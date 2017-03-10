Швеция ворошит «Панамский архив»

Полиция Швеции проводит расследование в отношении международного транспортного гиганта «Бомбардье транспортейшн» после публикации «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках так называемого «Панамского досье». Дело связано со сделками по поставке железнодорожного оборудования в Азербайджан. Россиянин Евгений Павлов из «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» арестован в Швеции.

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы оффшора Mossack Fonseca, — «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» «Бомбардье» поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. А первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина.

Оборудование закупалось российской компанией «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», 36% которой принадлежит государственному ПАО «РЖД».

До последнего времени «Новая газета» не знала, сколько денег оседает на счетах Multiserv Ovearseas — ни российское, ни шведское представительство «Бомбардье» не ответило на запросы газеты.

Сейчас же в распоряжении «Новой» уже есть полный набор документов по одной из сделок между шведским производителем Ebilock, российским покупателем — «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» — и английским посредником Multiserv Ovearseas. Документы предоставили «Новой газете» коллеги из шведского общественного телевидения SVT и новостного агентства «TT-news».

Сделка

В 2013 году правительство Азербайджана провело тендер на обновление систем автоматизации на участке железной дороги, ведущей из Баку к грузинской границе. Подряд на общую сумму 288 млн долларов выиграл консорциум во главе с «Бомбардье транспортейшн». Работы на участке вела российская «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)», используя шведское оборудование.

В распоряжении «Новой газеты» есть два контракта, которые показывают, как проходила сделка.

Вот первый.

Multiserv Overseas покупает оборудование за 126 миллионов шведских крон (эквивалент 19 млн долларов).

Согласно первому контракту, 16 июня 2014 года шведское отделение «Бомбардье» продает британской компании Multiserv Ovearseas сигнальное оборудование для 46 станций за 126 млн крон (около 19 млн долларов). Договор со стороны Multiserv подписывает Антон Беляков — сотрудник нескольких компаний, связанных с Алексеем Крапивиным.

Вот второй контракт.

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Страница 4. Цена контракта — почти 105 млн долларов

Согласно второму контракту, Multiserv Overseas продает то же самое оборудование в том же количестве российской компании «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» уже за 104 млн долларов. Два контракта идентичны во всем, кроме цены.

Таким образом на счетах Multiserv Overseas оказалось более 80 млн долларов.

От этой сделки могла проиграть и российская государственная компания РЖД, которой принадлежит 36% в «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)».

Расследование

Сегодня районный суд Стокгольма арестовал гражданина России Евгения Павлова, сотрудника шведского «Бомбардье» по подозрению во взяточничестве. Несколько менеджеров компании, включая одного члена совета директоров, были допрошены полицией.

«Новая газета» работает над журналистским расследованием совместно с OCCRP, шведским общественным телевидением SVT, новостным агентством TT-news и радио «Канада». Расследование будет опубликовано в конце марта.