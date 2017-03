Помолчим за ваши биткоины

Bloomberg на днях поведал нам изумительную историю, которая может пролить дополнительный свет на дело «Шалтая-Болтая».

Членов «Анонимного интернационала» (он же «Шалтай-Болтай»), которые вскрывали электронную почту российских чиновников и продавали им обратно ее содержимое (или публиковали, если те не платили выкуп), арестовали точно тогда же, когда в США начался скандал со взломом русскими хакерами серверов Демпартии.

И я предположила, что взлом серверов Демпартии в США и биржа компромата в России — ​это вещи взаимосвязанные. Что есть одна и та же группа киберпреступников: там, в США, они взламывали серверы, а здесь, в России, им в порядке бартера выдали право на том же самом оборудовании и теми же самыми методами зарабатывать на чиновниках.

Так вот: Bloomberg сообщил, что такая же биржа компромата действовала и в США. «Русские хакеры, — ​пишет Bloomberg, — ​подвергают прогрессивные американские группы новой волне атаки, просматривая электронную почту этих организаций в поисках стеснительных для этих групп деталей и пытаясь получить деньги за молчание».

По данным ФБР, уже после конца президентских выборов в США мишенью для шантажа стала по меньше мере дюжина таких организаций. Просьбы о выкупе сопровождались образчиками находящейся в распоряжении хакеров информации. Суммы выкупа колебались от 30 до 150 тыс. долларов и выплачивались в биткойнах, гарантировавших анонимность шантажистов.

Среди тех, кто подвергался шантажу, Bloomberg называет только две организации. Одна из них — ​это The Center for American Progress, вашингтонский think tank, крепко связанный с Клинтонами и администрацией экс-президента Барака Обамы. The Center for American Progress был одним из самых громких критиков администрации Трампа и требовал расследования по факту его возможных контактов с российскими спецслужбами.

Другой целью был Arabella Advisors, создатель которой, Эрик Кесслер, дает богатым филантропам советы по наилучшему распределению грантов.

«В одном случае, — ​пишет Bloom­berg, — ​некоммерческая организация и известный либеральный донор обсуждали, как использовать денежный грант для покрытия некоторых затрат участников протестов против Трампа».

То есть в переводе: некоторые из групп использовали полученные ими гранты на оплату протестов против Трампа. То есть часть этих беззаветных протестов были «обаминги». За бабло. И организаторы всего этого дела заплатили русским хакерам (от 30 до 150 тыс. долларов битками) за то, чтобы они это не опубликовали.

Бедный либеральный американский истеблишмент! Они начали расследование, чтобы найти доказательства, что Трамп — ​русский агент, а вместо этого, похоже, пока нашли лишь информацию о том, что русские хакеры шантажировали конторы, которые занимались тем, что брали гранты и организовывали на них протесты.

Надо сказать, что информация Bloom­berg не вызвала особого резонанса, и понятно — ​почему.

Bloomberg подавал ее под соусом «смотрите, это показывает, как кровавый российский режим до сих пор преследует прогрессивные силы». Но на самом деле это показывает, что левый истеблишмент делал что-то очень неприличное с деньгами и грантами: потому что вы не будете платить 30–150 тыс. долларов выкупа, если вы не нарушали закон. Даже российские чиновники, как известно, не платили «Шалтаю-Болтаю», если содержимое электронной почты оказывалось сравнительно безобидным: оттого, собственно, все его публикации и имели почти невинный характер.

Для российской же публики в данном случае интересно другое. Оказывается, биржа компромата работала не только в России. Она работала и в США. «Прогрессивные американские организации» делали с деньгами примерно то же, что российские чиновники, и примерно так же платили, когда их поймали на компромате. А русские герои плаща и Сети вместо того, чтобы нести компромат в закрома Родины, торговали им по обе стороны границы.

Может, их за это и посадили? Может, это и есть их главная государственная измена?