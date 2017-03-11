Меценат сбежал, проиграли суды, пришли с обысками

В Международный Центр Рериха пришли с обысками. По словам официальных представителей, следователи изъяли 200 картин, предположительно — приобретенных экс-главой «Мастер-банка» Борисом Булочником на похищенные средства этого банка. Мы провели свое расследование, и выводы, увы, нас не порадовали: скорее всего, МЦР в этой истории не жертва, а часть схемы, которую следователи квалифицируют как мошенничество.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: «Ситуация с «Мастер-банком» развивалась таким образом, что Центральный банк был вынужден применить крайнюю меру воздействия. Отрицательный капитал банка составляет не менее 2 миллиардов рублей. Кроме того, банк был вовлечен в теневой сектор» 20 ноября 2013 года

Подпольные миллионеры

РЕШЕНИЕ Подольского городского суда Московской области №2-4822/12 от 08 июня 2012 года: «…Взыскать с Плешаковой Галины Эдуардовны, Хафизова Шэвката Фаттаховича, Хафизова Андрея Шэвкатовича, Хафизовой Ольги Александровны, Плешаковой Екатерины Александровны солидарно в пользу МУП «ИРЦ ЖКХ города Подольска» задолженность по оплате коммунальных услуг и оплате за жилье … в размере 59319 рублей 15 копеек».

Случай для российских регионов уже рядовой. Нерядовые только должники: Ольга Хафизова 1988 года рождения (в девичестве Плешакова), зарегистрированная по месту жительства с мамой, сестрой, мужем и сыном, — известный в узких правоохранительных кругах «коллекционер», владевшая 48 (!) картинами Святослава Рериха, выкупленными из собрания Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, США.

В Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве можно найти любопытную информацию: семья Хафизовых задолжала кредиторам около 320 миллионов рублей, в том числе индивидуальный предприниматель Шэвкат Хафизов накопил 110 миллионов рублей долгов, а любитель искусства Ольга Александровна — аж 212 миллионов. Несколько месяцев назад оба через суд добились признания себя банкротами, ИП мужа деятельность больше не ведет.

В 2014 году один, если не единственный, из кредиторов Хафизовой — «Мастер-банк» — получил на руки судебное решение о взыскании с неё задолженности по кредитному договору. Решение было заочным, потому как ответчик в суд не явилась, в обеспечение задолженности банк забрал заложенное 26-летней жительницей Подольска имущество — семь картин Рериха:

Горный пейзаж с четырьмя женщинами (холст, масло, 91,5х121,5 см)

Горный пейзаж (около 1925г, холст, масло, 92х122 см)

Потрет Кэтрин Кэмпбелл в платье из желтого шелка (1926–1927 гг., холст, масло, 122х92 см)

Портрет Н.К. Рериха (1936г., холст, масло, 137,5х122 см)

Священные обряды (1939г., холст, масло, 138х122,5 см)

Четыре рыбака (1942г., холст, масло, 91,5х153 см)

Ожидание (1944г., холст, масло, 91,5х153 см)

Удача банка — маленькая деталь одного из большого множества эпизодов дела о преднамеренном банкротстве — невозвратные и необоснованные кредиты помогали финансовой организации выводить средства вкладчиков. Дело было возбуждено в 2015 году, тогда следствие сразу заявило, что ущерб от противоправной деятельности злоумышленников составит более 17 млрд руб., а среди подозреваемых — бывшие руководители банка. Топ-менеджеры выдавали заведомо невозвратные кредиты, оформленные на 170 физлиц и 200 компаний.

Газеты писали, что «около 85% Мастер-банка контролировали Борис Булочник и члены его семьи, 8,36% было у Кирилла Гудзинского, 5,22% — у Геннадия Белячкова. Председателем совета директоров была супруга Булочника Надежда, а сам Булочник занимал пост предправления банка, его сын Александр был заместителем».

Борис Булочник. Фото: РИА Новости

В нашем эпизоде, упрощенно, госпожа Хафизова на кредитные средства якобы приобрела 48 картин Святослава Рериха, 9 из которых владельцы банка, скорее всего, не лично, а через доверенных лиц передали Международному Центру Рериха. Еще одна часть уникальной подольской коллекции «арестована», судьба остальных картин пока неизвестна.

Таким образом деньги вкладчиков банка превращались в частную коллекцию, или переданы общественной организации, или пропали.

Банк или музей?

Логотип «Мастер-Банка» — три точки, вписанные в круг — так называемое Знамя Мира символизирует «прошлое, настоящее и будущее в Круге Вечности». В интервью МК в 2013 году ныне покойная Людмила Шапошникова, директор Международного Центра Рерихов (МЦР) говорила, что знак зарегистрирован на эту общественную организацию, что многие (…) просили права использовать заветные три точки, но разрешение свое МЦР дал только Борису Булочнику.

Памятник Николаю и Елене Рерихам на территории усадьбы Лопухиных в Москве. В центре — Знамя Мира. Фото: ТАСС

Председатель правления «Мастер-Банка» в Рерихов поверил давно. Утверждается, что даже слово «Мастер» в названии банка имеет отношение к учению «Живой Этики», в котором так называют Махатму Мория. Более 20 лет Булочник финансировал деятельность Центра, только на содержание которого было необходимо, по заявлениям руководства МЦР, 13 миллионов рублей в месяц или 156 миллионов в год. То есть что-то около половины долга гражданки Хафизовой.

