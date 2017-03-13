«Кровь в конце тоннеля. Трагедия царствования государя Павла I». Регистрация на лекцию Андрея Зубова

В среду, 15 марта, в 19:00 профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов прочитает лекцию на тему «Кровь в конце тоннеля. Трагедия царствования государя Павла Петровича» на кафедре истории Университета «Новой газеты»

Двадцатичетырехлетний Павел Петрович говорил своему воспитателю Петру Панину: «Человек — первое сокровище государства, а труд его — богатство. Его нет — труд пропал и земля пуста; а когда земля не в деле, то и богатства нет. Сбережение государства — это сбережение людей, сбережение людей — сбережение государства».

Треть века, с 1762 по 1796 год Павел ждал восшествия на трон. Когда ему было 8 лет, был убит его отец. Он был убит матерью. Постепенно царственный мальчик начинал сознавать весь ужас и всю ложь своего положения. Он, законный император, отстранен от трона узурпаторшей, мужеубийцей, а для него и убийцей отца — Екатериной.

В Гатчине, временами под домашним арестом, всегда — под бдительным надзором чудовищной матери, он внимательно продумывал все то, что делала она, и сравнивал с тем, что сделал бы он, получив власть и трон. Он был умен, религиозен, прекрасно образован. Он искал не власти ради власти, как его мать и множество иных властолюбцев, но власти, как служения народу и Богу. Он знал, что мать хочет его вовсе лишить престола, передав власть его сыну Александру, своему внуку. А Павел ждал.

В конце 1796 года, сразу же после смерти Екатерины II, Павел «штурмом берет» Царское Село, сжигает завещание матери и начинает править по своей воле. Правление это оказалось коротким. 11 марта 1801 года Император был убит своими ближайшими слугами. Сын Александр знал о заговоре и молчал.

Почему и семья и узкий круг придворной знати были против продолжения царствования Павла Петровича. Что сделал он такого, что умер страшной насильственной смертью?