Все против всех и Собянина

Выборы мэра Москвы должны состояться в сентябре 2018 года, но уже стали поводом для очередной серии конфликтов в оппозиции. О едином кандидате от оппозиции говорить рано. На поддержку «Яблока» претендуют сразу два политика — бывший депутат-эсер Дмитрий Гудков и глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Часть их электората может неожиданно уйти к коммунисту Андрею Клычкову — с подачи Алексея Навального.

Выборы мэра Москвы в 2013 году показали, что протестный кандидат может рассчитывать на поддержку горожан, недовольных стройками, парковками, тарифами и другими столичными проблемами. Тогда Алексей Навальный и Сергей Митрохин вместе набрали 30,7% голосов (27% у Навального и 3% у Митрохина) — за оппозиционных кандидатов проголосовали более 700 тысяч москвичей. Самовыдвиженец Навальный занял второе место после Сергея Собянина, который тоже шел на выборы без официальной поддержки «Единой России» (51% голосов). Кандидат от КПРФ Иван Мельников был третьим (10,7%).

Парад кандидатов

Новые выборы должны состояться осенью 2018 года. Из возможных конкурентов Сергея Собянина первым о своих планах заявил коммунист Андрей Клычков: 17 февраля он сказал об этом прессе. Клычков уже два созыва возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме. Во фракции пять депутатов, в том числе 28-летний внук лидера коммунистов Леонид Зюганов. «Важным и существенным моментом является то, что у меня есть какая-то узнаваемость и какая-то репутация. Почему бы это не использовать в реальной кампании? Я реально оцениваю свои шансы: президентская кампания — это уровень не для меня, в отличие от выборов мэра», — сказал коммунист газете «Коммерсант».

Вскоре после Клычкова о своих планах рассказал Дмитрий Гудков, депутат Госдумы VI созыва от «Справедливой России», пытавшийся пройти в новый созыв от «Яблока». На выборах 18 сентября он был в федеральной десятке партии и в Тушинском одномандатном округе набрал 20% голосов, уступив бывшему главному санитарному врачу, кандидату от «Единой России» Геннадию Онищенко. 21 февраля Гудков провел брифинг, на котором сообщил, что надеется на поддержку партии «Яблоко» и планирует провести кампанию за 103 миллиона рублей — столько же в 2013 году собрал Алексей Навальный.

Своих притязаний на пост главы Москвы не оставляет и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. Как и Гудков, он участвовал в думских выборах этой осени, но тоже проиграл единороссу: генерал-полковник МЧС Иван Тетерин от «Единой России» набрал 35,9% голосов, Сергей Митрохин — 12,8%. При этом Николай Ляскин, баллотировавшийся в том же округе от ПАРНАСа, набрал 8%.

Двое от «Яблока»

Конкуренция двух потенциальных кандидатов усугубляет и без того напряженную обстановку в «Яблоке»: осенью московское отделение встряхнул скандал, когда его попытался взять под контроль Максим Кац, бывший муниципальный депутат и глава штаба Дмитрия Гудкова на думских выборах. Кац открыто объявил, что вступил в «Яблоко», собирается стать лидером московского отделения и переформатировать его, чтобы «не искать поводы ругать власть», а «собирать вокруг московского «Яблока» экспертов и лучшие практики». В партию хлынули заявления от сторонников Каца, а Митрохин и его сторонники заявили о попытке «рейдерского захвата» отделения. Все закончилось исключением Каца из партии и частичным отсевом его сторонников в начале этого года. Последние подали апелляцию в федеральное руководство партии.

Не высказался основатель «Яблока» Григорий Явлинский пока и о том, кого намерен поддержать на выборах мэра.

Митрохин и Гудков говорят только, что обсуждали с Явлинским возможность своего выдвижения от партии, но определенного ответа не получили.

В связи с этим появились слухи о возможном конфликте между Митрохиным и Явлинским, который, впрочем, они оба отрицают.

«Есть мнение, что агрессивная кампания Каца велась не для того, чтобы сместить Митрохина, а для того, чтобы выдвинуть Гудкова в мэры, — говорит Игорь Яковлев, пресс-секретарь Григория Явлинского. — Это, конечно, усилило напряжение в партии, потому что когда Кац говорил: «Вы все бездельники и дармоеды, мы вас выгоним» — это поляризовало партию. Люди, которых это задело, стали объединяться вокруг Митрохина, а те, кто был Митрохиным недоволен, стали сводить с ним счеты». Несмотря на это, персонального конфликта между Явлинским и Митрохиным нет, утверждает Яковлев, а решение по кандидату партия примет по итогам праймериз — их формат пока не расписан.

