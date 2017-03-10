Фотошоп-активистки заговорили: «Мы дискредитировали весь феминизм! Ничего себе!»

Девушки, смонтировавшие фото с баннером и файерами на Угловой Арсенальной башне Кремля, выпустили заявление и прислали фотографию с тем самым баннером, который затем с помощью «фотошопа» был помещен на кремлевскую башню.

Лексика, орфография и пунктуация сохранена.

Фотография баннера из поддельного изображения акции. Вместо фигур девушек — персонажи интернет-мемов

заявление фотошоп-активисток «Ладно, мы были не правы, оставим все как есть. До нового вброса. До новой лжи...»

Да! Это мы пририсовали баннер на Арсенальной башне... Вернее не пририсовали — мы сделали его в реальности. Мы купили ткань, купили акрил, купили фаеры, и сфотографировались на фоне стены. Что мы сделали потом? Монтаж! Мы даже убедили всех, что мы полезем на башню. Но мы не собирались туда лезть. Зачем это было нужно? Вы живёте в инфополе, вбросы которого формируются миллиардными инвестициями, выкачиваемыми из бюджета. И мы на сутки отыграли его за 500 рублей, купив семь метров белой тряпки! О, ужас! Мы дискредитировали наших коллег! Мы дискредитировали весь феминизм! Ничего себе! Надо же! Как мы его ещё не дискредитировал никто! Следуя логике группы Yes Men, мы решили назваться Yes-Women. Йесмены разыгрывают весь мир, представляясь кем угодно, включая Министерство Обороны США. Для того, чтобы показать что та или иная проблема ужасна. А мы довольно качественно разыграли ФСО, и заодно все российские СМИ (Леда, сорян). Вы думали, что гнать пургу может только власть? Поддельная фотография с баннером, которая попала в СМИ Почему мы не признались сразу? Нам было интересно, как долго это продлится. Как Вояджер, который пролетал по орбите планет Солнечной системы, чтобы получить дополнительное ускорение, мы дали дополнительной раскрутки акции наших коллег. И она летит до сих пор. Мы молодцы! В положительном или отрицательном контексте — неважно — вы продолжаете говорить слово «феминистки» и сейчас. Наглые феминистки, которые забрались на башню! Мерзкие феминистки, которые смогли всех надуть. Отвратительные феминистки, новая сила в нашей стране! Современное общество состоит из вбросов. И вчерашняя реакция медиа показала, что медиа интересуют не факты, а вброс. Девушка стоит посреди Кремля с плакатом «Женщину в президенты» — да и пох. Девушка, которая, в отличии от нас, знала, что идёт на риск уголовного дела. Какая разница, что кто хотел сказать. Смотрите, морковка! Вот она, у нас! Фейк! Фейк! Вы нас поймали! Молодцы! Апорт! Смотрите! Путин жопу кошки нарисовал! Это не вброс, который придумали его политтехнологи! Почему бы это не обсудить? А мальчика распятого кто придумал? Говорят вчера траншею рыли, откопали две коньячные струи! Это Высоцкий сказал. Или мы? Женщин тысячами убивают дома, их оставляют в нищете и одиночестве воспитывать навязанных им детей. Их насилуют. Над ними непристойно шутят — в СМИ. Каждый день. Ой, как нам стыдно за фейк! Ладно, мы были не правы, оставим всё как есть. До нового вброса. До новой лжи. Что бы вам подкинуть ещё? Апорт!

Комментарий организаторов акции

Леда Гарина руководитель художественного проекта «Ребра Евы», соорганизатор и участник акции у «Захват Кремля»

8 марта 2017 года Леда Гарина развернула баннер «Мужчины, вон из Кремля!», была задержана ФСО на Ивановской площади Кремля

— В «Ребрах Евы» мы проводим много мероприятий — кинопоказы, спектакли, акции, по возможности вливаемся в массовые публичные мероприятия — первомайские шествия, митинги. Эти девочки мелькали, приходили к нам. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией — меня знают в лицо, знают, кто я, а я человека только визуально узнаю. Нас в итоге познакомили московские активистки, которые к нам приезжали. Близко мы не общались — списывались по почте, иногда встречались лично. Сами эти девушки вроде живут в Питере.

