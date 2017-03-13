Где, кого, за что

«Потерпевшие не на одной стороне с обвинением»

Прокурор запросил для Хасана Закаева, обвиняемого в причастности к теракту на Дубровке, 23 года колонии

Суд: Московский окружной военный суд

Подсудимый: Хасан Закаев

Статьи: ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 206 УК РФ (захват заложника), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия)

Грозит: пожизненное заключение

В конце минувшей недели состоялись прения. Прокурор запросил для подсудимого 23 года лишения свободы и попросил суд удовлетворить гражданские иски к Закаеву бывших заложников и родственников погибших на сумму более ста миллионов рублей. По мнению гособвинителей, вина Закаева доказана: подсудимый, будучи сообщником Шамиля Басаева, доставлял в Москву оружие и взрывные устройства.

В свою очередь, представители потерпевших вновь упоминали решение Европейского суда по 64 искам пострадавших в теракте: суд потребовал от России более тщательного расследования. По мнению ЕСПЧ, открытым остается вопрос и о вреде, причиненном выжившим, пущенным в зал неизвестным газом. Адвокат Мария Куракина заметила, что ни гособвинению, ни суду, ни самим потерпевшим так и неизвестно, что за газ применяли спецслужбы и как он повлиял на жертв теракта.

Еще один адвокат потерпевших Каринна Москаленко подчеркнула, что потерпевшие в этом деле не на одной стороне с обвинением: «Мы уверены, что данный состав суда с имеющимися в деле материалами не способен ответить на все важные вопросы. В деле по-прежнему много белых пятен, и мы все-таки надеемся на установление правды».

Защитник Закаева Сулейман Ибрагимов, в свою очередь, заявил, что обвинение не привело доказательств того, что его подзащитный знал о готовящихся терактах, и попросил оправдать подсудимого по всем эпизодам, кроме незаконного хранения и перевозки оружия. При этом защита не согласилась с тем, что подсудимый привез в Москву такое количество оружия, которое было изъято у боевиков «Норд-Оста» — «два мешка и спортивную сумку».

— Как можно безопасно проехать две тысячи километров со взрывчаткой и поясами смертников в багажнике? Не могли они все вместить и в бензобак, часть которого использовалась по назначению. Полагаю, взрывные устройства и пояса смертников в Москву перевозил кто-то другой и другим способом, — заявил Ибрагимов.

Сам Закаев утверждает, что «видел рукояти пистолетов ПМ, а автоматов, гранат и взрывных устройств в виде поясов смертников среди перевезенного оружия не видел». Адвокат также вспомнил об имеющейся в деле «Норд-Оста» экспертизе оружия боевиков с обнаруженными на нем следами растительного происхождения из разных регионов России: Тверской, Владимирской, Калужской, Брянской, Смоленской, Московской областей. «Вряд ли Закаев объехал все эти регионы по пути из Назрани в Москву», — резюмировал он.

Защита Закаева не согласилась с вмененным ему обвинением о наступлении от его действий опасных последствий в виде гибели 125 заложников, использовав доводы потерпевших и сославшись на решение ЕСПЧ относительно вреда газа: «Насколько справедливо вменять смерть всех заложников только моему подзащитному?»

Закаев пояснил суду, что нуждался в деньгах, болела мать, которой требовались дорогостоящие лекарства. «С началом военных действий в Чечне практически ни у кого в нашей семье не было источников дохода. Семья жила в лагере для беженцев. У меня не было повода и оснований думать, что мои поездки связаны с террористическими актами», — говорил он.

В ответной реплике адвокат Каринна Москаленко поддержала его, напомнив, что чеченский народ в начале 2000-х оказался в тяжелом положении. «Если суду необходимо принять во внимание эту особую ситуацию и смягчающие обстоятельства, мы не будем возражать. Мы стараемся сохранять нейтральность. Тем не менее мои доверители убеждены, что те, кто возил оружие, — был ли среди них Закаев, установит суд — в полной мере несут ответственность за теракт», — сказала она, подчеркнув: потерпевшие настаивают на соблюдении своих прав по «существенным позициям», которые как раз обвинение по-прежнему игнорирует.

13 марта подсудимый выступит с последним словом, после чего суд уйдет на приговор.

