманули, Юлия

Доставлено в 22.15

Как мне это удалось?

Доставлено в 22.16

Ни коня, ни пальто

Доставлено в 22.19

Плохо искали

Доставлено в 22.21

Хорошо искал. Весь Киноцентр обошел

Доставлено в 22.23

Что?!

Доставлено в 22.24

Ну, это элементарно, Юлия. «Левиафана» сегодня давали в единственном месте. Я туда и поперся. Нет коня! Одни пальто. Одно, правда, было очень красивое

Доставлено в 22.27

О господи

Доставлено в 22.34

Нормально. Я же не мог вас узнать. Вот если бы я купил на базу МТС и узнал ваш домашний адрес и приперся с букетом – это да, это было бы вторжением в ваш прайваси. Как вам кино-то?

Доставлено в 22. 40

Все равно, так не делают. Хорошее кино

Доставлено в 22.42

Хорошее. Но немного лобовое. Мне «Елена» больше понравилась

Доставлено в 23.00

«Елена» да. Но еще раз увижу слово «прайваси», пеняйте на себя

Доставлено в 23.09

Ну, длинно же — частное пространство. А смертная казнь запрещена. Вам как юристу это должно быть известно

Прочитано в 22.14

Я корпоративный юрист. У нас разрешена

Прочитано в 22.16

Что, жесткие нравы в мире чистогана?

Доставлено в 22.19

Мама дорогая, дорогая мама. В гестапо некоторых людей не любили за жестокость — это точно про наших. Мне бы половину этих денег где-нибудь еще платили, только бы меня и видели

Доставлено в 22.20

Чем пробавляется корпорация-то?

Доставлено в 22.21

Формально углеводородами. На самом деле — человечиной. «Роснефть»

Доставлено в 22.23

Ого

Доставлено в 22.35

Вы меня не видели и не знаете

Доставлено в 22.37

Что соответствует действительности

Доставлено в 22.39

И я вас серьезно прошу — не делайте так больше, как сегодня

Доставлено в 22.41

Клянусь, я не нарушу ваш покой. Прошу обратить внимание — мог бы сказать «прайваси», но удержался

Доставлено в 22.50

Держитесь ближе к средствам связи. Там уже вас ждут для обсуждения породы собаки и выбора занавесок в детской

Доставлено в 22.52

Фокстерьер. Бежевые. С ламбрекенами, что бы это ни значило

Доставлено в 22.54

Алексей, можно я вам серьезно скажу и пойду спать. Видно, что вы недурной человек, и трепаться с вами забавно. Но вы бы как отнеслись к случайной девушке, которая только что пережила трагедию, а вы ее пожалели, а она немедленно начала вас клеить?

Доставлено в 22.57

Я бы продолжал жалеть. Если серьезно, то мне вам надо кое-что рассказать. Я поэтому хочу позвонить. Это важно

Доставлено в 23.02

То есть, дело еще хуже, чем я предполагала? Дайте угадаю. Вы — трансгендер, похитивший общак у шайки гомофобов?

Доставлено в 23.04

Все верно. Мне бы 5 минут поговорить. Если после этого скажете, что все, я и писать перестану. 5 минут, пожалуйста

Доставлено в 23.07

Подумаю

Доставлено в 22.09

Понедельник

Что надумали?

Доставлено в 09.30

Это еще что такое!? А где мое «доброе утро, Юлия»?

Доставлено в 09.31

Виноват. Доброе утро, Юлия

Доставлено в 09.34

То-то же. Похоже, стороны не сошлись в вопросе о дизайне ламбрекенов. Или она потребовала чихуахуа?

Доставлено в 09.37

Лысую мексиканскую собаку. Но это мое предположение

Доставлено в 09.40

Убивать надо за одно такое предположение

Доставлено в 09.42

Было бы кого

Доставлено в 09.50

Да и вы не лучше. Я почитала про этих ваших фокстерьеров. Они же сумасшедшие на всю голову

Доставлено в 09.53

Зато веселые. А мы все нормальные?

Доставлено в 09.57

Но-но, без обобщений. Хотя… где же эти блядские колготки…

Доставлено в 09.59

Нашлись?