«Сергей Сергеевич Митрохин, может, не так популярен в политической тусовке, но среди горожан пользуется авторитетом: большое количество инициативных групп его знает и продолжает с ним работать. Гудков тоже пользуется в партии большим уважением. Мы рассуждаем прагматично, будем выставлять кандидата, который сможет рассчитывать если не на победу, то на выход во второй тур», — говорит Яковлев.

Гудков и Митрохин уже встретились на открытых дебатах в эфире «Эха Москвы» 1 марта. Политики дискутировали об основных проблемах Москвы. Оба кандидата делают акцент на ситуацией с расселением хрущевок: в начале марта мэр Сергей Собянин заявил, что их снос и расселение пойдет в ускоренном режиме, а спикер Думы Вячеслав Володин уже выразил готовность поддержать процесс новым законом.

Дмитрия Гудкова может поддержать Открытая Россия” Михаила Ходорковского — по словам главы проекта «Открытые выборы» Тимура Валеева, переговоры между Ходорковским и Гудковым уже идут. «Предварительно обсуждается поддержка Дмитрия Гудкова, но итоговое решение о поддержке кандидата будет приниматься во время конференции всего движения весной (15-16 апреля) или осенью», — сказала «Новой» пресс-секретарь «Открытых выборов» Мария Галицкая. «Я веду переговоры с различными политическими силами: и с «Яблоком», и с «Солидарностью», и с «Открытой Россией», эти переговоры продолжаются», — сказал «Новой» Дмитрий Гудков. Политик заметил, что если Михаил Ходорковский поддержит его на выборах, он не станет скрывать этого факта.

Экспромт Навального

Между тем неожиданную позицию занял Алексей Навальный. 7 марта он заявил, что на выборах поддерживать нужно Андрея Клычкова, а что касается «Яблока» — «пусть они там вместе с Явлинским разберутся, кто идет от «Яблока», а потом уже мы будем думать, кого поддерживать». В пользу Клычкова, по мнению Навального, говорит то, что на выборах в Мосгордуму в 2014 году в своем округе он обошел префекта ЮВАО Владимира Зотова (Клычков набрал 37% голосов, а Зотов 31%).

«Победить кандидата «Единой России» настолько важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами», — сказал в эфире Навальный.

Ранее политик демонстрировал разные подходы к выборам. На думских выборах в 2011 году он призывал голосовать за любую партию, кроме «Единой России». В 2014 году Навальный призывал бойкотировать выборы в Мосгордуму, куда не шли его сторонники, и назвал все списки кандидатов, среди которых было много независимых фигур, «списками безнадеги и тоски». В 2016 году сторонники Алексея Навального сначала вошли в «Демократическую коалицию», а затем покинули ее после скандала с отказом Касьянова от участия в праймериз и выхода на НТВ скандального фильма о его отношениях с членом партии Натальей Пелевиной. После этого Навальный призвал бойкотировать выборы в Думу. А теперь решил поддержать коммуниста.

Несмотря на то что выборы мэра Москвы будут только в 2018 году, подготовка к ним уже началась, и не только на словах. Этой осенью в Москве пройдут выборы в муниципальные советы, которые станут и технологической, и моральной подготовкой к выборам мэра. Муниципальные выборы привлекают мало внимания, потому что депутаты районных советов практически не обладают ни административными, ни финансовыми полномочиями, но общественно-политический ресурс муниципалитетов очень важен, говорит Юлия Галямина, соорганизатор Школы местного самоуправления и кандидат на думских выборах 2016 года от «Яблока».

Основные политические силы уже собирают списки активных сторонников, которые попытаются занять места в советах районных депутатов и в дальнейшем поддержать своего кандидата: помимо Школы местного самоуправления, основанной Юлией Галяминой и Натальей Шавшуковой, обучение для будущих муниципалов запустили партии и движение «Открытая Россия». Школу КПРФ курирует Андрей Клычков. Дмитрий Гудков собирает желающих выдвинуться в районные советы на специально созданном сайте.

«Технологическая сторона муниципальных выборов состоит в том, чтобы кандидаты в мэры могли собрать подписи и преодолеть муниципальный фильтр, — говорит Юлия Галямина. — Кроме того, муниципальные депутаты — это лидеры общественного мнения. Они помогают создать позитивный образ кандидата у избирателей, рассказывают, что он будет решать их проблемы».