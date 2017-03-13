Экология, конфликты, смерть и любовь
Какие темы интересны миру: Фотографии российских победителей World Press Photo
Влад Докшинфотокор
В этом году четыре российских фотографа стали лауреатами World Press Photo — главного независимого международного конкурса для профессиональных фотографов. В пятницу в культурном центре Русс Пресс Фото трое победителей — Елена Аносова, Кристина Кормилицына и Валерий Мельников — рассказали о своих фотосериях. Четвертый призер, Сергей Пономарев, был в командировке. Поздравив коллег, мы попросили их рассказать о том, как были созданы кадры-победители.
Номинация «Повседневная жизнь». Второе место
Елена Аносова, Иркутск. Серия фотографий о Сибири «Out-of-the-way» (переводится примерно как «уникально труднодоступный», но на русском языке названия пока нет. Работа над проектом продолжается). Смотрите всю серию.
«Можно делать личное, и это будет успешно»
— Все работы, которые я делаю, связаны с моим личным жизненным опытом. Я работаю над вещами, которые на меня повлияли. Просто так получается, что вопросы, которые волнуют меня, стали интересны кому-то ещё. Мне неважно чувство момента. Я люблю подмечать какие-то обыденные, типичные вещи, потому что они рассказывают больше.
Вот на фотографии на столе лежит эта скатерть с красными цветами, а на ней — традиционное сибирское рождественское блюдо, которые называется «губа лося». Если кто-то ел говяжий язык, то это чуть вкуснее, это деликатес. Его не едят каждый день. Здесь зафиксирован обычный процесс: так мои родственники это мясо размораживают. А в это время орда племянников в числе пяти штук носится вокруг и ест конфеты, потому что новый год. Ну и всё. Вот и другая моя тетушка, в другом доме, точно так же кладет эти лосиные губы размораживаться. Ну, у нее только скатерти такой красивой нет.
Номинация «Долгосрочные проекты». Первое место
Валерий Мельников, фотограф МИА «Россия сегодня», Москва. Серия «Черные дни Украины». Смотрите всю серию.
«Снимать, как одни люди стреляют по другим, мне не представляется интересным»
— С 2014 года у меня было шесть или семь командировок на Донбасс. Эта история о третьей стороне конфликта — о мирных жителях. Военные делают выбор осознанно, а они не выбирают. Я хотел, чтобы зрители почувствовали хотя бы одну сотую того, что пережили эти люди. И нет разницы — с какой стороны стреляют.
Когда по соцсетям прошла информация о том, что на станицу Луганскую был совершен авианалёт, мы с моим водителем сразу помчались туда. Примерно через 20-30 минут мы оказались на месте. Улицы горели, дома были разрушены. Вдоль дороги лежали погибшие. Муж и жена пытались спасти собаку из своего пылающего дома — я это снял.
Номинация «Люди». Третье место
Кристина Кормилицына, фотокорреспондент ИД Коммерсант, Москва. Фотография «Fidelity» («Верность»). Оригинал — на сайте World Press Photo.
«Кайф профессии в том, что она дает возможность неоднозначной оценки»
— Когда скончался Фидель Кастро, мне очень хотелось попасть на прощание, на это исторически важное событие. Это была исключительно моя инициатива туда поехать.
Когда я прилетела в Гавану, траурный кортеж с Фиделем уже поехал по стране, в каждом городе прощались с его прахом. Я догоняла этот «Караван свободы». В городе Камагуэй полиция перекрыла дорогу, я не могла дальше ехать за кортежем, поэтому просто пошла гулять по городу. Увидела портрет Фиделя на зеленой стене в полицейском участке. И просто села напротив и начала снимать этот портрет. Женщина и девочка на диване наклонились, чтобы не мешать мне. И получилась эта фотография. Хотя в тот момент не было ощущения, что этот кадр прям вау, что это картинка номер один.
Номинация «Общие новости». Второе место
Сергей Пономарев, фотограф-фрилансер, Москва. Серия «Битва Ирака за возвращение своих городов». Смотрите всю серию.
«Я снял парня рядом с остывающим телом отца»
— Это история про беженцев, которым удалось сбежать из Мосула, освобождаемого от сил ИГИЛ (организация, запрещенная в России).
В городе жили около миллиона человек. Когда вошли войска коалиции, гражданские стали выходить из домов, проверять родственников, собирать пожитки, чтобы ехать в лагерь беженцев. И снайперы ИГ, остававшиеся в городе, вовсю этим пользовалось. Они расстреливали всех, кто двигался.
В тот день я снял два кадра один за другим. В полевой госпиталь привезли мужчину с двумя ранеными детьми. Младшая девочка умерла на руках у отца прямо в госпитале. И там же я снял этого мальчика, его отца убил снайпер. Парень был в шоке, не мог поверить, что сидит рядом с уже остывающим телом отца.
Все фото: World Press Photo