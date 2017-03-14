«Америка, Китай, Россия в XXI веке: есть ли треугольник?» Лекция Александра Габуева

Приход Дональда Трампа к власти в США породил волну разговоров о возрождении «геополитического треугольника» времен холодной войны.

Во времена Никсона, Мао и Брежнева Америка сдерживала СССР, сблизившись с Китаем. Теперь Трамп хочет сблизиться с Россией Владимира Путина, чтобы сдержать главного конкурента в борьбе за глобальное лидерство — динамичный и все более напористый Китай.

Как распределяется баланс сил в этом возрождающемся треугольнике? Как будут развиваться при Трампе отношения между Китаем и США — важнейшие двусторонние отношения XXI века? Какую из сторон займет Россия? И нужно ли ей вообще занимать чью-то сторону в этом противостоянии?

Об этом в своей лекции рассказывает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, китаист Александр Габуев.

При участии Кристины Прудниковой