Доставлено в 10.01

Ага. Семь пар и все рваные. А мне сегодня вместе со всем олигархозом делить с Лукойлом Тимано-Печерское месторождение. Ладно, перетерпят

Доставлено в 10.05

Удачи

Доставлено в 10.06

Спасибо. Я разбазариваю народные недра до двух и буду недоступна

Доставлено в 10.07

Разбазарили?

Доставлено в 14.30

Только вывалились

Доставлено в 14.33

Кто победил?

Доставлено в 14.34

Как обычно. Отпальцевались и побежали стучать друг на друга в Кремль. Пошла писать протокол этого эпического зрелища. Дома буду к девяти. Я решила — звоните, хуже все равно не будет. Регламент не нарушать — 5 мин

Доставлено в 14.35

Спасибо! Звоню!

Доставлено в 19.36

Алексей, какой вы, оказывается, интересный мужчина. Я прямо вся такая, не могу дождаться вашего звонка))) Может, сразу увидимся? Весь день думаю только о тебе, милый)))

Доставлено в 20.19

Не понял

Доставлено в 20.21

Ща объясню. Подвозила после работы Наташку из бухгалтерии до метро. Она говорит, представляешь, какие мужики бывают, мне тут смс пришла, чувак номером ошибся, а он ей пишет, что любит, и давай поженимся, еще про детей и собаку. А ты, спрашиваю. А я что, не мне же пишут, но прикинь, как некоторым везет. Тут такое дело, Алексей, у нас с ней номера на одну цифру различаются. В следующий раз, когда будешь телок разводить, помни, что есть такая вещь – корпоративные номера, гондон

Доставлено в 20.32

Юля, послушайте меня! Пожалуйста! Я за этим и хотел позвонить, чтобы все объяснить

Не доставлено

Юля, выслушайте, прошу

Не доставлено

Вторник

Юля!!!

Доставлено в 00.44

Думаю, может, скормить тебя нашей службе безопасности? Там есть пара козлов, они за минет заставят тебя собственные яйца жевать, а я посмотрю

Доставлено в 00.45

слава богу я волновался. дочитайте, потом можете скармливать. все правда. я двадцать штук таких смс послал на случайные номера, только последнюю цифру менял. я никого не разводил

Доставлено в 00.50

Теперь понятно. Иначе не дрочится

Доставлено в 00.53

Я подумал, что если кто-то обратит внимание и подскажет, что номер неправильный — тот хороший человек, добрый

Доставлено в 01.02

Большой коллектив собрал?

Доставлено в 01.03

Как по-другому найти? На сайте знакомств, что ли, объявлять – ищу доброго человека?

Доставлено в 01.10

Много, спрашиваю, жалостливых овец повелось?

Доставлено в 01.15

Вы единственная

Доставлено в 01.17

Вот же ты невезучее животное. Это у нас такие кадры работают жестокосердные. В следующий раз обращайся в какую-нибудь гуманную организацию. О, в хоспис напиши, за вечер гарем соберешь

Прочитано в 01.18

Простите, я должен был сразу сказать

Доставлено в 01.20

Мне ... (все равно)

Доставлено в 01.21

Что я сделал дурного? Мог человек такую смс написать? Мог номером ошибиться? Мог ему ответ понравиться?

Доставлено в 09.37

Ты врал, гнида, ты кастинг устроил. Те, которые поддать и в койку, и не звони мне на домашний, те лучше. Честнее. А вы как глисты, изнутри жрете. Романтики сраные

Доставлено в 09.42

Юля, это несправедливо

Доставлено в 09.50

Исчезни, тварь

Доставлено в 10.01

Пятница

Юля

Не доставлено

Суббота

Юля?

Не доставлено

Воскресенье

Юля же!!!!

Не доставлено

Юля, пожалуйста, прошу вас, отзовитесь, это важно

Не доставлено в 21.17

Понедельник

Юля, правда, это не только для меня важно, но и для вас

Не доставлено

Среда

Юля, выслушайте меня, ради бога

Доставлено в 09.35

Я знаю, что тебе надо, свинья. Ты же ничтожество. Пробухал все выходные, потому что тебя совесть мучает. Но это тебе только кажется, потому что совести у тебя нет. Трусость есть, а совести нету. Вон пошел

Доставлено в 09.45

Юля, поговорите со мной. Это важно

Доставлено в 10.01

(800) 333 00 17. Звонок по России бесплатный. Там тебе помогут

Доставлено в 10.12

Что это?

