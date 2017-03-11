Крах дочери диктатора

Жареная курятина пользуется сейчас особым спросом в закусочных Южной Кореи, а блюда из нее заказывают со смешками или даже с выкриками политических лозунгов. Дело в том, что «курица» — это уничижительное прозвище теперь уже бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая 10 марта единогласным решением Конституционного суда была окончательно с позором отправлена в отставку. Ранее 9 декабря прошлого года за импичмент проголосовало большинство депутатов национального парламента, где доминирует оппозиция.

Пропавший планшет

Однако на самом деле «курицу» сместили вовсе не они, а сотни тысяч жителей Сеула и других крупных городов Южной Кореи, которые на протяжении долгих месяцев каждый уикенд выходили на марши и митинги мирного протеста. Они требовали отставки и суда над Пак Кын Хе, обвиняя ее в причастности к финансовым махинациям, злоупотреблении властью и сомнительных знакомствах. Манифестации собирали более миллиона человек — люди требовали гарантий того, что в их стране, которая с трудом и путем немалых жертв избавилась в конце 80-х годов от военной диктатуры, не возродится опять режим личной неограниченной власти. История с Пак Кын Хе показала, что такие страхи уже почти напрасны — за десятилетия демократического правления в Южной Корее созданы независимые парламентские, следственные и судебные органы, средства массовой информации, которые могут быть гарантией от злоупотреблений даже на самой верхушке власти.

А началось все, как часто бывает, с почти юмористической истории —

репортеры одной из телекомпаний нашли выброшенный или потерянный планшет с секретными документами и заготовками речей президента Пак Кын Хе.

Цепочка расследования привела к многолетней ближайшей подруге главы государства по имени Чхве Сун Силь — личности крайне экзотической. Это дочь ныне покойного основателя одной из многочисленных в Южной Корее сект со смешением элементов христианства, буддизма и шаманизма, который долгие годы обладал огромным влиянием на Пак Кын Хе. Примерно такое же воздействие на нее имела и подруга, называвшая себя шаманкой, поддерживающей контакты с высшими силами. Говорят, что тайные мистические бдения и камлания она проводила даже в резиденции президента Южной Кореи, в знаменитом «Голубом доме», когда его заняла Пак Кын Хе. Та во всем советовалась с задушевной подругой, поручала ей править свои официальные выступления, давала почитать закрытые документы, имеющие отношение даже к национальной безопасности.

Впрочем, дело не ограничивалось шаманскими ритуалами и незаконным обсуждением секретных государственных дел с частным лицом — энергичная подруга, как оказалось, выстроила систему вытягивания денег из крупного бизнеса в два своих фонда, призванных «содействовать развитию культуры и спорта».

При этом она активно давала понять, что может походатайствовать за щедрого человека перед президентом. В схему коррупции были вовлечены самые крупные фигуры южнокорейского бизнеса

— например, по этому делу уже арестован фактический глава могущественного конгломерата «Самсунг»: его подозревают в том, что он через самозваную шаманку за взятки добивался государственной поддержки своей системы семейного контроля над этой гигантской промышленной группой. Установлено, что бизнесмен перечислил подруге президента по меньшей мере несколько десятков миллионов долларов.

Арестованная Чхве Сун Силь, многолетняя ближайшая подруга президента Южной Кореи

Шаманка теперь арестована, а в Дании по ордеру Интерпола задержана ее дочь, подозреваемая в организации механизма отмывания коррупционных денег в странах Евросоюза. Прошли и другие аресты, а занимающаяся этим делом независимая следственная группа утверждает, что ныне смещенная президент страны Пак Кын Хе по меньшей мере была в курсе делишек своей подруги. По другим данным, она напрямую в них участвовала — например якобы лично установила сумму взносов, которые компании должны были делать в благотворительные фонды ее подруги. Впрочем, в этом деле еще много тайн, как и во всей жизни отстраненной от дел 65-летней Пак Кын Хе.

Фантастическая судьба

Она никогда не была замужем и не заводила заметных романов, элегантна, но отличается завидной бережливостью: одну пару туфель, говорят, может носить больше десяти лет. Мадам Пак характер имеет выдержанный, редко повышает голос. И при этом она женщина фантастической, почти невероятной судьбы, о ней можно снимать фильмы и писать авантюрные романы.