Юлия Счастливцева —

специально для «Новой»

Уроки грубого «шитья»

Историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву предъявили новые обвинения

Фото: mustoi.ru

Суд: Петрозаводский городской

Обвиняемый: правозащитник Юрий Дмитриев

Статьи: 135 (развратные действия), 222 (незаконное хранение оружия), 242.1 (изготовление порнографии с участием несовершеннолетних)

Стадия: предварительное расследование

Решение: продление ареста

Петрозаводский городской суд продлил арест до 12 апреля руководителю карельского отделения общества «Мемориал», автору работ о жертвах сталинского террора Юрию Дмитриеву. Он был задержан в декабре прошлого года якобы по анонимному заявлению в прокуратуру и по подозрению в «изготовлении порнографии» (снимков с участием несовершеннолетней приемной дочери). Родственники, коллеги и земляки историка считают дело «надуманным».

Оглашая постановление, судья Олег Грабчук сообщил, что 2 марта задержанному предъявили новые обвинения. В деле появились еще две статьи: 135 УК РФ (развратные действия) и 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). При обыске в квартире исследователя был обнаружен старый обрез, о котором правоохранители по неизвестным причинам до сих пор молчали. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев пока воздерживается от комментариев в СМИ: «Подождем окончания следствия».

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Сергей Кривенко говорит, что «у дела Юрия Дмитриева, вероятнее всего, есть политическая подоплека».

— Видно, что оно продавливается, но не ясно, на каком уровне. Месяц назад, когда мы были в Карелии, в деле Юрия Алексеевича фигурировало лишь «изготовление порнографии». Причем из 40 с лишним изначально заявленных фотографий следствие в итоге оставило 9. Сделало экспертизу, о которой просил адвокат Дмитриева, но очень поверхностную. Мы тоже привлекли независимых специалистов, и в суде может начаться битва экспертиз. «Понимая это, — предполагает Кривенко, — следствие усилило дело статьей 135 УК РФ (развратные действия), но ничего реального…» По мнению следствия, развратные действия заключаются в том, что задержанный испытывал возбуждение при фотографировании… Как мне недавно объяснили, в подобных ситуациях существует такая практика: дурацкие статьи пускают «паровозом», в суде они разваливаются, но хоть что-то да остается. После заседания СПЧ вместо того, чтобы передать дело в суд, как нас информировали, оно было отправлено на доследование. И сейчас, осознавая, наверное, что у них на Дмитриева ничего нет, вдруг добавили и статью о незаконном хранении оружия.

За месяц следствие должно получить заключение баллистической экспертизы и составить обвинительное заключение. После утверждения в прокуратуре дело может быть передано в суд.

Сам Юрий Дмитриев называет обвинения в свой адрес «сюрреализмом». В его поддержку выступают правозащитники, ученые, православные священники и участники Международных дней памяти жертв Большого террора, которые ежегодно проходят на Соловках и в урочище Сандармох, где в 1930-е годы расстреляли около 10 тысяч репрессированных. Дмитриев — один из тех, кто открыл это урочище России и миру.

Анна Бессарабова,

«Новая»

«Состояние только ухудшилось»

Что происходит с Никитой Белых после возвращения в «Лефортово» из больницы

В конце февраля экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали обратно в СИЗО «Лефортово» после десятидневного пребывания в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». Там он проходил диагностику из-за резкого ухудшения здоровья, однако как такового лечения, как выяснилось, не проводилось — после обследований Белых сразу же вернули обратно в камеру. Причем этап только усугубил его состояние.

Адвокат Белых Андрей Грохотов рассказал «Новой»:

— Я попал к нему только 7 марта, более чем через неделю. После этапа он был измотан физически и морально. Состояние, я бы даже сказал, ухудшилось: жалобы на высокое артериальное давление. Возможно, из-за этого — головные боли, боли в сердце, суставах, слабость и головокружение. Также он жаловался на боли в спине и ногах. Передвигается он с помощью ортопедической трости. Когда я его в «Матросской тишине» еще посещал, то замечал, что он немного воспрял духом и чувствовать себя стал лучше. А тут все обратно вернулось.

По словам Грохотова, Белых просил оставить его в «Матросской тишине», где бытовые условия существенно легче. Однако ФСИН ему в этом отказал по неизвестным причинам.

— Мы все же надеялись, что помимо обследования он там полечиться какое-то время. Но его сразу перевели обратно, — продолжает адвокат. — Причем сделали это перед праздниками, 23 февраля, когда передачи с лекарствами и питанием для диабетиков в изолятор невозможно передать. Сейчас для лечения Никите Юрьевичу назначили не менее 10 препаратов, которые до этого не использовались. Врачи «Лефортово» теперь будут это применять. Но так как лекарства передали только недавно, говорить о результатах лечения рано.