Как говорится в официальном заявлении Международного Центра Рерихов: «Без финансовой помощи Бориса Булочника МЦР не смог бы … издавать книги Рерихов, исследования их жизни и творчества… проводить передвижные выставки картин и вести популяризацию миротворческих идей Николая Рериха... Фактически Борис Ильич Булочник осуществлял финансирование всей многоплановой деятельности МЦР и его общественного музея и в этом заменил государство».

Государство, действительно, не финансирует Международный Центр Рерихов. Более того, ставит под сомнение право Центра как правопреемника творческого наследия семьи с мировым именем. Сейчас в Московском арбитраже слушаются два дела о выселении Международного Центра Рерихов из исторического ансамбля усадьбы Лопухиных, в Малом Знаменском переулке, которую МЦР на протяжении нескольких лет занимает бесплатно.

В 1989 году Святослав Рерих написал обращение «Медлить нельзя!», опубликованное тогда же в газете «Советская культура». Совет Министров СССР своим постановлением создал «Советский Фонд Рерихов», разместив его в Москве в помещениях памятника культуры «Усадьба Лопухиных», Святослав Николаевич передал ему свои картины и культурное наследие своих родителей.

Востоковед Людмила Шапошникова

Одним из руководителей Советского фонда Рерихов, а затем и директором Музея имени Н. К. Рериха была назначена Людмила Шапошникова — известный востоковед, автор научно-популярных книг об Индии и Рерихах, лично знакомая со Святославом Николаевичем. Собственно, ей он и передал коллекцию картин, заодно завещав СФР и уже находящиеся в Советском Союзе работы его семьи. В 1990 году Шапошникова перевезла из Индии в СССР архив и наследство Рерихов, переданные для Советского Фонда Рерихов.

В сентябре 1991 года Шапошникова инициировала создание общественной организации — Международного Центра Рерихов, где стала первым вице-президентом. 1991-й — год путча, отставки Президента Горбачева, развала СССР и образования новых аббревиатур ССГ и СНГ. В суматохе Советский Фонд Рерихов перестал упоминаться вовсе, а его место в умах и документах занял общественный МЦР, объявивший себя правопреемником государственного фонда.

Владелец умер, по его завещанию картины должны были быть переданы в Советский Фонд Рерихов, которого уже по факту нет. Международный Центр Рериха — организация, созданная с участием российских и иностранных учредителей, Правительство РФ в качестве наследника не признает. И в 1993 году, после смерти Святослава Рериха принимает постановление «О создании государственного «Музея имени Н. К. Рериха» как филиала Музея народов Востока. С этого момента начинаются судебные тяжбы. 20 июня 2014 года Апелляционным определением Мосгорсуда МЦР было отказано в признании наследником С.Н.Рериха.

Коллекция самого МЦР активно пополнялась все последние 25 лет. Колоссальная работа по собиранию творческого и философского наследия наших великих соотечественников не прекращалась. В 2012 году Центр сообщал об имеющихся уже «порядка 400» картинах Рерихов. На сайте — результаты просветительской работы: выпускался журнал «Мир Огненный», впоследствии переименованный в «Новую эпоху», Знамя Мира побывало в космосе и в Государственной Думе; за прошедшие четверть века организованы многочисленные международные конференции на тему философского наследия Рерихов: «Космическая эволюция человечества в свете энергетического мировоззрения Живой Этики», «Живая Этика и наука», «Дети нового сознания», «Живая Этика как творческий импульс Космической эволюции» и многие другие.

Во всех этих мероприятиях участвовали высокопоставленные российские чиновники, послы, известные ученые, высшие чиновники ЮНЕСКО, влиятельные общественные деятели. В этот сиятельный круг людей попадает и Булочник, новый адепт учения Рерихов, рекомендуемый «пастырями» как «бескорыстный меценат».

Без помощи государства МЦР удалось восстановить усадьбу Лопухиных, в которой расположился Центр. Памятник культуры федерального значения, объект впервые в истории упоминается в 1689 году, когда Петр Первый подарил усадьбу боярину Федору Лопухину. К концу двадцатого века комплекс строений выглядел на все свои 300 лет. Состояние было аварийным, фундамент главного дома просел, стены покрыли трещины. От ограды середины XVIII века остались лишь фрагменты, исходная внутренняя планировка и оформление были утрачены. Полноценная реставрация началась в 1993 и продолжалась до 2006 года. Руководство МЦР утверждает, что Булочник тратил на поддержку Центра личные деньги и банк к этому отношения не имел, однако примеры схем по приобретению картин вызывают сомнения в правдивости этих слов.

Здания МЦР в Москве — усадьба Лопухиных. Фото: РИА Новости

Международный совет рериховских организаций 12 апреля 2015 года опубликовал открытое письмо в поддержку московских коллег из Международного Центра Рерихов, в котором, в частности, говорится: «Коллекция картин Святослава и Николая Рерихов в МЦР каждый год пополнялась новыми работами, благодаря приобретениям мецената Б.И. Булочником на европейских и американских аукционах».

