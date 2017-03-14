«Евровидение-2017»: кто аморальнее?

Первый канал объявил российского кандидата на «Евровидение» — и началось: оскорбления, обвинения и прочий политический флуд. Больше всего в этой ситуации жалко Юлю Самойлову, 27-летнюю певицу из Ухты, о которой теперь пишут — «Россия в инвалидной коляске». Мягко говоря, это свинство.

Никто уже не думает о том, как она поет. Все говорят только об инвалидности. И еще о Крыме, где Юля выступала в 2015 году на патриотическом фестивале «Мир спорта и добра». А значит, ей теперь закрыт въезд на территорию Украины.

Если отвлечься от моральной стороны дела, надо признать, что наши пиарщики в этот раз переиграли украинских на их же поле.

Не прошло и нескольких часов, как депутат Рады Антон Геращенко предложил закрыть Самойловой въезд. Потом подумал и предложил альтернативный вариант: пусть приезжает, а мы ее тут задержим за нарушение украинских законов. Достойный ответ: вы аморальны, а мы будем еще аморальней.

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К господину Геращенко у меня и моих коллег личный счет. Это он основал сайт «Миротворец», на котором пачками выкладывают личные данные врагов Украины. Тех, кого Геращенко считает врагами. Ату, травите их, теперь можно. Год назад «Миротворец» опубликовал фамилии журналистов, ездивших в Донбасс. Среди них я и мои друзья. Хотя лично я ничего антиукраинского не писал, скорее наоборот, но это уже неважно. Теперь я тоже враг украинского государства.

Врагом сегодня стать — проще некуда.

Говорят, что весной 2014-го Самойлова написала на своей странице в соцсетях: «Те, кто сейчас окопался у власти в Киеве, хотят сдать Украину Евросоюзу, а Украина нужна ЕС для установления враждебной границы с Россией». Теперь запись удалена. Но даже если и так, если и написала. Это всего лишь мнение. И по теперешним временам очень мягкое. Ни оскорблений, ни призыва уничтожить украинскую нацию и сжечь украинские города. Есть все-таки разница между Самойловой и Чичериной, хоть обе и Юли, и у обеих проблемы с въездом на Украину. Чичерина ведь не только ездила выступать в Донбасс, она открыто поддерживает войну, поддерживает «ДНР» и высказывания ее — резче некуда. На грани человеконенавистничества, а иногда и за гранью.

Ничего похожего Самойлова не делала. Но ведь проще навесить на всех коллективную ответственность, а не разбираться в нюансах.

Эрнст и Геращенко — уже не первый раз, кстати, — соревнуются в том, кто кого переиродит, кто бессовестнее, циничнее. И две огромные страны, Россия и Украина, послушно играют по их правилам. Возмущаются, спорят, поливают друг друга грязью. Как же нас легко развести…

…К «Евровидению» много претензий. Чего стоят эти фальшивые улыбки, пластиковые клипы, мелодии, просчитанные на компьютере и похожие одна на другую… Искренность, творчество там и не ночевали. Единственная ценность конкурса, на мой взгляд, — в межнациональном общении по неполитическим поводам. Артисты приезжают, поют песни, им аплодируют, невзирая на то, кто из какой страны. Что же в этом плохого?

Хочу напомнить детали голосования на прошлогоднем «Евровидении»: российские зрители голосовали в тот раз за Джамалу, а украинцы за россиянина Сергея Лазарева. И только члены жюри — каждый за своих. А как будет в этот раз?

Ян Шенкман, «Новая газета»

Игорь Панасов (Киев) музыкальный критик, главный редактор журнала Karabas Live

— Пустят или не пустят Самойлову на Украину — не решусь даже строить прогнозы. Мы живем в мире, где комбинации, которые разыгрывают там, где пахнет политикой, меняются на ходу. Думаю, нас ждет еще много сюжетов разной степени замысловатости и нечистоплотности. Было бы удивительно, если б вокруг «Евровидения» не возникли подобные коллизии с участием Украины и России.

Это далеко не первая история с въездами и невъездами. Две самых свежих, которые помню, — отказ во въезде Наташе Королевой и очень странный перенос на осень концерта Кристины Орбакайте, который должен был состояться 6 марта в Киеве. Организаторы озвучили странную причину: «в связи с риском провокаций накануне «Евровидения». Я так и не понял, о чем это они. Как будто после конкурса риск будет меньшим.

Александр Кушнир (Москва) продюсер, директор музыкального пиар-агентства «Кушнир Продакшн»

— Артист может выступать где угодно, если не пропагандирует насилие, нацизм, если у него нет уголовного прошлого, доказанного судом. Но на сегодняшний день сложилась ситуация, которая дает чиновникам обеих стран зарабатывать политический капитал на музыке. И до тех пор пока «Евровидение» не будут воспринимать как что-то так или иначе связанное с искусством (высоким, низким, неважно), это будет происходить постоянно. Об этом нечасто вспоминают, но есть десять или одиннадцать европейских стран, которые уже несколько лет отказываются участвовать в EV. Мне их позиция близка и понятна. Если в 2017 году к списку этих стран добавится Россия, никакой беды я не вижу.

Альберт Цукеренко (Киев) группа «Хамерман Знищує Віруси»

— Странно слышать возмущение россиян, незаконно пересекших границу между РФ и аннексированной территорией Украины, когда их заносят в список невъездных. Юлия Самойлова — одна из нарушителей закона и, на мой взгляд, должна быть лишена права въезда на Украину. Уверен, что такая постановка вопроса не была сюрпризом для российской стороны — это сознательная провокация. Но закон есть закон. Не знаю, вносятся ли граждане РФ в такие списки по факту незаконного пересечения границы или после расследования СБУ. Но мне кажется, что возникшая шумиха — достаточный повод для такого расследования.

Да, то, что происходит, — это действительно холодная война в шоу-бизнесе. Но она естественна и неизбежна в условиях «горячей» войны в Донбассе. Между Украиной и Россией неразрешенный, кровавый вопрос — военное противостояние. Странно, если бы это не отражалось на всех сферах отношений между странами.

Жизнь и смерть людей — вещи более важные, чем музыка. Нет «домика», в котором можно делать вид, будто ничего не происходит. «Здесь у нас война, а здесь у нас войны нет» — это лицемерие. Мы страна, в отношении которой осуществляется агрессия, ежедневно забирающая жизни наших соотечественников. И если одним из рычагов, которые позволят давить на агрессора, может стать «Евровидение» или любое другое культурное или спортивное событие, не грех этим рычагом воспользоваться.

Кирилл Медведев (Москва) группа «Аркадий Коц»

— Отвратительно, что российские власти, которые не спешат решать бытовые проблемы людей с ограниченными возможностями и нагнетают ненависть к политкорректности, пытаются использовать людей в своих политических играх. Неприятно видеть музыканта жертвой холодной войны, порожденной, впрочем, войной вполне реальной. Юлии остается пожелать удачного выступления и как можно меньшего количества гадостей со стороны чиновников, телеведущих и прочих представителей обеих стран.