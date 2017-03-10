Галина Борисовна и полный зал

Вот Волчек Галина Борисовна.

Она нетороплива, много курит, бывает, что чувствует себя неважно, как все мы, но не пропускает ничего, что было бы театру в приход.

Как художественный руководитель «Современника» она могла бы выбрать себе любую роль (тем более что актриса выдающаяся). И она выбрала. Роль самой себя. Это точный выбор. Кто, кроме нее, много лет может оставаться неповторимой Галиной Волчек?

Она знает всех, все знают ее, она видела многих, и многие были рады видеть ее. Она мастер вести как будто ничего не значащие разговоры, после которых товарищи и господа со значительными возможностями присаживались к Галине Борисовне с осторожным вопросом: «Не нужно ли чем-нибудь помочь любимому театру для выживания и процветания?»

— У нас все есть, — органично говорила текст Галина Борисовна.

— Но может, все-таки я могу быть Вам полезным. Подумайте. Прошу.

И никогда Галина Борисовна не отказывала ходатаю в просьбе.

В дни премьер (кто бы спектакль ни поставил) в кабинете художественного руководителя собирается разнообразное общество разнообразных персон (и не только из мира искусства), чтобы засвидетельствовать ГБ свою лояльность театру. Это паломничество длится много лет. И зрительный зал всегда полон.

Спектакли, поставленные самой Галиной Борисовной, вызывают особый интерес, и имеет этот интерес давнюю историю. Московский интеллигент не мог считаться полноценным, если не ходил в театр на Маяковке, который основал и возглавил Олег Ефремов, и среди других шедевров не видел «Двое на качелях» с Лилей Толмачевой и Михаилом Козаковым в постановке Волчек. Или, уже на Чистых прудах, ее же «Крутой маршрут» с Мариной Нееловой.

Из трех десятков спектаклей, поставленных ГБ, и более полусотни актерских ролей можно припомнить многое. Хотите — Марту из «Кто боится Вирджинии Вульф?», или Анну Андреевну из гоголевского «Ревизора». Хотите — Регану из «Короля Лира» Козинцева, Варвару из «Осеннего марафона» Данелии.

— Бузыкин, хочешь рюмашку?.. А я люблю, когда работаю.

Волчек, как аккумулятор, впитывает в себя окружающую жизнь, хоть она ею и не живет. Словно бы.

Кому еще хватило таланта и точного ощущения времени, чтобы вывести на сцену (в «Крутом маршруте» по Евгении Гинзбург) реальную узницу сталинских лагерей Паулину Степановну Мясникову? Может быть, зритель этого не заметил, но актеры знали, и качество сценической правды от этого «ввода» было высоким. Поди сфальшивь в присутствии этой маленькой седой женщины, прошедшей свой маршрут вместе с автором книги.

У Волчек доверие, порой чрезмерное, к молодым постановщикам и чутье на поиск артистов.

Она сидела спиной к телевизору во время передачи, которую вел Сергей Кушнерев, придумавший программу «Жди меня», и, повернувшись на секунду к экрану, увидела девушку, которая разговаривала с Сережей.

В это время Галина Борисовна искала актрису на роль главной героини в задуманном ею спектакле по роману «Три товарища» Ремарка. А найти не могла. Девушка в телевизоре повернулась к камере и ГБ увидела ее лицо.

— Я нашла! — сказала Волчек. — Именно такая Пат мне нужна. Разышите этого ведущего и попросите его привести ее.

— Она — актриса, Галина Борисовна!

— Не важно. Все равно я возьму ее в театр.

Так Чулпан Хаматова попала на главную роль в спектакле, и осталась в труппе «Современника». Сергей Кушнерев стал другом. Долголетним и верным другом театра. А ведущими в его знаменитой программе были звезды — Игорь Кваша и Чулпан Хаматова.

Волчек воспринимала Сережу родным человеком. Доверяла вкусу и пониманию людей. Когда он ушел, Волчек собрала в фойе своих молодых актеров и несколько гостей помянуть близкого человека. Поздно вечером. Когда закончились спектакли.

После поминок в зрительном зале «Другой сцены» на Чистых прудах я сделал эту печальную фотографию.

Там, за спиной Галины Борисовны Волчек, в креслах сидят люди «Современника» — те, кто его создавал, кто играл на его сцене, кто был рядом: Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев, Олег Даль, Лилия Толмачева, Игорь Кваша, Михаил Козаков, Татьяна Лаврова, Юрий Богатырев, Михаил Рощин, Людмила Иванова, Ирина Метлицкая, Валентин Никулин, Виктор Сергачев, Александр Володин, Виктор Розов, Петр Щербаков, Людмила Гурченко, Сергей Кушнерев…

Это мы их не видим.