Дьявольщина не прошла, а «быков» закололи

​​​​​​​После того как в предыдущем раунде ростовчане вынесли пражскую «Спарту», а краснодарцы — грозный турецкий «Фенербахче», многие болельщики размечтались о финале с участием российской команды. Однако в соперники на втором этапе плей-офф провинциальные клубы отхватили «Манчестер Юнайтед» и «Сельту»… Подарок судьбы.

…«Жеребьвку мы смотрели в прямом эфире вместе с женой. Когда ведущий вытащил шарик с «МЮ», супруга закричала…», — это слова защитника «Ростова» Федора Кудряшова, признавшегося, что всю жизнь мечтал выйти на «Олд Траффорд». А уж как заорали фанаты «желто-синих», которые за полгода словили невероятный кайф от побед над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией», и говорить, наверное, не стоит. Казалось бы, встретить до кучи на еврокубковой дорожке еще одного гранда (не забывайте про «Атлетико»), будет во всех смыслах явным перебором. Но он случился. К радости дончан и к ужасу английских журналистов и Жозе Моуринью, который никак не собирался с самым богатейшим клубом мира (в рейтинге авторитетной аудиторской компании Deloitte «МЮ», оценивающейся в 689 млн евро, занимает первое место) лететь за тридевять земель. Еще больше поплохело Особенному, когда он увидел отсутствие травы на легендарном стадионе «Олимп-2»: «Это кошмар… Я опасаюсь за здоровье своих футболистов…».

А вот южные любители английской забавы денег и здоровья (чтобы купить «попуск» на Ибрагимовича, пришлось не спать ночь и отчаянно работать руками и ногами перед кассами) ради матча века не жалели. Тех, кто не успел, «выручали» спекулянты. Ходит легенда, что один дедушка снял «гробовые» и приобрел у барыг билет за 100 000 рублей номиналом в 16 000. Находясь в здравом уме и трезвой памяти. И именно для таких отчаянных ростсельмашевцев подопечным Бердыева предстояло хорошенько повертеть «красных дьяволов», которых седовласый черт Моуринью настроил на серьезный бой.

…Это была битва без ворот и практически без голевых моментов. «Кикбоксинг» с элементами футбола, чистый Чемпионшип (вторая по значимости английская лига — А. У.). Соперники с первых минут принялись проверять друг друга на прочность. Хрустели носы, челюсти и плечи. «Ростов» хоть и потерял Граната, получившего, как позже выяснилось, перелом ключицы со смещением, но не прогнулся и отвечал жестким гастролерам на каждый удар по ногам по-казачьи. Отхватил по корпусу и голеностопу швед Златан, помяли фэйс французу Погба. Мячик добрых полчаса вообще никого не интересовал. Правда, разведка боем закончилась все же молниеносной комбинацией «Манчестера», точку в которой поставил Генрих Мхитарян. «Вот и сказочке конец…» — подумалось в тот момент.

Но у Курбана Бердыева, как всегда, имелся свой план «Б». Усыпив бдительность и нащупав слабые стороны «Юнайтед», ростовчане начали второй тайм с мощного прессинга. Это было рискованно. Но это сработало. Калачев пасом из центрального круга «развел» всех защитников в красном, а Бухаров, приняв «пятнистого» на грудь, через мгновение послал его с лета в сетку. «Надо додавить!» — понеслось с трибун. И мужички, сотворившиеся уже не одну сенсацию в евробаталиях, до последних секунд пытались захватить английскую крепость и в очередной раз посрамить букмекеров. Но не хватило изобретательности и капельки везения. Впрочем, как и «МЮ». И Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции, смахнув со лба пот, сообщил, что доволен результатом и счастлив, что Калачев и Гацкан из-за дисквалификаций в ответной встрече не сыграют.

…А вот залечит ли до 16 марта свою травму Федор Смолов — это большой вопрос. Без него и других лидеров «быкам» пришлось в Виго несладко. «Сельта», где когда-то феерили Валерий Карпин и Александр Мостовой, — это, конечно, не «Манчестер». И звезд уровня Ибры там нет. Но испанцы есть испанцы. В обороне не отсиживаются, силы не берегут и все делают на высокой скорости. Парни Игоря Шалимова с трудом дотянули до антракта, но после перерыва пропустили после прямого выстрела со штрафного (не выручил Крицюк). «Краснодар», ничем галисийцев не удививший, тем не менее, не рассыпался, а новичок команды Виктор Классон буквально через 360 секунд изящно сравнял счет. Но то был лишь эпизод. И увезти ничью с «Балаидоса» гостям было не суждено: под занавес «корриды» финальный укол «быкам» нанес Бовю. «Мы разочарованы, но смотрим в будущее с оптимизмом», — подвел итог встречи главный тренер южан.

Что ж, как говорил великий комбинатор, «заседание продолжается». Гол на чужом поле дает «Краснодару» неплохие шансы. Ну а «Ростов» даже с кадровыми потерями вполне способен на подвиг, который 22 года назад сотворил волгоградский «Ротор», сгонявший 2:2 на «Олд Траффорд» и выбивший «Манчестер» из Кубка УЕФА.