В связи с эндокринными проблемами, нарушением обмена веществ, стрессом, бессонницей, проблемами с ногой и малоподвижностью Белых, по словам защиты, сильно набрал вес, хотя все эти месяцы старается по возможности (продуктовые передачи ограничены) держаться диеты для диабетиков.

Что касается свиданий, то матери, детям и родному брату Белых следователь по-прежнему в них отказывает, ссылаясь на то, что они каким-то труднообъяснимым образом могут воспрепятствовать расследованию. Не получает свидания и невеста Белых Екатерина Рейферт. Ей и экс-губернатору также по-прежнему отказывают в регистрации брака.

Срок предварительного расследования по уголовному делу бывшего губернатора Кировской области заканчивается 24 марта, после чего защита Белых, по идее, должна приступить к ознакомлению с материалами дела. Белых своей вины в получении взятки не признает.

Вера Челищева,

«Новая»

Летающий шлем и таинственные уши

Продолжается череда процессов в отношении манифестантов, вышедших на улицы Москвы в мае 2012 года

Замоскворецкий районный суд Москвы продолжает рассматривать уголовное дело в отношении астраханца Максима Панфилова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского на Болотной площади 6 мая 2012 года. Панфилова могут направить на принудительное лечение, поскольку в Центре имени Сербского его признали невменяемым. На прошлой неделе в суде допросили бойца ОМОНа Андрея Лебедева. Во время митинга 6 мая 2012 года Лебедев стоял в одной группе задержания с омоновцем Владимиром Филипповым — единственным потерпевшим. Как утверждает следствие, Панфилов сорвал с Филиппова шлем, «причинив ему физическую боль». Лебедев рассказал, что видел, как Панфилов «снимал» (не срывал) шлем с Филиппова. Во время следствия сам Филиппов излагал три версии произошедшего: согласно первой — шлем с него слетел от удара неизвестного, по второй версии — шлем с него стащили, по третьей — сорвали. В суде он утверждал, что Панфилов ударил его по шлему.

Сам Панфилов говорил, что именно снял шлем, что и подтвердил омоновец Лебедев. При этом на видео, которое ранее демонстрировало следствие, видно, что все происходило за доли секунды.

Тем временем 2 марта Мосгорсуд изменил меру пресечения в отношении другого фигуранта «болотного дела» — Дмитрия Бученкова: с заключения под стражу на домашний арест. Бученков, как и Панфилов, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Бученков отрицает вину и утверждает, что во время шествия на Болотной площади 6 мая 2012 года его вовсе не было в Москве.

После перевода под домашний арест Басманный суд Москвы по просьбе следствия тут же ограничил Бученкова в сроках ознакомления с материалами дела до 23 марта. Адвокаты обжалуют это решение.

«Им явно не понравилось, что суд перевел Бученкова из СИЗО под домашний арест, и по этому случаю они хотели бы уже через неделю утвердить обвинительное заключение и передать дело в прокуратуру», — отметил адвокат фигуранта Илья Новиков.

Между тем, по его словам, на видео из дела, которое было у следствия с самого начала, нашлись кадры, на которых неизвестный мужчина (про которого следствие утверждает, что это Бученков) виден без капюшона и в хорошем качестве. «И все отговорки, что не видно ушей и нельзя произвести нормальную портретную экспертизу, уходят. Уши видны, видны волосы, видны две родинки над левой губой. Это точно не Бученков», — заключил Новиков.

Он и адвокат Светлана Сидоркина публично обратились к тем, кто может знать мужчину на кадрах. Объявленная награда за его настоящее имя — 250 000 рублей. По словам адвоката, информация о мужчине, которого ищут, не пойдет напрямую властям, и ему самому помогут позаботиться о своей безопасности.

Вера Челищева,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело мажоров

Мировой судья судебного участка района Сокол в Москве, рассмотрев в особом порядке уголовное дело в отношении участницы московской стритрейсерши Мары Багдасарян, ранее предоставившей фальшивую справку, чтобы избежать наказания, назначил ей исправительные работы сроком на один год с удержанием 15% заработка в доход государства.

