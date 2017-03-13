Экология, конфликты, смерть и любовь

Российские лауреаты Елена Аносова, Кристина Кормилицына и Валерий Мельников. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В этом году четыре российских фотографа стали лауреатами World Press Photo — главного независимого международного конкурса для профессиональных фотографов. В пятницу в культурном центре Русс Пресс Фото трое победителей — Елена Аносова, Кристина Кормилицына и Валерий Мельников — рассказали о своих фотосериях. Четвертый призер, Сергей Пономарев, был в командировке. Поздравив коллег, мы попросили их рассказать о том, как были созданы кадры-победители.

Номинация «Повседневная жизнь». Второе место

Елена Аносова, Иркутск. Серия фотографий о Сибири «Out-of-the-way» (переводится примерно как «уникально труднодоступный», но на русском языке названия пока нет. Работа над проектом продолжается). Смотрите всю серию.

Современная цивилизация проникает в маленькое поселение на берегу Нижней Тунгуски медленно и фрагментарно. И затейливо вплетается в местный образ жизни. Фото: Елена Аносова

Елена Аносова фотограф

«Можно делать личное, и это будет успешно»



— Все работы, которые я делаю, связаны с моим личным жизненным опытом. Я работаю над вещами, которые на меня повлияли. Просто так получается, что вопросы, которые волнуют меня, стали интересны кому-то ещё. Мне неважно чувство момента. Я люблю подмечать какие-то обыденные, типичные вещи, потому что они рассказывают больше.

Вот на фотографии на столе лежит эта скатерть с красными цветами, а на ней — традиционное сибирское рождественское блюдо, которые называется «губа лося». Если кто-то ел говяжий язык, то это чуть вкуснее, это деликатес. Его не едят каждый день. Здесь зафиксирован обычный процесс: так мои родственники это мясо размораживают. А в это время орда племянников в числе пяти штук носится вокруг и ест конфеты, потому что новый год. Ну и всё. Вот и другая моя тетушка, в другом доме, точно так же кладет эти лосиные губы размораживаться. Ну, у нее только скатерти такой красивой нет.

Номинация «Долгосрочные проекты». Первое место

Валерий Мельников, фотограф МИА «Россия сегодня», Москва. Серия «Черные дни Украины». Смотрите всю серию.

2 июля 2014 года. Мирные жители выбегают из дома, разрушенного авиаударом в станице Луганской. Фото: Валерий Мельников

Валерий Мельников фотограф МИА «Россия сегодня»

«Снимать, как одни люди стреляют по другим, мне не представляется интересным»



— С 2014 года у меня было шесть или семь командировок на Донбасс. Эта история о третьей стороне конфликта — о мирных жителях. Военные делают выбор осознанно, а они не выбирают. Я хотел, чтобы зрители почувствовали хотя бы одну сотую того, что пережили эти люди. И нет разницы — с какой стороны стреляют.

Когда по соцсетям прошла информация о том, что на станицу Луганскую был совершен авианалёт, мы с моим водителем сразу помчались туда. Примерно через 20-30 минут мы оказались на месте. Улицы горели, дома были разрушены. Вдоль дороги лежали погибшие. Муж и жена пытались спасти собаку из своего пылающего дома — я это снял.

Номинация «Люди». Третье место

Кристина Кормилицына, фотокорреспондент ИД Коммерсант, Москва. Фотография «Fidelity» («Верность»). Оригинал — на сайте World Press Photo.

2 декабря 2016 года. Женщина с девочкой сидят на диване в полицейском участке в кубинском городе Камагуэй, через неделю после смерти Фиделя Кастро. Фото: Кристина Кормилицына

Кристина Кормилицына фотокорреспондент ИД «Коммерсант»

«Кайф профессии в том, что она дает возможность неоднозначной оценки»



— Когда скончался Фидель Кастро, мне очень хотелось попасть на прощание, на это исторически важное событие. Это была исключительно моя инициатива туда поехать.

Когда я прилетела в Гавану, траурный кортеж с Фиделем уже поехал по стране, в каждом городе прощались с его прахом. Я догоняла этот «Караван свободы». В городе Камагуэй полиция перекрыла дорогу, я не могла дальше ехать за кортежем, поэтому просто пошла гулять по городу. Увидела портрет Фиделя на зеленой стене в полицейском участке. И просто села напротив и начала снимать этот портрет. Женщина и девочка на диване наклонились, чтобы не мешать мне. И получилась эта фотография. Хотя в тот момент не было ощущения, что этот кадр прям вау, что это картинка номер один.

Номинация «Общие новости». Второе место

Сергей Пономарев, фотограф-фрилансер, Москва. Серия «Битва Ирака за возвращение своих городов». Смотрите всю серию.

23 ноября 2016. Мальчик держится за тело своего отца, убитого бойцами ИГИЛ в Мосуле. Фото: Сергей Пономарев

Сергей Пономарев фотограф-фрилансер

«Я снял парня рядом с остывающим телом отца»



— Это история про беженцев, которым удалось сбежать из Мосула, освобождаемого от сил ИГИЛ (организация, запрещенная в России).

В городе жили около миллиона человек. Когда вошли войска коалиции, гражданские стали выходить из домов, проверять родственников, собирать пожитки, чтобы ехать в лагерь беженцев. И снайперы ИГ, остававшиеся в городе, вовсю этим пользовалось. Они расстреливали всех, кто двигался.

В тот день я снял два кадра один за другим. В полевой госпиталь привезли мужчину с двумя ранеными детьми. Младшая девочка умерла на руках у отца прямо в госпитале. И там же я снял этого мальчика, его отца убил снайпер. Парень был в шоке, не мог поверить, что сидит рядом с уже остывающим телом отца.

Все фото: World Press Photo