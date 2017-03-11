Как ВАК подставил помощника Патрушева

Заключение экспертного совета ВАК может стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Разглашение государственной тайны» против помощника секретаря Совета безопасности Наиля Мухитова

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов, бывший до недавнего времени вице-президентом «Роснефти» (а до того — замначальника УСБ ФСБ РФ), попал в жернова «Диссернета» случайно. Мы искали «непротухшие» диссертации из диссовета при РГГУ, которым руководил недоброй памяти профессор Минаев, т.е. такие работы, по которым не истек срок давности. Далее мы тыкали пальцем в случайно выбранные из них, и по этим работам писали заявления о лишении степени.

Так выпускник танкового училища Мухитов угодил под наш «асфальтовый каток».

Наиль Мухитов. Тогда — заместитель главы УСБ ФСБ России

В работе Наиля Мансуровича взято без ссылок и кавычек 145 страниц из трех чужих работ: диссертаций Владимира Скачкова (78 страниц) и Сергея Квасова (44 страницы), а также «Гайдаровского сборника» (23 страницы). Честно говоря, я и не думал, что могут возникнуть какие-либо проблемы с доказыванием того, что свою диссертацию высокопоставленный нефтяной фээсбэшник не писал (я почему-то думал, что он ее и не читал). Но не тут-то было.

На диссовете, который рассматривал нашу жалобу, вдруг выяснилось, что совпадения с работами Квасова и Скачкова объясняются тем, что с этими гражданами Мухитов написал совместные монографии. Предъявить эти монографии публике диссовет отказался — ибо тексты секретные. И предложил нам поверить, что секретные тексты монографий в самом деле совпадают с несекретным текстом диссертации. Эту же позицию поддержал и Экспертный совет ВАК.

Ну раз Экспертный совет ВАК уверен, что 122 страницы в диссертации Мухитова совпадают с секретными документами, в ФСБ России отправилось заявление от Алексея Навального (скан имеется в редакции) с такой просьбой:

Заявление а. навального в ФСБ россии «Прошу проверить следующие факты: Имели ли место совместные научные работы Мухитова Н.М. с Квасовым С.А., Скачковым В.В., Магакеляном Г.Г.? Имели ли данные работы ограничение к доступу, специальный характер и особые условия хранения? Верно ли установлено диссертационным советом, что в диссертации Мухитова Н.М. имеются фрагменты, совпадающие с указанными совместными работами, имеющими ограничение к доступу, специальный характер и особые условия хранения? На основании результатов проведенной проверки при обнаружении в действиях Мухитова Н.М. признаков преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, прошу решить вопрос о наличии оснований для возбуждения Следственным управлением ФСБ РФ уголовного дела».

Чекист с докторской степенью загнал сам себя в угол.

Если сейчас ФСБ откажется считать его работу совпадающей с секретными монографиями, то нечем будет оправдать заимствования. Если монографии окажутся несекретными, то Экспертный совет будет вынужден представить их заявителям, и что-то мне подсказывает, что эти монографии придется срочно печатать.

А если и совпадения, и секретность подтвердятся, то степень чекист сохранит, но вот разглашение гостайны офицером ФСБ — это совсем не здорово.