О рассмотрении дела в особом порядке ходатайствовала сама Багдасарян. В суд она приехала на черном Mercedes, на вопросы журналистов не отвечала, закрывала лицо платком, была увлечена телефоном и выкладывала фото из зала суда в Инстаграм. Еще в прошлом году Багдасарян в виде обязательных работ выбрали должность дворника. Однако в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний. Очевидно, это ей тоже не пришлось по душе. И 7 февраля 2017 года, как рассказал на заседании прокурор, Багдасарян у станции метро «Парк культуры» приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности. Эксперты установили: на документе имеются неоригинальные оттиски печати и штрих-коды.

По словам обвинителя, поддельную справку Багдасарян представила, чтобы избежать обязательных работ. Адвокаты стритрейсерши, в свою очередь, говорили, что та не знала, что листок нетрудоспособности получается только в медицинском учреждении. Обвинитель назвал это странным для человека с высшим образованием и попросил суд назначить наказание в виде 320 часов исправительных работ.

— Почему вы так негативно настроены? — спросила прокурора обвиняемая. Адвокаты ее осекли. — В содеянном раскаиваюсь, — тихо затем произнесла она. Но суд дал ей год исправительных работ и оставил под подпиской о невыезде.

В настоящее время у мирового судьи судебного участка района Аэропорт на рассмотрении находятся 32 административных материала в отношении Багдасарян по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата административных штрафов). За 11 дней судебных заседаний ей уже назначили штрафы на общую сумму 201 тысяча рублей.

Дело Олега Навального

Урицкий районный суд Орловской области отказал в условно-досрочном освобождении Олегу Навальному. Это уже второй отказ, первый раз брату Алексея Навального отказали в УДО в июне 2016 года. Основаниями для отказа на этот раз стали хоть и несерьезные, но многочисленные нарушения режима, коих насчитывается 11 штук. В частности, прокуратура назвала Навального «злостным нарушителем», поскольку он переговаривался с другими заключенными после отбоя, оставлял хлебные крошки на столе, снял форменную куртку, находясь в камере. Из этого суд сделал вывод, что Олег Навальный «не исправился». Как рассказал «Новой» адвокат Кирилл Полозов, защита Навального будет ходатайствовать либо о смягчении режима, либо о замене неотбытой части наказания на несвязанную с лишением свободы. Напомним, Алексея и Олега Навальных признали виновными в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и четырех миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». Алексей получил условный срок, в то время как его брата приговорили к 3,5 года в колонии общего режима.

Дело о сельском сепаратизме

Чойский районный суд Республики Алтай приговорил жительницу села Сёйка к полутора годам условно по статье о призывах к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 280.1 УК) — за репост в «ВКонтакте» ссылки на статью под названием «Обращение к сибирякам и россиянам». Отягчающим обстоятельством обвинение посчитало то, что жительница села признавала: она негативно относится к действующей российской власти и не согласна с проводимой ею политикой.

Это восьмой из известных на сегодняшний день приговоров по ст. 280.1 УК о призывах к сепаратизму, включенной в Уголовный кодекс в ответ на события на Украине.

Дело Хорошавина

Городской суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Александра Хорошавина и сразу отказался вести его в закрытом режиме. Закрытым сделали только допрос первого свидетеля. С просьбой закрыть от публики и прессы процесс обратились: свидетель (глава рыбопромышленного предприятия Анатолий Осадчий) и прокурор. Первый заявлял о телефонных звонках и СМС с угрозами, второй отмечал, что угрозы могут повториться. Сам Хорошавин и его защита выступали против закрытия процесса.

Допрос Осадчего суд начал в закрытом режиме 9 марта. По версии сотрудников правоохранительных органов, он дал Хорошавину взятку в размере 12 млн руб.

Экс-губернатор Сахалинской области и члены его команды (в том числе экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин) подозреваются в получении крупных взяток от бизнесменов. Как полагают следователи, общая сумма взяток составляет 522 млн руб. Следствие называет Хорошавина организатором и лидером преступной группировки. Сам Александр Хорошавин отвергает все обвинения.

— По ряду эпизодов я даже не знаю людей, о которых говорила прокуратура. По 8 из 9 эпизодов следствие меня не допрашивало. Где вещественные доказательства? Где ручка за 36 миллионов рублей? — вопрошал подсудимый.

Дело детдомовца

Невьянский городской суд назначил 20 часов обязательных работ бывшему детдомовцу Аркадию Коваленко, который в знак протеста против выселения на улицу его семьи с полуторагодовалым ребенком поставил туристическую палатку на площади возле городской администрации. Суд признал Коваленко виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Александра Букварёва,

Вера Челищева,

ОВД-Инфо