Чудо с душком

Чудо состоялось, но хуже всего, что на него работали все, включая самих главных антигероев, злосчастных парижан из ПСЖ. «Барселона» заслужила победу, но не заслужила выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, поэтому ее блистательный камбэк — с душком, и воспевать его мне мешает чувство справедливости.

Не хотел я смотреть этот самый ожидаемый матч весны, ох, не хотел… Не потому, что такой умный, и даже не потому, что «Барса», равно как и «Бавария» (и в меньшей степени «Манчестер Юнайтед») не относятся к числу топ-клубов, которым симпатизирую. Не люблю захваленных монополистов, даже если они по игре этого заслуживают. Ну и понимал, конечно, что если «ПСЖ» допустит хоть малейшее расслабление, то озлобленный каталонский монстр его сожрет, не поперхнувшись. Мне не хотелось этого видеть — но и пропускать процесс поедания профессионально не имел права. Соответственно, как в давней пародии, «не отводя горящего лица, я этот ужас вынес до конца».

Главным автором чуда на «Камп Ноу» стали, конечно, гости. Они не вышли расслабленными — они вышли, не зная, как обороняться и вообще как играть, в чем «заслуга» главного тренера Унаи Эмери, которому за первый фантастический матч простили все неудачи дебютного сезона. У каждого игрока в голове сидел парижский счет — невероятные 4:0, по мнению большинства экспертов, завершили эпоху «Барселоны» и ее главного тренера Луиса Энрике. Но чем больше аналитики твердили о закате «Барсы», тем надо было больше ее опасаться. И выходить биться, как в последний раз.

«ПСЖ» вышел на негнущихся ногах. Очень быстро ноги стали ватными. Казалось, гостей всецело поразил синдром жертвы — они, сами того не желая, все делали ради чужой победы. Мяч если и выносился из штрафной, то жалким тычком, в ногах не держался, контригра не получалась даже в зачатке. «Барсе» хватало привычного танца питона Каа перед бандерлогами — второй мяч парижане забили себе сами, супертройке Неймар — Месси — Суарес после перерыва и гола Месси с пенальти оставалось дожать деморализованных несчастных, назначенных фаворитами.

Похоже, «ПСЖ» надо было дойти до края, чтобы ожить и огрызнуться. У них это почти получилось — Эдисон Кавани с третьей попытки шведкой красиво вогнал мяч под перекладину. «Барса» вмиг скисла, и Ди Мария выскочил один к воротам тер Штегена, чтобы окончательно похоронить надежду на чудо. Когда его сзади зацепил партер по сборной Аргентины Хавьер Маскерано, надо было падать, но звезды «ПСЖ» не умеют это делать так показательно, как Неймар и Суарес. Главный судья мог показать на точку и без падения, но человек из Германии Дениз Айтекин вершил судьбу с другой стороны. Он и сумасшедшая публика довольно быстро вернули «Барселону» в игру, а «ПСЖ» стал ждать конца.

Когда хищник снова сжал челюсти, жертва была уже готова. Неймар закрутил со штрафного в «девятку». Суарес в штрафной упал, как надо, вместо карточки за симуляцию заработав пенальти, и пробил его на 90-й минуте без шансов для Траппа. Когда до конца компенсированного времени оставались секунды, на заброс в штрафную «ПСЖ» (а игра только вокруг нее и шла) чертом выскочил Роберто, переправив мяч в сетку. Прекраснее этого ужаса футбольный мир не ощущал давно, очень давно. На уровне еврокубков — вообще никогда не ощущал.

Не все смаковали мгновения триумфа «Барсы». Да, исторического, да великого, да, незабываемого. Но кому-то было и стыдно. За трусость парижан, за неправедность судьи, за «картину» с участием супертройки сине-гранатовых, да за футбол, в конце концов.

Повторы я не пересматривал.