Доставлено в 10.15

Секс по телефону

Доставлено в 10.18

«Роснефть» не работает с МТС. Они корпоративные клиенты Билайна. И никогда не работала

Доставлено в 10.20

У тебя телефон заклинило? Ладно, я не чужда благотворительности. Итак, начнем… Да, да, мой зайчик, я так тебя ждала… расстегивай скорей… хочешь знать, что я сейчас делаю своими пальчиками?

Доставлено в 10. 45

Еще у меня в МТС есть приятель. Он мне задолжал за одну услугу. А теперь мы в расчете. Я попросил, и он сделал мне локацию по вашему номеру

Доставлено в 11.03

Тебе как еще сказать? Или на тебя действительно кого-нибудь натравить?

Доставлено в 11.05

Два последних года вы никуда не выезжали из поселка Головино во Владимирской области. Это 40 километров от Владимира. Единственное предприятие, которое там работает, женская колония №16. Вы за периметром или снаружи?

Доставлено в 11.07

А вот сейчас, Алексей, я с вами поговорю всерьез. Вы верующий человек?

Доставлено в 11.10

Почему вы спрашиваете?

Доставлено в 11.17

Потому что за такие шутки на том свете спросят строго. Или я выйду и не поленюсь вас найти, если неверующий

Доставлено в 11.28

Верующий. Но не воцерковленный. Шутки действительно кончились. Надо что-то передать — еду, вещи?

Доставлено в 11.31

Собери, пожалуйста, куртку на пуху, пару свитеров и валенки 44 размера и засунь себе в жопу. Из еды — шпрот банок пять, картошки покрупнее и кочан капусты. И туда же

Доставлено в 11.33

Денег на телефон надо положить?

Доставлено в 11.40

Не усугубляйте вину, Алексей. Больно же будет

Доставлено в 11. 45

Я же вам сказал — шутки кончились

Доставлено в 12.02

Ладно, а то это никогда не кончится. Поговорим как ничтожество с ничтожеством. Вам стыдно, Алексей? Хотите искупить? Не надо, не переживайте. Я на вас не обижаюсь, я вас понимаю и прощаю. Живите в ладу с собой. Так хорошо? Все? Всего вам доброго, и правда, не пейте

Доставлено в 12.14

Нет, не все. И я не пью

Доставлено в 13.07

Что еще? Интересуют чарующие подробности местной жизни?

Доставлено в 13.12

«Роснефть», все дела — правда?

Доставлено в 13.16

Да

Доставлено в 13.18

Мать после инсульта?

Доставлено в 13.24

Да

Доставлено в 13.29

Дайте телефон родителей. И предупредите, что я позвоню

Доставлено в 13.37

Все грехи уже отпущены, Алексей. Не надо так карячиться

Доставлено в 13.39

Дайте телефон

Доставлено в 17.54

И что я должна им сообщить? Правду? Позвонит тебе, папуля, один раскаявшийся аферист, зачем – не знаю, с похмелья, наверное. А то ведь врать нехорошо, как нам с вами известно

Доставлено в 17.55

Почему так долго не отвечали?

Доставлено в 17.56

Есть еще заботы, кроме вашего душеспасения, представляете? В художественной самодеятельности выступала, делом доказывала, что встала на путь исправления

Доставлено в 17.59

Телефон родителей дадите?

Доставлено в 18.02

Нет. Зачем?

Доставлено в 18.03

Унитаз могу отскрести. Борщ не умею, к сожалению

Доставлено в 18.04

Не надо. А почему, кстати, вы не интересуетесь моей статьей? Ведь свербит же? Я вам облегчу жизнь. 241, часть 2, потрудитесь изучить

Доставлено в 18.07

Я не спрашивал, потому что думал, вы сами скажете, если захотите. Изучил 241-ую, «Организация занятия проституцией». Сайт Минюста говорит другое

Доставлено в 18.22

Врете. Как вы меня там нашли без фамилии?

Доставлено в 18.47

В колонии №16 сейчас всего две Юлии. Одна за убийство несовершеннолетнего, другая за наркотики. За проституцию нет никого

Доставлено в 19.01

Какая жалость, не с кем предаться воспоминаниям. Греха на душу не возьму, я за наркоту.

