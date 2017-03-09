Из вашего окна будем смотреть мы!

Жить на берегу болота может быть и дорого, и престижно. Например, в том случае, если это болото представляет собой природный заказник, расположенный в хвойном лесу на Новой Риге. Так рассуждали жители премиум-поселка «Павлово» в Истринском районе Подмосковья, когда ставили подписи в договорах о покупке коттеджей, доплачивая ощутимые деньги за право жить на первой — от заказника — линии.

Но теперь под их окнами не живописное болото, а стройплощадка. «Новая газета» выяснила, как можно захватить чужой вид из окна и при чем здесь эпический раздел имущества российских миллиардеров.

«Новорижское направление исторически считалось нашим», — рассказывает бывший менеджер «Норильского никеля» — горнодобывающего гиганта, после распада Советского Союза перешедшего под контроль сегодняшних долларовых миллиардеров Михаила Прохорова и Владимира Потанина. Уже к концу 90-х, продолжает собеседник, канонической территорией топ-менеджмента предприятия считался нынешний оздоровительно-спортивный комплекс «Лужки» на Новой Риге. Здесь сотрудники проводили основные совещания (а затем направляли свои директивы в далекий Норильск), здесь же устраивали деловые приемы и увеселительные мероприятия.

«Очень любили играть в футбол, — говорит бывший сотрудник компании. — Бывает, выдвинемся вчетвером на поле, а когда дойдем, там уже две полноценные команды соберутся. Вот Михаил Дмитриевич Прохоров выглядывает из окна своего двухэтажного дома, завистливо глядит на нас, подчиненных, — и тоже, нехотя, по-начальственному, плетется к полю. Следом за ним Саша Хлопонин (сегодня вице-премьер правительства. — Ред.) семенит… Владимир Олегович Потанин особо бегать не любил, но к игре тоже присоединялся периодически. Летом — футбол, зимой — хоккей. Все как в любом российском дворе, только этот двор был нашим».

Делили два товарища

Границы «двора» норникельцев вскоре вышли далеко за пределы «Лужков». Особые надежды Прохоров и Потанин, по словам их знакомого, связывали с застройкой Павловской слободы в Истринском районе Подмосковья.

Уникальным это место делало, разумеется, расположение — слобода примыкала к озерно-болотному комплексу природного заказника у деревни Новинки. На территории заказника еще в советское время студенты обнаружили редкие виды растений и животных, впоследствии занесенных в Красную книгу Подмосковья.

Именно в границах Павло-Слободского сельского поселения в 2003 году группа компаний «ОПИН», управлявшая девелоперскими проектами Прохорова и Потанина, приступила к реализации проекта поселка премиум-класса «Павлово».

В 2009 году первая очередь строительства была завершена — группа «ОПИН» приступила к реализации второй («Павлово-2»). Как раз в этот момент в тандеме Прохоров—Потанин наступил знаменитый раскол. В результате холдинг «Интеррос» Владимира Потанина получил горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне, несколько бизнес-центров в Москве, 3 тысячи га в Дмитровском районе Подмосковья и ряд коттеджей в Павловской слободе. Все эти объекты вошли в компанию «Профэстейт» миллиардера, которую возглавил бывший директор группы «ОПИН» Сергей Бачин.

Саму же группу «ОПИН», а вместе с ней и проект «Павлово-2» сохранил за собой Михаил Прохоров.

Соседи в спецовках

В конце 2015 года, когда большинство коттеджей в Павловской слободе уже были проданы новым собственникам, на территорию поселка заехало несколько сот грузовых автомобилей.

Местные жители, которых не назовешь простыми обывателями, наблюдали, как непрошеные гости в рабочих спецовках сначала демонтировали ограждения обладателей коттеджей на первой линии, а затем начали вырубать деревья на приозерной территории. В той самой «буферной зоне» между поселками и природным заказником, ради вида на который и приобреталась дорогая недвижимость.

По словам одного из жителей, засыпая болотистую местность грунтом и устанавливая колышки, рабочие ссылались на распоряжение некоего «хозяина этой земли».

Как выяснилось, именно в тот день в Росреестре были внесены сведения о межевании всей приозерной территории, в результате чего появились дополнительные 15 земельных участков.