Стоп. Так кто же покупал картины на аукционах Cristie’s и Sotheby’s?

Достоверно подтверждено наличие в собрании МЦР 18 картин Николая Рериха, купленных на аукционе Cristie’s, стоимостью от $105,000 до $1,756,000 каждая. «Портрет Николая Рериха в тибетском одеянии» кисти его сына, по данным аукционного дома, ушел в апреле 2009 года почти за три миллиона долларов, она также находится в негосударственном собрании МЦР.

Николай Рерих. «Портрет отца»

Cristie’s не раскрывает имена покупателей, зато это может делать Подольский суд. Например, принадлежавший, как следует из решения суда, уже знакомой нам гражданке Хафизовой потрет «Кэтрин Кэмпбелл в платье из желтого шелка» легко обнаруживается в каталоге Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Там же можно найти и 5 из остальных 6 картин, заложенных впоследствии в «Мастер-банке». Еще девять полотен из числа купленных Хафизовой оказались переданными в МЦР Булочником:

Кэтрин Кэмпбелл, позирующая в образе китайской девушки (1926/1927 гг.)

Кэтрин Кэмпбелл в черном каракуле (1926/1927 гг.)

Кэтрин Кэмпбелл в каракуле с красным шарфом (1926/1927 гг.)

Кэтрин Кэмпбелл в красно-синем тибетском халате (1926/1927 гг.)

Портрет Ламы (1923г.)

Портрет Ламы (1925г.)

Портрет женщины (1926 г.)

Наташа Рамбова (1930г.)

Кэтрин Кэмпбелл в норковом пальто (1926/1927 гг.)

Как подольская коллекция злостного неплательщика ЖКХ оказалась у владельцев «Мастер-банка» — загадка. Предположение, которое предстоит доказать следствию, — была ли это классическая обналичка с «культурным» ароматом, при которой деньги вкладчиков превращались в активы собственников:

многомиллионные кредиты выдавались по документам людей, которые заведомо не могли их вернуть, на эти деньги покупались картины Рерихов в Европе и Америке.

По данным Центробанка, объем сомнительных операций «Мастер-банка», в том числе по нелегальному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 миллиардов рублей. В ходе расследования было установлено, что «лица из числа бывших руководителей «Мастер-банка» с августа 2012 по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица». Выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности.

После отзыва Центробанком лицензии «Мастер-банка» Международный Центр Рерихов опубликовал заявление «по поводу обвинений в адрес Бориса Ильича Булочника», продемонстрировав такое глубокое знание банковской системы России, различных документов и содержания требований адвокатов, что, казалось, на время заменил пресс-службу беглого банкира. Сам же Булочник покинул Россию практически сразу после отзыва у банка лицензии. Некоторое время он проживал в Израиле, а затем перебрался на свою родину — в Винницкую область Украины, где, предположительно, находится и сейчас.

Сбежав из страны, Булочник поставил под удар свое любимое детище. Международный Центр Рериха оказался в опасной ситуации: основной меценат и спонсор страну покинул, банк закрыт, финансирование упало почти до нуля, Центр судится чуть ли не со всем миром — с Росимуществом, Пушкинским музеем, Музеем Востока. И терпит поражение по всем фронтам.

В сентябре 2016 года Тверской районный суд города Москвы отказался удовлетворить иск руководства МЦР к Минкульту, в котором руководство Центра потребовало признать незаконным по сути внутреннее решение Минкультуры «об одобрении проекта концепции Музея семьи Рерихов».

Рабочее совещание в Совете Федерации также было безуспешным. Поводом к нему послужило открытое письмо Александра Стеценко, где вице-президент Центра призывал не допустить «попрания заветов наших Учителей» и отстоять музей в неизменном статусе.

К совещанию МЦР подготовил предложения по фактическому «обнулению» ситуации (текст есть в редакции): Международный Центр Рерихов прекращает кампанию против Минкультуры и музея Востока, а в обмен Минкульт признаёт МЦР, не заставляет ставить собрание картин Рерихов на государственный учет, а, наоборот, часть коллекции, находящуюся в федеральной собственности, переводит в негосударственный музейный фонд. Больше похоже на ультиматум, чем на предложения.

Памятник Николаю Рериху в Алтайском крае. Фото: РИА Новости

Сегодня вряд ли кто-то точно скажет, сколько полотен, рисунков, документов из наследия семьи Рерихов фактически находятся в коллекции МЦР и правильно ли они учтены, речь идет о сотнях работ. И, в принципе, не наше это дело, если бы не один убийственный факт: собрание Центра, пополнявшееся за счет ничего не подозревавших вкладчиков «Мастер-банка» — это десятки миллионов долларов в живописи и литературе.

Лозунгами и воззваниями о защите культуры и веры эту ситуацию не спасти, нужно честно ответить на вопрос: сколько и каким образом передал Булочник в МЦР. И предъявить документы на каждую изъятую картину.

Ольга Большакова, специально для «Новой газеты»