Доставлено в 19.04

Ясно

Доставлено в 19.05

Ясно тебе?! Козел ты все-таки. Бывший муж употреблял и торговал, а я развозила по закладкам, потому что любила его. Любила. Его взяли, он всех сдал, чтобы не сесть, и меня заодно

Доставлено в 19.08

Прости

Доставлено в 19.19

Что же ты такой слизняк? Девятнадцатое прости за неделю

Доставлено в 19.20

Считала, значит

Доставлено в 19.22

Я устала, я сплю, пропадите вы все пропадом

Доставлено в 19.24

Четверг

Доброе утро, Юлия

Доставлено в 09.45

Здравствуй, Вася. Ты мне всю ночь снился

Доставлено в 09.47

Это Алексей

Доставлено в 09.49

Тьфу ты, какой конфуз. Простите великодушно, зарапортовалась. Столько абонентов, путаешься иногда. Не принимайте близко к сердцу, вы, конечно, самый ценный

Доставлено в 09.53

Не приму. Можно спросить одну вещь?

Доставлено в 10.02

Про детей или про собак? Спрашивайте, я специалист и по тому, и по другому

Доставлено в 10.06

Наташа из бухгалтерии

Доставлено в 10.08

А. Вон она сидит, растратчица, на соседней койке. Мы обе денег дали, нам два номера и подогнали соседние. Менты в каком-то офисе отжали при обыске корпоративную собственность, как я догадываюсь, и сюда толкнули

Доставлено в 11.13

Понял

Доставлено в 11.17

Хотите, ее номер дам? Шестой номер, между прочим, извините за тавтологию. И освобождается скоро

Доставлено в 11.22

Не хочу

Доставлено в 11.26

Зря. Она тут от вашего текста каждый вечер кончает

Доставлено в 12.01

Если не затруднит, мы закончим с этой физиологией и с матом. Раз и навсегда

Доставлено в 12.34

Да-да-да, мне еще Анна Павловна Шерер указывала на некоторую несдержанность в устной речи, не приставшей моему происхождению и положению

Доставлено в 15.47

Правильно делала

Доставлено в 15.48

Это куда же мы запропастились на три часа? Девичье сердце чует неладное. Коварная разлучница согласилась на фокстерьера и бежевые занавески в детской?

Доставлено в 15.49

Да. Но я сказал — доберман и зеленые

Доставлено в 15.51

Объясни мне без вот этого всего — что тебе надо? Ты облажался, я тоже не д`Артаньян. Дальше что?

Доставлено в 15.54

Не знаю, что дальше. Просто вот так. Одну вещь скажу, может, ты поймешь. У меня первый редактор был в газете, он говорил — текст никогда не врет. Я раньше не понимал, а теперь понял, точно — не врет. Будешь смеяться, но я твои смс перечитываю

Доставлено в 16.02

Это любимая филфаковская присказка — про текст не врет. И правильная, да

Доставлено в 16.10

Ты не юрист?

Доставлено в 16.17

Бросила филфак после второго курса. Оттуда либо замуж, либо жить на копейки. Пошла на юридический

Доставлено в 16.20

Я не отвечал, потому что на халтуре был, синхронил. Сто лет этим не занимался

Доставлено в 16.25

Тяжело?

Доставлено в 16.27

С непривычки да

Доставлено в 16.48

Прости, но я об этом думаю все время. Зачем ты эти смс рассылал?

Доставлено в 17.01

От тоски. Ничего не получалось, ни с кем, никогда. Наверное, во мне дело. И я решил, кто первым отзовется, я от нее не отстану. Потому что она добрый человек. Глупо?

Доставлено в 17.10

А если бы это мужик оказался?

Доставлено в 17.40

Мужика я бы просто поблагодарил. Может, даже бутылку привез бы

Доставлено в 17.59

Жалко, что я не мужик

Доставлено в 18.02

Точно?

Доставлено в 18.09

Была бы я мужик, а ты баба, ты бы назывался заочница. Я, то есть, тут сижу, и единственное мое развлечение на долгие годы — морочить тебе голову по переписке

Доставлено в 18.22

Почему долгие? По твоей статье УДО скоро

Доставлено в 18.55

Не факт, что дадут

Доставлено в 19.01

Почему?