«Еще в сентябре [2015 года] мой участок располагался на первой линии, а болото было оформлено как единый земельный надел. Вскоре забор демонтировали. Тогда же в Росреестре появились новые сведения — в результате межевания земель на территории «широкой набережной для прогулок, детских площадок и растений» выросла новая полоса участков», — рассказывает один из жителей.

Три новых участка на первой линии, готовые к застройке

«Гольф-поле пока не тронули, а болотистую местность на противоположном берегу озера тоже засыпали», — говорит другой житель поселка, отмечая, что дело тут не только в вопросах престижа. Павловцы покупали недвижимость в охраняемом поселке, для того чтобы на территории могли спокойно гулять и они сами, и их дети. А о какой безопасности может идти речь, когда сломан твой забор и по буферной зоне разгуливают чужие люди в спецовках?

Собственником новых участков, по данным Росреестра, оказались несколько ООО, связанные с той самой группой «Агранта» Сергея Бачина.

По словам жителей, поначалу они апеллировали к группе «ОПИН», которая продавала им участки с коттеджами и гарантировала границы поселка. «Нам обещали «уникальный вид на природный заказник». Выходит, это был обман?» — рассказывает владелец дома на первой линии, подчеркивая, что генеральный директор группы «ОПИН» от активных действий по защите прав жителей устранился, порекомендовав обращаться в органы прокуратуры.

Бюрократический футбол

Тогда владельцы коттеджей направились в администрацию Истринского района. Муниципальные чиновники поначалу выразили солидарность с жителями поселка — в официальном ответе на многочисленные жалобы сообщается, что «проектом генплана Павло-Слободского сельского поселения данная территория обозначена как природный заказник и застройке не подлежит».

Но это был блеф: именно истринская администрация выделила структурам Сергея Бачина землю под застройку, когда группа «Агранта» уже вовсю возводила новые коттеджи и объявляла об их продажах через агентства недвижимости.

Стоимость будущих продаж предполагала доход «Агранты» в размере не менее 15 млн долларов. Вот она, цена жизни «на берегу болота». Оказывается, вид из окна можно, что называется, «отжать» — и прилично на этом заработать.

Пока жители «Павлово-2» обивали пороги других региональных органов власти, на застройку отреагировала прокуратура Истринского района. По результатам проверки законности строительства в границах природного заказника было установлено очевидное — «отсыпка грунта в зоне болота и межевание земельных участков на приозерной территории». И никаких вам мер прокурорского реагирования.

Тогда жители Павлова обратились к Мособлпрокуратуре с требованием провести проверку в порядке надзора.

Выяснилось, что решение о выделении земельных участков приняла администрация Истринского района Подмосковья. Кроме того, в сентябре 2015-го, уже после выделения земельных участков, само министерство экологии и природопользования МО заключило государственный контракт с ООО «Гринлайф Кадастровое Бюро» на проведение «комплексного экологического исследования и геодезических работ», по результатам которого был подготовлен перечень координат характерных точек границ заказника, то есть созданы все необходимые условия для выведения этих земель из-под государственной охраны. То есть сначала земля была выделена и только потом — установлена граница природного заказника.

Жители Павлова намерены обращаться с исковыми заявлениями к группе «ОПИН», которая, по их мнению, нарушила условия соглашений о продаже земельных участков и коттеджей. В договорах были предусмотрены границы поселка, ныне не соответствующие действительности.

Кроме того, владельцы коттеджей планируют оспорить порядок предоставления земельных участков новым собственникам: получилось, что земля была выделена и отмежевана до того, как в свет вышло постановление правительства об утверждении границ поселка.

Пока же павловцы ждут решения губернатора, к которому обратились в феврале. Подмосковные органы власти выглядят как одна большая команда, которая когда-то успешно играла в оздоровительном комплексе «Лужки».

Быть может, вид из окна пока в России не признали ценностью, защита которой требует вмешательства государства. Но в действительности это пусть и нематериальный, но осязаемый и дорогой актив, подчеркивающий качество жизни. А оно в нашей стране в большом дефиците.

Андрей Воронин, «Новая»