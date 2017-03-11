«Искандеры» уже отсмеялись

Договор об уничтожении всех американских и советских ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, обозначил фактическое окончание холодной войны. То есть формально считается, что окончилась она в 1989 году — когда пала Берлинская стена, стал неизбежен распад военной организации Варшавского договора и был подписан в Париже договор об ограничении обычных вооружений в Европе (ДОВСЕ). Но ежедневная и ежеминутная готовность к ядерной общеевропейской войне рассосалась именно с подписанием РСМД.

В 1988-м началось неслыханное до того дело: массовое уничтожение ядерных ракет и взаимные советско-американские инспекции рассекреченных ракетных баз и заводов. Всего по договору РСМД наши уничтожили 1846 ракет «Пионер», Р-12, Р-14 и «Ока», а американцы — 846 ракет «Першинг» и крылатых ракет «Томагавк».

Сегодня РСМД трещит по швам, Москва и Вашингтон обмениваются взаимными обвинениями, и это верный признак того, что история завершила полный круг, что холодная война и гонка ядерных вооружений возвращаются.

В семидесятые СССР начал массовое производство и развертывание двухступенчатой мобильной баллистической ракеты «Пионер». В восьмидесятые ее дальность (модификация УТТХ) была доведена до 5500 км, а мегатонный моноблок заменили на три разделяющиеся головные части с индивидуальным наведением (РГЧ ИН) по 150 килотонн каждая. «Пионер» был предназначен для уничтожения целей в Европе, на ближнем Востоке, в Азии и в США (с пусковых позиций в Забайкалье). Ко времени подписания РСМД в боевых частях и на складах было 650 «Пионеров» разных модификаций и еще 190 ракет «отстреляли» в ходе испытаний. В ответ страны НАТО в 79-м решили развернуть в Германии двухступенчатые мобильные баллистические ракеты «Першинг-2» (108 пусковых установок), а также 464 наземные мобильные крылатые ракеты «Томагавк» — в Англии, Германии, Италии, Бельгии и Нидерландах. В 83-м ракеты были развернуты, и в Москве началась паника.

Официальная дальность «Першинга-2» была 1770 км, до Кремля он чуть недотягивал, но ГРУ ГШ докладывало, что реальная дальность — до 2500 км и что подлетное время до Москвы — пять-шесть минут. У «Першинга-2» была революционная маневрирующая самонаводящаяся боеголовка регулируемой мощности (от 5 до 80 килотонн) с круговым отклонением от цели меньше 30 м — в 15 раз точнее «Пионера» УТТХ. «Томагавки» были дозвуковые, с большим подлетным временем, но достоверно зарегистрировать их пуск и полет советская система предупреждения о нападении не могла, а по дальности (2500 км) они Москву точно накрывали с высокой точностью. В случае упреждающего (обезглавливающего) удара высшее военно-политическое руководство не успевало гарантированно спастись из Москвы на вертолете, и в бункере от хирургически точной ядерной БЧ прятаться было рискованно.

Погибать начальники не собирались, и был подписан РСМД на основе «нулевого варианта» Рейгана. Это сейчас почти все в Москве, включая президента Владимира Путина, повторяют, что РСМД несправедлив и невыгоден, а 30 лет назад никто всерьез не возражал.

РСМД и ДОВСЕ официально объявили вредоносными в 2007 году, когда началась непосредственная подготовка к вооруженному оттеснению расширившегося НАТО. Участие в ДОВСЕ Москва «приостановила» в декабре 2007-го, меньше чем за год до войны с Грузией. РСМД формально пока действует, но фактические нарушения нарастают. Нельзя, конечно, всерьез воспринимать официальные российские заявления о том, что американские тихоходные ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми или противопехотными ракетами, нарушают РСМД. Но основная претензия, которую не устает вслед за Генштабом повторять президент, — это потенциальное использование стандартных шахтных пусковых установок наземной системы Aegis американских противоракетных баз в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет большой дальности вместо противоракет SM-3. Мол, румыны с поляками и не поймут, что ракеты уже подменили и что базы ПРО стали орудием упреждающего обезглавливающего удара. База ПРО в Польше будет готова до Нового года, румынская уже на боевом дежурстве.

Теоретически ударные крылатые ракеты можно поместить в пусковые шахты наземной системы Aegis, но нет никаких доказательств подобных намерений, и военно-технически это бессмысленно. Если задумывать «обезглавливающий удар», которым Генштаб сегодня, как в 83-м, запугивает Кремль, то лучше подойдут мобильные морские и воздушные носители, а не уязвимые фиксированные наземные шахты. Но Генштаб настоял, и немалые деньги были выделены на разные контрмеры, многие родом из восьмидесятых, — в том числе была создана мобильная пусковая установка «Искандер-К» с крылатыми ракетами «Калибр». В апреле 2016-го Минобороны разместило кадры успешных испытаний «Искандера-К». При этом официальная отмазка была в том, что «Калибр» из установки «Искандер-К» летит где-то 450 км, в отличие от того же «Калибра», запущенного с корабля ВМФ (летит 2500 км), и, мол, РСМД не нарушен.

Уловка не слишком убедительная. «Калибр» — это не одноступенчатая баллистическая ракета, у которой есть физическое ограничение дальности, а маленький беспилотный реактивный самолет — сколько горючего закачать, столько и пролетит.

В России есть уже крылатые ракеты Х-101/Х-102 дальностью до 5000 км. В 2014 году в эйфории присоединения Крыма телеканал Минобороны «Звезда» сообщил, что в ответ на румынскую базу ПРО в Крыму будут размещены «Искандеры-К» и что «увеличить дальность оружия с сегодняшних 480 км до нескольких тысяч вполне возможно».

Впрочем, массированного, в советском стиле, развертывания «Искандеров-К» пока не происходит. Американские источники говорят всего о двух дивизионах «Искандера-К», из которых один — на ракетном полигоне Капустин Яр на границе с Казахстаном. Другой дивизион, предположительно, на боевом дежурстве (может, в Крыму?), что не меняет существенно никакой баланс сил. Похоже, Москва проявляет сдержанность: американцы ставят на боевое дежурство одну базу ПРО, мы в ответ — дивизион «Искандеров-К»; они — другую, и мы — еще.

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Возможно, в Кремле надеются на некий новый «нулевой вариант» — обменять возможную ликвидацию в рамках РСМД «Искандера-К» на встречную ликвидацию передовых американских баз ПРО. Политика дерзкая, но опасная: бывает, что в конечном итоге обман губит самого обманщика.

Можно, как 30 лет назад, нарваться на встречное передовое развертывание настоящего, а не выдуманного (как базы ПРО) американского передового сверхточного и малоуязвимого оружия теперь уже не в Германии, а ближе — в Польше, в Прибалтике или даже на Украине.

Америка и так уже при Дональде Трампе начинает «довооружение», а подозрения в «обмане с РСМД» может этот процесс еще ускорить и конечная цена «нулевого варианта» вдруг окажется непомерной.