Доставлено в 19.26

Два выговора. Один за неправильно застеленную кровать, другой за то, что активистку одну послала

Доставлено в 19.34

Когда суд?

Доставлено в 19.35

Через три дня

Доставлено в 19.40

!!!!!!! твою мать. Раньше нельзя было сказать? Где?

Доставлено в 19.42

Ты же не спрашивал. В райцентре. Полянск называется

Доставлено в 19.44

Ясно. Я сейчас уйду со связи. Сам потом напишу

Доставлено в 19.45

Пятница

Ты где?

Доставлено в 10.46

А где мое «доброе утро, Вася»?

Доставлено в 10.47

Идиотская шутка, Вася. Ты где?

Доставлено в 10.51

На бегу. Напишу. Жди

Доставлено в 10.57

Жду

Доставлено в 10.58

Долго еще?

Доставлено в 16.43

Только закончили, извини. Все, дело сделано

Доставлено в 16.45

Что за дело?

Доставлено в 16.59

И от журналистов бывает польза. Враги рода человеческого с ВГТРК свели меня с мужиком, который у них во владимирском филиале отвечает за криминальную хронику. Хороший человек, интеллигентный пропойца. Он сказал —приезжай, все сделаем. Утром был во Владимире, поехали с ним в этот Полянск. Пятнадцать минут назад вышли от твоего судьи, едем обратно. Я не человек, я теперь месторождение коньяка. Боюсь, отпустят тебя

Доставлено в 17.10

Это все правда?

Доставлено в 17.19

Да

Доставлено в 17.20

Ты чего молчишь? Я даже заснуть успел

Доставлено в 17.41

Плакала

Доставлено в 17.42

Перестань. Твой суд в понедельник в 11. Вот ты явишься туда с опухшей рожей — и до свидания, УДО

Доставлено в 17.44

Ты не понимаешь

Доставлено в 17.49

Это да, это много ума надо, чтобы такое понять

Доставлено в 18.03

Не в этом дело

Доставлено в 18.05

Ладно, потом объяснишь. Главное, рыдать кончай

Прочитано в 18.08

Уже

Доставлено в 18.10

Отлично. Тогда я еще немного посплю ок?

Доставлено в 18.14

Напиши, когда сможешь

Доставлено в 18.15

Воскресенье

Прости, мы еще поддали, и я как заснул — так проснулся среди ночи. Не стал уже тебя будить

Доставлено в 08.20

Волновалась. Все ок?

Доставлено в 08.22

Все будет ок, когда в понедельник они тебя отпустят. Но судья сказал — говно вопрос. Насколько я помню)))

Доставлено в 08.27

Я все время думаю об этом. Нам же теперь придется увидеться

Доставлено в 08.51

Я бы не торопился, Надо подождать еще пару лет, дать чувствам окрепнуть

Доставлено в 09.00

Я серьезно

Доставлено в 09.02

Я тоже не шучу. Вот представь, у тебя действительно 241-ая, и тебе еще два года осталось. Нам что же теперь — забыть все, что нас связывает?

Доставлено в 09.05

Прекрати, я сказала!! А если я корова кривоногая с прыщами?

Доставлено в 09.12

Не, которые с прыщами, так голос не повышают. А если я косоглазый карлик?

Доставлено в 09.30

Косоглазый пьющий карлик… Это начало строфы

Доставлено в 09.34

… ты зачем украл кораблик?

Доставлено в 09.37

Все равно страшно

Доставлено в 09.44

Хорошо, не будем видеться

Доставлено в 09.50

Убью. Все, я понеслась. Мне еще гладить, башку мыть, и девки меня стричь будут к завтрашнему

Доставлено в 09.59

Вынырнула?

Доставлено в 22.04

Да. С ног валюсь. Какой там первый бал Наташи Ростовой! Ее бы так завили, я бы на нее посмотрела. Меня теперь овчарки за свою принимают

Доставлено в 22.07

Как же ты спать в этом будешь?

Доставлено в 22.12

Ого, понимаешь тяжесть женской доли. А я думала, ты совсем дикий. Значит, смотри, меня на выходе будут шмонать, поэтому телефон я оставлю в зоне.

Доставлено в 22.16

Не пререкайся только с ними там на суде ок?

