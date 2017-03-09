Игра в дерибан

В начале недели правительство Крыма объявило о намерении забрать в собственность республики расположенные в Керчи заводы, принадлежащие структурам украинского олигарха Рината Ахметова.

«Распоряжением Совета министров РК принято решение о принудительном выкупе имущества Керченского стрелочного завода и Керченского металлургического комбината, — заявил замминистра промышленной политики Крыма Борис Кабаков. — Минпромполитики Крыма ввело на предприятиях временную администрацию, но не в части управления, а в части инвентаризации имущества и его оценки для последующего выкупа».

Все имущество национализированных предприятий, по словам Кабакова, перейдет новосозданному ГУП «Керченский металлургический завод». «Предприятия будут заниматься тем же самым, но уже мы будем помогать им с заказами, в том числе и с государственными», — сказал замминистра промышленности РК.

Решение выкупить предприятия Ахметова крымские чиновники объяснили тем, что прибыль с них уходила на Украину, в том числе, возможно, и на силовую операцию в Донбассе.

И Борис Кабаков, и другие говорящие головы правительства РК, правда, умолчали, что никакого распоряжения Совета министров о принудительном выкупе предприятий Ахметова на самом деле не издавалось. 3 марта на сайте правительства республики действительно появилось распоряжение №220-р, которым Совмин постановил создать ГУП «Керченский металлургический завод». Но в документе Совмина нет ни слова о предприятиях Ахметова.

В распоряжении говорится, что Керченский металлургический завод образуется путем переименования «Камыш-Бурунской производственной компании» — ГУПа, который был создан 5 марта 2015 года и никакой деятельности (чего не отрицают и в Совмине) не вел.

Более того, согласно распоряжению, основным предметом деятельности нового ГУПа станет производство локомотивов и подвижного состава. И это никак не коррелирует со словами замминистра Кабакова о том, что заводы будут «заниматься тем же самым»: если Керченский стрелочный завод еще как-то связан с железнодорожной тематикой — выпускает стрелочные переводы для путей, то металлургическое предприятие выпускает эмалированную посуду.

Кроме того, предприятие Рината Ахметова называется Краснодарский металлургический комплекс (производства находятся в Керчи), а не Керченский металлургический комбинат. Меткомбинат является партнером ахметовского предприятия. С «Новой газетой» согласился поговорить один из его руководителей.

— Речи о национализации предприятий Ахметова сейчас не идет. Это картинка для СМИ, созданная заместителем министра, — заявил он. По словам нашего собеседника, проблемы с правительством республики у ахметовских людей действительно есть. — Сейчас на территорию металлургического завода не пускают директора предприятия Павла Осиюка. Но, опять же, это не говорит о национализации.

Связаться с самим Осиюком «Новой газете» не удалось.

Тот факт, что вокруг предприятий Ахметова сейчас скорее ведутся торги, чем оценка стоимости для принудительного выкупа, подтверждает и молчание сторон конфликта. В пресс-службах как министерства промышленной политики Крыма, так и ахметовского «Систем капитал менеджмент» корреспонденту «Новой» отказались оперативно прокомментировать отсутствие распоряжений о национализации и звучащие на этом фоне заявления.

При этом сотрудники стрелочного и металлургического заводов подтвердили «Новой газете», что им объявили о смене собственника.

— Нам объявили о национализации 6 марта на планерке, — рассказала бухгалтер по учету материалов в литейном цехе Керченского стрелочного завода Анна Матюшенко. — В целом этот шаг я воспринимаю положительно: заказов у завода сейчас мало, мы проиграли тендеры и РЖД, и Крымской железной дороги.

На момент объявления о национализации у стрелочного завода, по словам Матюшенко, был только один заказ — от «Укрзализницы». Сейчас его завернули. «Отгрузка на Украину запрещена, товар отозван», — сказала бухгалтер. Раскрывать детали заказа она не стала.

Матюшенко считает, что с приходом нового собственника у завода может появиться больше заказов.

Положительно оценивают сообщения о национализации и другие работники предприятия. В 2015 году они сами просили спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова принять предприятие в собственность республики из-за низких зарплат. Была даже объявлена забастовка, в результате которой украинскому собственнику пришлось увеличить зарплаты работникам на 50%. Сейчас бухгалтер стрелочного завода получает 16 000 рублей, рабочие — порядка 15 000.

На Керченском металлургическом комбинате отношение к национализации предприятия, напротив, отрицательное.

— Сейчас мы выпускаем порядка 500 тонн продукции в месяц, — рассказал один из сотрудников. — Заказов хватает, зарплаты даже у эмалировщиц не меньше 15 000 рублей. Положительных примеров крымской национализации, к сожалению, я не знаю: национализировали «Крымхлеб», и предприятие стало убыточным, национализировали потребительские общества, и началась распродажа активов. Нам обещают, что работников просто переведут на новое предприятие, но люди опасаются, что в итоге будут сокращения и потеря стабильного дохода.

Опасения работников заводов подогреваются и ходом национализации предприятий Рината Ахметова в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». В Донбассе процесс начался 1 марта, а уже через восемь дней СМИ сообщили о задержках в выплате зарплат и полной остановке работы части заводов.