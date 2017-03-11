Витрина экономического развития

В экономическом блоке правительства продолжается спор за право регулировать процедуру госзакупок — Минфин намерен забрать эти полномочия у Минэкономразвития. По данным РБК, идея передать выработку госполитики в области госзакупок Минфину принадлежит министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который написал об этом в письме вице-премьеру Игорю Шувалову еще в октябре прошлого года.

По инициативе правительства Минфин подготовил проект реформы, общественное обсуждение которого должно завершиться 14 марта. Свои заключения по этому вопросу предоставят Минэкономразвития, Федеральное казначейство и ФАС.

Вместе с тем Минфин хочет получить статус оператора единой информационной системы госзакупок (ЕИС), которую сейчас курирует Минэкономразвития.

Все это — часть проекта Минфина по тотальному бюджетному контролю, который строится на создании централизованной базы данных, включающей в себя «Электронный бюджет», ЕИС, систему гособоронзаказа, налоговые реестры и прочее. До сих пор ведомства не могли договориться между собой, что приводило к серьезным сбоям в работе информационных сервисов.

9 марта ТАСС распространило заявление замруководителя Минэкономразвития Евгения Елина, согласно которому функции контроля за системой госзакупок перейдут в ведение Минфина уже к концу месяца. Причем речь теперь идет не только о ЕИС, но и обо всем правительственном блоке по госзакупкам.

Сторонники консолидации полномочий в руках Минфина говорят о том, что в сущности госзакупки — это продолжение бюджетных отношений, которые определяются финансовым ведомством. Было бы логично, считает Абызов, если бы «комплексным правовым регулированием» этих смежных сфер занимался единый федеральный орган. Благодаря контролю по принципу «единого окна» можно повысить эффективность института госзакупок и предотвратить ненужные расходы бюджета. Сейчас различные госструктуры тратят на закупки и контракты 5-6 трлн рублей каждый год.

Дискуссия активизировалась в нелучший для Минэкономики период: в середине ноября Алексей Улюкаев был задержан по обвинению в получении взятки, а Максим Орешкин еще не вступил в новую должность, поэтому полемизировать с Минфином пришлось врио министра экономики Евгению Елину. Елин отбивался, указывая, что министерство достигло значительных успехов на поприще контроля госзакупок: эффективность и конкуренция выросли, среди подрядчиков появился малый бизнес. Минфину же пришлось бы потратить 1-2 года на налаживание отношений с участниками контрактной системы, что фактически свело бы на нет достигнутый прогресс.

Кремль и правительство пока что не поддержали в этом конфликте ни одну из сторон, но наступление Минфина выглядит довольно решительно — некоторые чиновники уже выразили проекту свое публичное одобрение. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это правильная идея, поскольку Минфин будет «бережно относится к деньгам». В то же время

речь идет о довольно серьезном изменении в нормативном регулировании госзакупок, которое подразумевает риски для устойчивости всей системы.

На фоне очевидных проблем с перезапуском экономического роста и другими профильными функциями Минэкономики, передача полного контроля над госзакупками другому органу может стать большой потерей для ведомства. Аппаратный вес Минэкономики и так падал все последние годы, даже если не брать в расчет коррупционный скандал с Улюкаевым (который, по официальной версии, вымогал взятку у одного из самых влиятельных лиц в стране — Игоря Сечина).

В последние 2 года Центробанк таргетирует инфляцию, Минфин совершенствует бюджетную политику, но о достижениях Минэкономики слышно мало. С планированием экономики в России большие проблемы — концепция долгосрочного социально-экономического развития «Стратегия 2020» была исполнена примерно на треть (полностью реализованы лишь 6,8% мер). Стратегия принималась в 2011-12 годах, когда общественный запрос на реформы и конкуренция внутри элит были существенно выше, чем сейчас.

Впрочем, с момента своего назначения министр Максим Орешкин успел сделать несколько воодушевляющих заявлений о положительной динамике российской экономики, а его последние прогнозы по росту ВВП в этом году (+2%) опережают любой самый оптимистичный экспертный сценарий как минимум на 5 лет. Похоже, что победные реляции в начале электорального периода — одна из немногих реальных функций, оставшихся в арсенале Минэкономики; без полномочий и административного ресурса министерство рискует превратиться в витрину для заведомо нереализуемых экономических программ.