Ее отец, генерал Пак Чжон Хи, в 1961 году совершил в Сеуле военный переворот и захватил власть. Южная Корея была тогда нищим разоренным государством и была куда беднее КНДР, где концентрировалась вся промышленность, созданная в стране колонизаторами-японцами. Отец был беспощаден ко всем, кого считал коммунистами и подозревал в симпатиях к Северу. Нормой были аресты без суда, пытки, за решетку можно было угодить просто за хранение какого-нибудь «Анти-Дюринга» Энгельса. Но Южная Корея при диктаторе Паке совершила мощный экономический рывок: в 60-е годы экономика страны росла на 25 процентов в год. Темпы еще больше подскочили в 70-е годы, когда в Южную Корею пришли многомиллиардные инвестиции из США и Японии.

В 1974 году проживавший в Японии кореец, фанатик, подготовленный разведкой КНДР, прибыл в Сеул, чтобы убить Пак Чжон Хи во время его публичного выступления. Однако террорист промахнулся — он попал из револьвера в стоявшую рядом жену диктатора, мать нашей героини. Та через пять часов умерла в больнице, а сам президент как ни в чем не бывало прочитал заготовленную речь по случаю праздника — чтобы не волновать народ. Террорист был схвачен и повешен.

Диктатор Пак Чжон Хи, отец Пак Кын Хе. Фото: iamkorean.com

Дочь диктатора стала играть роль первой леди и в первый раз поселилась тогда в «Голубом доме». В Южной Корее продолжался экономический бум, резко рос уровень жизни, а на улицах не прекращались бурные манифестации студентов, требовавших демократии. Подавлением противников режима занималось корейское ЦРУ, а Пак Чжон Хи постоянно ругал его босса за неспособность заткнуть выступления протеста.

Руководитель охранки был доведен до исступления постоянными издевательствами и в 1979 году во время закрытого банкета с певичками и манекенщицами застрелил диктатора.

Была попытка выдать это за вылазку северокорейских террористов, но шефа охранки разоблачили. Он был арестован и повешен, а в Южной Корее после короткой междоусобицы к власти пришел новый генерал-диктатор. До установления демократии оставались еще долгие годы.

Кандидат пожилых людей

А жизнь Пак Кын Хе резко изменилась — вчерашняя первая леди оказалась в изоляции, от нее на всякий случай отвернулось большинство друзей и приближенных отца. Именно тогда, говорят, она стала искать утешения в шаманском культе отца своей ближайшей подруги и даже, по некоторым слухам, имела с ним не только духовные отношения. Впрочем, об этом периоде известно немного: Пак Кын Хе вела крайне незаметную жизнь затворницы до 1998 года, когда Южную Корею потряс финансовый кризис, экономика зашаталась. Дочь диктатора решила, что ее час пробил, начала политическую деятельность и в 2012 году была избрана президентом, став первой женщиной на посту главы государства в странах Дальнего Востока, если не считать старинных императриц Китая и Японии.

Пак Кын Хе с отцом — президентом Южной Кореи. Архив Reuters

Главный массив избирателей Пак Кын Хе составляли пожилые представители среднего класса, которые ностальгируют по быстрому росту благосостояния при покойном диктаторе и считают, что стране опять нужна «сильная рука». Именно эти люди 10 марта нынешнего года вышли на улицы Сеула, чтобы протестовать против решения Конституционного суда об импичменте. Схватки были отчаянные — погибли по меньшей мере два человека, несколько получили ранения. Впрочем, наблюдатели считают, что ситуация скоро успокоится — более 70 процентов населения, по опросам, все же решительно одобряют смещение дочери диктатора.

Теперь, судя по всему, ей грозит арест и, возможно, тюрьма за причастность к коррупции и другие нарушения закона.

В Южной Корее в течение 60 дней после решения Конституционного суда должны быть проведены выборы нового президента. Наибольшие шансы на них, судя по тем же опросам, имеет бывший адвокат Мун Чжэ Ин, который проиграл Пак Кын Хе на предыдущих выборах. В молодости он был студенческим активистом, защитником прав человека. А при диктаторе Пак Чжон Хи даже сидел в тюрьме — вот такие бывают в истории странные сближения судеб.