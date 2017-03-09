Всегда на стороне правды

Андрей Смирнов режиссер, актер

В 1963 году мы с Борисом Яшиным сняли дипломную короткометражку «Эй, кто-нибудь!» по пьесе Уильяма Сарояна. Незадолго до этого Хрущев зашел в Манеж. И начался всем известный погром. А нам — защищать диплом. В общем, мы оказались в моде. Любой просмотр во ВГИКе давал полный зал. И тут во вгиковской многотиражке «Путь к экрану» появилась рецензия под названием «Крики, эхо, гулкие шаги». Не то что разгромная, а еще с чувством превосходства объяснявшая, что наш шедевр — не кино, а чистое пижонство. Автором оказался студент киноведческого факультета, некий Юрий Богомолов.

Через месяц пришел я на футбол на стадион «Динамо», и мой близкий друг Александр Светлов представляет мне соседа: «Это Юра Богомолов, ты его, наверное, знаешь». С тех пор прошло 54 года… Юра — один из самых близких моих друзей.

Я счастлив поздравить Юрия Александровича Богомолова, без всяких сомнений, звезду нашей кинокритики и печати. Человека, обогатившего отечественную культуру прекрасными книгами, замечательными статьями. Но еще — редким сочетанием: оригинального таланта, неукротимого темперамента и — что самое поразительное — чистой души. За всю его длинную жизнь — ни одной строчки искательства чьего бы то ни было благоволения. Всегда только по делу. Только по существу. Всегда на стороне добра, правды.

Дорогой Юрка! Возблагодарим Господа за то, что голова у тебя такая же ясная, как полвека назад. За то, что ты еще кусаешься! Будь здоров!

Андрей