У нас в среде была расхожая шутка: «Идем брать Кремль? Идем». Я решила, что можно попробовать это осуществить. Недели полторы назад после одного из мероприятий мы с гостьями обсуждали идею этой акции. Было широкое обсуждение, что-то вроде мозгового штурма. И они там были. Мы обсуждали лозунги. Так как акция потенциально могла закончиться уголовный делом, каждый выбирал себе лозунг самостоятельно. Если уж садиться, то за то, во что веришь. Эти девушки предложили лозунг: «Национальная идея — феминизм». Многим из нас эта фраза изначально не понравилась, поэтому мы стали придумывать для себя другие.

«В общем, они решили идти автономно. Мы видели их нарисованный баннер, но не знали, где конкретно они его растянут».

Потом мы уже встречались более узким кругом — человек пять, обсуждали уже план конкретно. Их не было. Но они знали, кто координатор, кто собирает фотографии, знали место и дату. Вообще многие были в курсе, что готовится акция. Мы даже до последнего не знали точное количество участниц — две не смогли пойти в последний момент буквально.

Страхи были, конечно. Я боялась, что по нам откроют огонь. Боялась, что не дойдем до места. Такого я даже предположить не могла.

О том, что баннер вывесили на Угловой башне, я узнала, когда меня выпустили из ОВД — друзья сказали. Фото уже разошлось по СМИ, наша координатор получила их на почту и разослала в общей рассылке. Я обрадовалась, что у них получилось. Их телефон был отключен, мы думали, либо они задержаны, либо смогли уйти и уехали из города.

Вчера планировала погулять по городу, зайти к друзьям. Мне начали звонить огромное количество СМИ, расспрашивали про фотошоп. Мы несколько раз писали им на почту. И они подтвердили, что фото на башне — это монтаж. А сейчас прислали вот это заявление и просят контакты СМИ.

Меня сейчас трясет, честно говоря. Это было непростительно, что они нас не предупредили. С другой стороны, я уважаю команду YesMen, на которую они ссылаются, мне нравятся результаты их действий. Я пока не могу оценить последствия всего, что случилось, я слишком измотана. Нет, меня не устраивает, что вместо акции в Кремле обсуждают фотошоп — но когда речь идет о каких-то феминистких мероприятиях, чаще всего так и бывает — находят деталь, чтобы ее обсудить, но не обсуждают сути.

Леда Гарина (слева) во время акции. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Я спорно отношусь к вопросу доверия между активистами и журналистами. Было много неприятных ситуаций, когда мы высылали пресс-релизы на перформативные вещи, на несанкционированные мероприятия, а потом туда приходит полиция. Лет 6 назад, когда мы организовывали лежачую голодовку против законов о коммерциализации бюджетной сферы, полиция просто встретила нас у метро. Я не знаю, причастны ли к этому журналисты, но полного доверия никогда не было.

«Но если бы мы знали, что фото — монтаж, мы бы не стали ее распространять ее по СМИ, потому что это некорректно».

Если какой-то косяк произошел на мероприятии, которое делаю я, это мой косяк. Так что ответственность на мне. Огребать буду, видимо, тоже я. Сейчас я не вижу, как можно предотвратить эту ситуацию.

Сейчас эти девушки говорят, что не сдавали нас ментам, поэтому и не подставили нас никак. По их логике, не они подставили нас, а мы подставили журналистов. Это ужасно все.

Их имен не называю. Потому что даже если кто-то некорректно поступил по отношению ко мне, это не дает мне право поступать так же. Я никогда не сдавала активисток. Если с ними пересекусь лично, я попробую с ними воспитательную беседу, но сработает ли? Работать я с ними никогда больше не буду, ни на какие акции не позову.

Напомним, утром 8 марта шесть активисток развернули баннеры на территории Кремля и Александровского сада. «Вся власть — женщинам», «Женщину — в президенты», «Женщину — в патриархи», «Мужчины, вон из Кремля!». Феминистки протестовали против системной дискриминации женщин и засилия мужчин на всех уровнях власти. Четверо участниц акции были задержаны ФСО и позже отпущены из ОВД «Китай-город». Вместе с фотографиями акции и заявлением участниц была распространено фото, на которой были изображены две девушки, стоящие на Угловой Арсенальной башне Кремля с лозунгом «Национальная идея — феминизм». Задержанные активистки подтвердили, что автономная группа девушек с подобным баннером намеревалась принять участие в «захвате Кремля». Вскоре фото было признано монтажом. К тому моменту фотографию перепечатали многие российские и мировые СМИ, в том числе — «Новая газета».

Мы еще раз приносим извинения нашим читателям.