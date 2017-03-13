Ломать и строить

Текст законопроекта, приуроченного к масштабному сносу столичных пятиэтажек, появился на сайте Государственной думы через сутки после его официального внесения в парламент. Документ в 33 машинописные страницы подписан сразу 12 депутатами и одним сенатором. Среди них — ​Владимир Ресин, возглавлявший столичный стройкомплекс при Юрии Лужкове.

Медийная часть истории началась со встречи Сергея Собянина с Владимиром Путиными. Мэр заявил, что намерен снести хрущевки по многочисленным «просьбам москвичей», чтобы построить на их месте современные дома. Собянин посетовал на законодательство, обязывающее власти к коммерческому выкупу жилья в подобных случаях, и пообещал силами городского правительства подготовить законопроект, способный упростить процедуру.

21 февраля агентства сообщили, что поправки подготовит Минстрой, а 22 февраля «объединить усилия для решения вопроса» законодателей призвал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Всего под снос должны отправиться 7,5 тысячи хрущевок, а переехать придется 1,6 миллиона человек. Масштабы проекта гигантские — ​четвертый по численности город страны, Екатеринбург, насчитывает не больше 1,4 млн жителей — ​и сопоставимы с переселением небольшой европейской страны. В идущих под снос многоэтажках можно было бы разместить все население Эстонии.

9 марта, за день до появления в публичном пространстве текста законопроекта, мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить предварительный список домов, которые попадут в программу реновации. Понятно, что это потребует времени, и поэтому пока в распоряжении горожан нет ни перечня обреченных хрущевок, ни графика сносов, ни даже приблизительного текста самой программы. По оценкам экспертов, ее реализация может занять от 15 до 30 лет и обойдется городскому бюджету в сумму от 2,5 до 3 триллионов рублей. Известно, что сносить будут не по одному дому, а целыми кварталами, а жителей будут переселять сразу в готовые квартиры, без использования временного «маневренного фонда» (в таких масштабах в столице его просто нет).

Переезд вдохновляет не всех

Программа реновации уже вызвала критику экспертного сообщества. Далеко не все горожане спешат покинуть «хрущобы»: «Все они строились в разные сроки, по разной технологии, и там, где жильцы сами управляют домом, часто он может быть в очень неплохом состоянии», — ​замечает преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Петр Иванов. А главное: «Это очень уютные районы, городская среда в пятиэтажных кварталах очень комфортная, — ​объясняет он. — ​Есть вполне объективные параметры: это масштаб строений, высотность, озеленение, угол взгляда. Пропорции пятиэтажной застройки сопоставимы с масштабом человека и во многом близки к идеальным. Мы исследовали практики народного «благоустройства», и оказалось, что жители высотных кварталов в меньшей степени удовлетворены тем местом, в котором живут. Поэтому гипотетический переезд сегодня вдохновляет немногих», — ​подчеркивает Иванов.

«Есть люди, которые предпочли бы жить там, где привыкли», — ​соглашается с ним директор Центра градостроительных компетенций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Ирина Ирбитская. По ее мнению, планы столичной мэрии могут обернуться не­ожиданными последствиями: «Вопрос рентабельности сноса или реновации нужно рассматривать с точки зрения мультипликационного эффекта. Если вы сгоняете людей с места, отнимаете дом, в котором они выросли, это чревато и экономическими, и социальными потерями».

Интересы индустрии

Оба эксперта убеждены, что важная, но не декларируемая открыто задача проекта — ​реанимация столичного строительного бизнеса и в первую очередь компаний-«гигантов». «Огромное количество строек, в первую очередь в Подмосковье, стоят замороженными, если раньше строить можно было и в Новых Ватутинках, то сейчас требуются более маржинальные проекты, пятиэтажки расположены не где-то у черта на рогах, а в самом городе, рядом с метро, да и земля тут намного дороже», — ​говорит Петр Иванов.

Ирина Ирбитская формулирует еще резче — ​строительная отрасль на грани катастрофы: «Я лично бываю на многочисленных совещаниях, на которых девелоперы бьют тревогу». По итогам 2016 года в столичных новостройках осталось непроданными 40,5 тыс. квартир общей площадью 2,84 млн кв. м (это сопоставимо с годовым объемом строительства). За год, на фоне кризиса и санкций, средняя стоимость столичного жилья упала более чем на 10%. Учитывая, что за 12 месяцев 2016 года были выданы разрешения на строительство дополнительных 8,5 млн кв. м нового жилья, перспективы отрасли и впрямь кажутся не самыми радужными.

Программа сноса пятиэтажек и возведения на их месте кварталов новостроек может решить проблему падения спроса. «Если у города нет так называемого «маневренного фонда», где взять столько готовых квадратных метров? Только на рынке недвижимости», — ​объясняет Петр Иванов.

По мнению Ирбитской, «нерентабельность» капитального ремонта хрущевок сильно преувеличена: «В Германии это рентабельно, сносят там, как правило, панельные девятиэтажки, причем сначала проводится подомовой опрос жильцов, просчитывается социально-экономический сценарий. В Москве всего этого не произошло».

Впрочем, пока текст программы, включая ее финансово-экономическое обоснование, не опубликован, и детальная оценка экспертами еще предстоит. Что касается механизмов согласования переселения с гражданами, то их будет определять московское правительство, но сама необходимость такого согласования прямо прописана в законе.

Не повторять ошибок

Намного более доброжелательно к замыслу столичных властей относится президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, она расшифровывает экономическую логику мэрии: «Пятиэтажки расположены в районах города, привлекательных и для жизни, и для досуга, это серединная зона, не периферия. Сегодня плотность застройки тут достаточно низкая, так что вместо того, чтобы строить новое жилье на окраинах, можно просто несколько ее повысить, в два-три раза, — ​объясняет эксперт. Примерно в тех же масштабах она оценивает и предел мощности, которым обладает строительный комплекс: «Строить больше, чем мы это имеем сегодня, компании смогут максимум в два раза, так что обрушения рынка случиться не должно», — ​объясняет она. Хотя цены на высотки с видом на МКАД могут и покачнуться: «Квартиры в средней зоне, безусловно, будут с ними конкурировать».

Косарева подчеркивает, что мировой опыт не знает сопоставимых по объему проектов. «Что-то подобное было только в 50–60-х годах в США, там все обернулось вымыванием дешевого жилья, уходом малого бизнеса, потерями для бюджетов и ростом сегрегации, нам нужно учитывать все эти риски, не повторять ошибок. Я уверена, в мэрии их просчитают».