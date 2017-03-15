На законной тяге

Петр Саруханов / «Новая»

Эту информацию можно вносить в сводку происшествий: в Кировской области готовится покушение. Можно сказать, даже групповое. Два депутата здешнего Законодательного собрания покушаются на благосостояние уважаемых людей: они написали законопроект, в котором безжалостно предлагается сократить траты на содержание многочисленного областного начальства. Дескать, кризис у нас, и бюджетный пирог подгорел.

Если законопроект Ольги Сыкчиной (ЛДПР) и Василия Сураева («Справедливая Россия») по недосмотру примут, то пострадает даже губернатор. Ему укоротят ежегодный отпуск с 45 до 28 дней, отменят материальную помощь (3 оклада), а также — бесплатное медобслуживание и санаторно-курортное лечение с предоставлением бесплатной путевки и оплаты к месту проезда для членов его семьи.

А что будет с доплатой к его страховой пенсии? Тут под сомнения двух депутатов попали подпункты «б», «г», «ж», «з», «и» и «к» пункта 2, статьи 12 одного из местных законов. Вы поняли? Конечно, вы поняли, каким частоколом пунктов и подпунктов обнесено благополучие российского чиновника.

С этими инициативами боязно за нашу стабильность, но, оказывается, подобные покушения на оклады, доплаты и льготы местного руководства ранее уже не раз пресекались. За неделю до того, как Сыкчина и Сураев обнародовали законопроект, редакция «Новой газеты» получила письмо от Николая Дубравина, который пишет, что, будучи депутатом Законодательного собрания Кировской области с 2011 по 2016 год, он неоднократно вносил законопроекты, лишающие чиновников дополнительной социальной поддержки из нищего бюджета. Но то ли почерк у него был неразборчивый, то ли шрифт мелкий — его предложения в Заксобрании не рассматривали.

Считая, что местные законы о губернаторе, о государственных должностях и некоторые другие не соответствуют федеральным, Дубравин писал генеральному прокурору Юрию Чайке: «Прошу Вас разобраться, почему чиновники у нас находят денежные средства на обеспечение своих льгот в дефицитном бюджете? А для того чтобы бюджетников обеспечить доплатой в школах до МРОТ, снимают деньги со статей «Льготное питание детей из малообеспеченных семей в школах» и «Содержание тротуаров»…

Подключилась прокуратура области. Она дважды вносила в Заксобрание представления с требованием привести областные законы в соответствие с федеральными. Но тогдашний председатель Заксобрания Алексей Ивонин все это проигнорировал. По инициативе Николая Дубравина прокуратура обратилась с иском в суд, но иск не содержал всех выявленных нарушений, и решение суда ничего не дало. Что это было за решение, Дубравин точно и не знает: выдать копию ему отказались.

Новая инициатива проявлена Ольгой Сыкчиной и Василием Сураевым на фоне государственного долга области в размере 26 миллиардов 226 миллионов. Причем область волочет эти долги на законной тяге. И бюджет тратится не произвольно, и перечень чиновников, получающих из него льготы, — определяется не в курилке, а в зале для голосования. И эти льготы продуманы депутатами основательнее, чем, скажем, льготы малоимущим на посещение бани. Все по законам: сами их пишем, и сами с удовольствием исполняем.