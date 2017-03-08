Феминистки захватили Кремль

Собирались на конспиративной квартире. Под ногами — трое котов, у одного сломан позвоночник, маленькая собака. Соседка стучит в дверь, жалуется на дым: в ванной зажигали файера.

В «захвате Кремля» участвовали 8 девушек.

Их лозунги: «Вся власть — женщинам», «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Нас большинство» — написаны на платках. Самый большой — «Мужчины, вон из Кремля!» — на платье. Платье надела Леда Гарина, синеволосая активистка из Санкт-Петербурга. Вместе с Мариной тренируются платье разматывать.

— Кремль — символ власти, она патриархальна. Мы против патриархата. Поэтому у нас не было сомнений куда идти, — говорит Леда. — И когда.

Марина кивает:

— 8 марта полагается бороться.

В метро ехали тоже с осторожностью. Боялись, что не дойдут до Кремля. Все получилось.

Лозунги были развернуты в Александровском саду, на Соборной площади, у всех кремлевских башен. На одной из башен две девушки, не известные «Новой», растянули баннер — «Национальная идея — феминизм» и зажгли файера.

Четверых — Елену Тищенко, Александру Орлову, Марину Тимофееву, Леду Гарину — задержали.

Фэсэошники, задерживавшие Леду и Марину, решили сначала поговорить:

— Вы же Путина имели в виду? Путин — мужчина. Захват государственной власти…

— Путем платья захват? — уточняет Леда. — Платья в горошек?

— Ну понятно, что вы хотите во власть. Я тоже хочу, — признается молодой сотрудник ФСО. — Но сколько у нас в Государственной думе женщин?

— Очень мало, меньше 13%. А посмотрите, сколько женщин в Верховном суде? В Конституционном?

— Кулешов Максим Алексеевич, начальник первой охраны комендатуры Кремля ФСО России. Коллеги с вами не о том говорят, — вступает коренастый майор. — Я вам сейчас историю одну расскажу. Году в 2002-м две девушки на Лобном месте растянули растяжку, а там такая фраза: «Чечню разбомбить, Курск поднять». Две барышни по уголовной статье были осуждены — за разжигание национальной розни. Мы тут с вами не шутки шутим. По вашему призыву — мужчины, вон из Кремля! — это, извините, ксенофобские настроения. По полу, предубеждению и тому подобному. А по Конституции все равны!

Фэсэошники обещали отвести девушек «в Кутафью башню». В итоге всех отвезли в ОВД Китай-город. Там у них откатали пальцы, провели профилактическую беседу, поздравили с Восьмым марта и отпустили через два часа: «Все-таки у вас праздник».

Судьба девушек, вывесивших баннер на Угловой Арсенальной башне Кремля, пока неизвестна.

Заявление активисток В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами. Однако на самом деле это равенство — миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный (!) труд, по данным Росстата, составляет 40%. Обязанности по уходу за детьми никогда не делятся поровну, что превращает женщину в сотрудника, которого работодателю невыгодно нанимать. Более низкий пенсионный возраст также является причиной дискриминации в труде. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин. Например, подавляющее большинство мировых судей — женщины. Но в Верховном и Конституционном судах почти все — мужчины. И это касается практически всех профессий. Не говоря уже о том, что 456 профессий женщинам запрещены. Это недопустимо.

Каждая третья женщина в России пережила изнасилование, но СМИ продолжают оправдывать насильников и обвинять жертв.

С физическим насилием сталкивалась каждая четвертая женщина. Оскорбительный, принижающий женщин юмор, за который в цивилизованных странах снимают с должностей, в российских медиа — норма. Законодательная власть продолжает продвигать отвратительные законопроекты, ограничивающие женщин в правах. Где же то самое равенство, спрашиваем мы? Сейчас власти озаботились тем, чтобы включать права женщин в политическую повестку. Но это всего лишь трюк перед предстоящими выборами, позволяющий увеличить электорат. Потому что мы, женщины, самая большая социальная группа. В России нас 54%. Мы в этой стране — большинство. Мировая практика показывает, что пока женщин во власти менее 30%, они подчиняются мужскому большинству. И только когда их не менее 30%, они начинают принимать решения в интересах женщин. У нас этот процент ничтожен. С 1796 года страной бессменно управляли мужчины. Цари, временное правительство, генеральные секретари… И знаете что? Судя по тому, в каком положении продолжают находиться женщины, — справлялись они плохо. И уж если утверждать, что у нас в России равенство, — пришла женская очередь управлять государством в течение последующих 220 лет. Никто из нас не испытывает к мужчинам ненависти. Мы требуем только справедливости. 8 марта — день борьбы за равные права. И потому — мужчины должны уйти.

Фото: Алексея Абанина, Лидии Хмелевской, Катрин Ненашевой, Ардена Аркмана, Анны Артемьевой