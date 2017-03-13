Политизация в стиле ретро

Друг за другом в стране оживают призраки предыдущей политической эпохи. В начале февраля активисты «Другой России» (незарегистрированной в РФ) были задержаны за попытку развернуть транспарант напротив офиса нефтяной компании. Спустя некоторое время СМИ сообщили об обысках в офисе бывшей НБП (запрещенной в РФ). Слова «атака» и «нацболы» Россия привыкла в последние годы слышать только в контексте бравурных реляций о триумфальном стоянии войск «ДНР» и «ЛНР» на границе с Украиной, хотя люди с хорошей памятью должны помнить про «акции прямого действия», организуемые национал-большевиками в середине нулевых. На январском Гайдаровском форуме вновь подняли тему инноваций и модернизации. «Помните, была такая Зворыкинская премия? — ​вспомнил на соответствующей секции проект 2009 года Иван Бортник. — ​У нее были проблемы, но ведь хороший же был проект». На круглых столах и конференциях университетов заговорили о человеческом капитале и молодежной политике — ​что сегодня первое и нужна ли нам вторая? В другом месте и в другое время кто-то облил Михаила Касьянова зеленкой. В администрации президента вновь начались встречи с политологами и экспертами. В начале марта поползли слухи о возможной кандидатуре Василия Якеменко на роль строителя «сети» для «Партии Роста» Бориса Титова.

Складывается впечатление, что политическая повестка, подмороженная в 2011-м и окончательно закованная в лед в 2014 году, вдруг по весне начала таять, и вот из-под снега показались разнообразные останки политических тел. Как к этому следует относиться?

С одной стороны, почти любые изменения в общественной жизни страны в сравнении с ситуацией последней пары лет — ​благо. Даже если эти изменения — ​лишь реконструкция последнего опыта сколько-нибудь конкурентной политической повестки. Что бы ни говорили об общественной жизни середины нулевых, это было время острой политической дискуссии, как среди политических союзников, так и между противниками. Конфликты «башен Кремля» или бесконечные дружбы-недружбы среди оппозиции были средой, поддерживающей в России политическую жизнь. Диалог велся, он был публичным и очерчивал контуры будущего, пусть и для всякого свои.

С другой стороны, возникают вопросы: кем или чем инициировано такое плавление повестки, и обладают ли ожившие политические тела плотностью, или мы имеем дело с фантомами?

Ответ на первый вопрос очевиден: инициатива во всем принадлежит власти. В этом случае реальность и материальность происходящего оказывается решительно скомпрометированной. Политика оживает в старых формах не в силу запроса снизу, но предположительно в рамках проекта, получившего неформальное название «Стратегии 70–70» (не путать со «Стратегией‑2020», это тоже призрак десятилетней давности). «Стратегия 70–70» предполагает начало избирательной кампании президента Путина, которая должна завершиться следующим результатом: из 70% граждан, проголосовавших на выборах, 70% граждан должны проголосовать за кандидата от власти. Эти эффектные и эффективные результаты требуют мобилизации и ресурсов, направленных на повышение явки. Повышение явки означает повышения градуса политической дискуссии и рост гражданской активности. Необходимый ресурс для этого существует: за последние годы подросло целое поколение, которое не только не помнит Россию без Путина, но и никогда не участвовавшее в политической жизни. Это благодатная почва для крупных общественных проектов.

Означает ли этот искусственный характер происходящего, что российская ретрополитизация должна находиться под подозрением? Безусловно. Означает ли, что общественную жизнь нужно игнорировать? Скорее всего, нет. Если власть действительно готовится к нагнетанию уровня гражданской и политической активности, то остатки гражданского общества должны быть готовы воспользоваться открывшимися возможностями для реставрации себя хотя бы до того состояния, в котором они находились до недавнего времени. Эта цель не является заведомо невозможной. Действующие сейчас общественные и гражданские организации обладают впечатляющим опытом выживания в неблагоприятной среде. Оказавшись в среде нейтральной, они могут проявить способности к росту.

Вадим Ветерков,

публицист