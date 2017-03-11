Святых внесли

Целых два года работала специальная комиссия Московской патриархии по упорядочиванию ее месяцеслова (официального календаря с днями памяти святых), которую возглавляет митрополит Климент — официальный оппонент патриарха Кирилла на патриарших выборах 2009 года. 9 марта на заседании Синода РПЦ МП в Свято-Даниловом монастыре комиссия представила первый список западных святых, которых отныне внесут во все календари Московского патриархата. Предполагается, что комиссия продолжит работу и дальше, и русский месяцеслов будет постоянно пополняться «вновь выявленными» именами западноевропейских подвижников христианского благочестия.

Оттенок сенсационности решению Синода придало наличие в утвержденном списке «святителя Патрикия, просветителя Ирландии (память 17/30 марта)». Да, в официальный календарь РПЦ МП теперь вошел знаменитый День святого Патрика, который отмечается во всем мире как раз 17 марта. Правда, дробь в дате означает, что Московская патриархия признает эту дату корректной по старому, юлианскому стилю, а по новому, григорианскому, введенному в России в 1918 году, она соответствует 30 марту. То есть благочестивым русским православным христианам предписывается праздновать День св. Патрика все-таки не с остальным христианским миром, а по-своему — на 13 дней позже, так же, как, например, Рождество.

Католическая церковь отмечает День св. Патрика сравнительно недавно, с XVII в., а в Ирландии он является национальным праздником. Поскольку национальным цветом Ирландии считается зеленый, то участники праздника стараются облачаться в зеленые одежды, а символом праздника служит трилистник — листок клевера, или Крест святого Патрика, знаменующий Святую Троицу. В разных городах мира, особенно в Нью-Йорке и Бостоне, где живет много этнических ирландцев, в этот день устраиваются красочные шествия. Но в современном мире это не столько ирландский праздник, сколько день «альтернативной» культуры, связанный с антикапиталистическим протестом. Ирландский народ, ведущий борьбу с «британскими угнетателями», воспринимается как символ освободительного движения, а древняя кельтская культура, духовно питающая эту борьбу, как «альтернативная» природная религия, по сути — новое язычество, переосмысленное в формах New Age. На празднике принято употреблять много пива, родиной которого празднующие считают Ирландию.

Понятно, что к собственно святому Патрику, который имел романское происхождение и был христианским аскетом, современная субкультура Дня св. Патрика, развившаяся в Америке, имеет довольно отдаленное отношение.

Но вернемся к решению Синода. Помимо Патрика в нем перечислено 15 святых — в основном французских (Пофин, Бландина, Понтик, Епиподий Лионские, Сатурнин Тулузский, Виктор Марсельский, Женевьева и Герман Парижские и др.). В список попал и один английский святой — Албан Британский. Все они либо мученики, пострадавшие в эпоху гонений от языческих императоров Рима (II—IV вв.), либо просветители народов Запада, или подвижники-монахи. Самый поздний по времени жизни святой в списке — преподобный Прокопий Сазавский — скончался в 1053 году, то есть за год до окончательного официального разделения христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную). На современном экуменическом языке таких подвижников принято называть «святыми древней неразделенной церкви».

Безусловно, их внесение в русский православный месяцеслов будет с одобрением воспринято в Римско-католической церкви. В этом контексте решение Синода можно считать новым шагом на том пути, на котором год назад в Гаване была подписана совместная декларация папы Франциска и патриарха Кирилла.

Нынешний предстоятель РПЦ унаследовал от своего духовного отца — митрополита Никодима, скончавшегося на приеме у папы Римского, — искреннюю симпатию к католицизму и считает преодоление разделения христианского мира своей исторической миссией. Действовать более быстро и открыто ему мешают лишь консервативная настроенность основной части паствы и изоляционистский курс Кремля.

С другой стороны,

увеличение числа западных святых в календаре РПЦ отражает процесс увеличения числа приходов этой церкви в странах Запада

Изоляционизм изоляционизмом, а масса отставных российских чиновников, завершивших «первоначальное накопление» бизнесменов или, по крайней мере, членов их семей предпочитает жить на Западе. Церковь же традиционно является местом притяжения диаспоры, своего рода культурным центром и клубом общения. Однако новые русские приходы на Западе возникают в уже сложившемся духовно-культурном ландшафте, с местными чтимыми святыми, к которым православная церковь должна как-то выразить свое отношение. И самым естественным отношением является их принятие как тех самых «святых древней неразделенной церкви», так сказать — каноническое освоение этих святых.

Начало работе по такому освоению положил великий святой Русской зарубежной церкви святитель Иоанн (Максимович), который еще в 1952 году сделал Архиерейскому синоду в Нью-Йорке доклад о забытых святых Запада. С тех пор в календарях Русской зарубежной церкви печаталось значительно больше непривычных для русского слуха имен, чем в календарях издания Московской патриархии. Теперь Русская зарубежная церковь в значительной мере поглощена Москвой, и миссия по «православному освоению» Запада переходит к ней.

Но почему особое внимание в нынешнем списке уделено Франции? Тут явно слышится отголосок недавнего визита в Париж патриарха Кирилла, который освятил в центре французской столицы новый грандиозный русский собор.

В Москве всерьез рассчитывают, что к власти во Франции идут ультраконсервативные силы, а значит, именно эта страна имеет шансы стать точкой опоры для усиления влияния Кремля на Западе. И почему бы не опереться в этом расчете на помощь древних западных святых?