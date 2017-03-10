«Угроза национальной безопасности»

​​​​​​​Редактора норвежского информационно-аналитического ресурса The Independent Barents Observer Томаса Нильсена объявили в России персоной нон грата. Он стал первым журналистом Северного Королевства, которому запретили въезд на территорию РФ.

Инцидент произошел 8 марта на КПП «Борисоглебск», через которое проходит дорога из Киркенеса в Мурманск. Нильсен ехал в Россию повидаться с друзьями. Во время прохождения границы его остановил офицер российской погранслужбы, заявив, что въезд в страну норвежцу воспрещен «по соображениям национальной безопасности».

Какую опасность вдруг разглядели в Нильсене, аккредитованном российским МИДом и имеющим пятилетнюю мультивизу, неизвестно. В ответ на все вопросы ему лишь вручили уведомление о запрете пересечения российской границы сроком на 5 лет на основании ст. 27 федерального закона № 114, регламентирующего порядок въезда и выезда из РФ. Так как никаких судимостей или постановлений о депортации из России Нильсен не имеет, документы у него в порядке, остается лишь первый пункт этой статьи, согласно которому такой запрет возможен «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства».

Эта широкая и туманная формулировка позволяет отказать во въезде практически любому неугодному иностранцу. Именно она помогла менее года назад «удалить с поля» крупного норвежского бизнесмена Атле Берге, историю которого «Новая» уже рассказывала. А пару месяцев назад по этой же причине посетить Россию не удалось двум депутатам Стортинга.

С такой формулировкой можно ничего не объяснять — а сослаться на гриф секретности. Вот и потребовавший объяснений Нильсен был послан пограничником в российское консульство в Киркенесе.

— Я спросил сотрудников погранпункта, как именно мой визит в Россию угрожает национальной безопасности, — говорит Томас. — Они сказали, что никакой подробной информацией не располагают и рекомендовали спросить об этом в российском консульстве. Я так и сделал на следующий день. Но консул не ответил ни на один вопрос. На все отвечал, что не знает. Может, я в каком-то санкционном списке? Не знаю. Знаю лишь, что моя журналистская работа осложнилась.

Томас Нильсен руководит самым известным трансграничным интернет-изданием арктической зоны. Российская тема занимает значительную долю контента. В этом году ресурс стал двуязычным, появилась русская версия текстов. The Independent Barents Observer также недавно вошел в партнерство арктических СМИ «Арктика сейчас», а буквально на днях запустил проект «Взгляд на Баренц», который аккумулирует самые острые темы блогеров Баренц-региона. При этом штат и бюджет норвежского «Обзервера» крошечные, каждый сотрудник должен быть мобилен, и потерять возможность журналистской работы в России для Томаса — удар существенный.

Нильсен пожимает плечами на вопрос, кому он так насолил в России, что понадобились радикальные меры:

— Никаких негативных отзывов на наши тексты со стороны официальных лиц я давно уже не получал. Конфликтов с ФСБ у меня не было...

Тут, правда, Томас забывает, как два года назад едва не лишился издания: ранее оно принадлежало Баренц-секретариату, то есть властям северных регионов Норвегии, и после критических высказываний Нильсена о присоединении Крыма, вызвавших резкий комментарий тогдашнего генконсула РФ в Киркенесе, он был уволен. В местных СМИ активно обсуждалась версия, что

сделано это было по настойчивой просьбе представителей российских спецслужб. Дескать, мешал налаживанию русско-норвежской дружбы.

Томас на работе восстановился, а затем превратил ресурс в полностью независимый, уйдя из-под чиновников. Теперь указывать ему никто не может. Зато могут, как выяснилось, просто не пустить в гости.

В поле зрения ФСБ Томас Нильсен попадал и ранее. В 90-е он был соавтором сенсационных докладов «Беллоны» о Северном флоте как источнике радиоактивного загрязнения в Мурманской и Архангельской областях. После этих публикаций еще один автор докладов — российский морской офицер в отставке Александр Никитин попал под суд по делу о госизмене и шпионаже, но спустя 4 года был полностью оправдан.

Томас с иронией рассказал, что приехал на границу вместе с делегацией датского парламента, целью визита которой была декларация открытости и добрососедства, якобы до сих пор царящих между скандинавскими странами и Россией.

Представители российской дипмиссии в Норвегии ситуацию пока не комментируют, пообещав выработать официальную позицию в ближайшее время.