Доставлено в 22.18

Да что ты. Я весь день тренируюсь овцу включать. Как только вернусь — напишу

Доставлено в 22.20

Жду

Доставлено в 22.24

Жди. И я сегодня подумала: пусть — как будет, так и будет. А хорошо, что ты на мой номер попал

Доставлено в 22.29

Ты еще не знаешь, что такое хорошо. Спи давай уже

Доставлено в 22.30

Самое главное забыла. Наташка — дура

Доставлено в 22.31

Понедельник

Дааааааааа!!!!!!!!!!!!!

Доставлено в 14.27

!!!!!!!!!!!

Доставлено в 14.29

Встала!!!!!!!

Доставлено в 14.31

???

Доставлено в 14.35

Я!!!! На путь исправления!!! И социализациии!!!!!

Доставлено в 14.37

Мне тоже так кажется))))))))

Доставлено в 14.41

Лешка!!!!!! Спасибо!!!!!

Доставлено в 14.45

Брось. Для себя старался)))

Доставлено в 14.46

Плачу

Доставлено в 14.48

Когда тебя выпускают?

Доставлено в 14.51

Завтра!!!!! По закону положено через 10 дней, а там праздники!! Завтра!!!!!!!!!

Доставлено в 14.53

Дуракам везет)) Я не тебя имею в виду

Доставлено в 14.55

Я поскакала все бумажки оформлять, пока рабочий день, а их хренова туча! Знаешь, как я к тебе отношусь?

Доставлено в 15.02

Знаю. Как к Васе

Доставлено в 15.05

Даже еще лучше)))) вечером напишу!!!

Доставлено в 15.07

Ты живая там?

Доставлено в 22.40

Нет. Мы устроили отвальную. Все в хлам. В 10 завтра меня должны вывести. Потом отвезут на вокзал во Владимире, купят билет, и все. Как только буду на вокзале, напишу. Или даже позвоню. Если смелости хватит

Доставлено в 22.43

Если забудешь, я тебе напомню

Доставлено в 22.45

Леша))))

Вторник

Готова?

Доставлено в 10.12

Да!! Сижу жду оперчасть — по правилам они меня должны выводить. Потом на газель – и ура!

Доставлено в 10.15

Газель — отстой. Я намерен победить ее в конкурентной борьбе

Доставлено в 10.20

Ты что, здесь?

Доставлено в 10.21

Где же мне быть?

Доставлено в 10.22

Нет нет пожалуйста уезжай пожалуйста я не хочу

Доставлено в 10.23

Почему?

Доставлено в 10.29

Пожалуйста я не хочу не могу

Доставлено в 10.31

Объясни

Доставлено в 10.34

Леша это не из-за тебя это из-меня из-за моей жизни уезжай

Доставлено в 10.36

Юль, что за фигня?

Доставлено в 10.39

Это не фигня

Доставлено в 10.44

Тебя кто-то встречает?

Доставлено в 10.45

Да да прости что так получилось я потом все объясню да

Доставлено в 10.49

Ладно

Доставлено в 10. 53

Стой!!!! Вернись

Доставлено в 10.55

Что-то еще?

Доставлено в 10.59

Гори оно огнем я скажу. Меня никто не встречает — не в этом дело. Дом матери и ребенка — знаешь, что такое? Когда баба беременная садится и на зоне рожает, ее с ребенком туда отправляют. Ну вот

Доставлено в 11.02

О господи. Я-то уж подумал. Знаю. И про мать знаю и про ребенка

Доставлено в 11.03

Откуда????

Доставлено в 11.05

А судья сказал, когда мы бухали — напрасно вы колготитесь, я бы ее и так отпустил, по закону положено, у нее же ребенок. А то чего ради я полный багажник памперсов приволок?

Доставлено в 11. 12

Ты все эти дни знал и не сказал????

Доставлено в 11.16

Я решил, когда захочешь — сама скажешь. А главное — что это меняет? И долго ты собиралась его от меня прятать? И зачем?

Доставлено в 11.20

Не знаю. Я не знаю ничего. Я струсила

Доставлено в 11.26

Слушай, скажи этой твоей оперчасти, чтобы она перестала кота за яйца тянуть. Я задубел тут уже совсем, зима же, совесть надо иметь. А ты не трусь

Доставлено в 11.36

Иди в машину. Согрей салон. А то ребенка простудим. Он Настя кстати

Доставлено

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