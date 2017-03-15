Округа не место для самоуправления

Реформа местного самоуправления, уже вызвавшая протесты в Подмосковье, распространится на всю страну. В среду 15 марта Госдума рассматривает поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», которые разрешат региональным властям объединять городские и сельские поселения в более крупные городские округа, не спрашивая мнения людей. Жители небольших населенных пунктов в результате могут окончательно потерять контроль над расходами и территорией своего поселения — впрочем, это может оказаться только официальным закреплением уже существующей ситуации.

Законопроект о поправках в закон об МСУ правительство внесло в Думу 13 апреля 2015 года, но профильный комитет рассмотрел его только 10 марта этого года. Изначально проект подразумевал упрощенную процедуру объединения и упразднения муниципалитетов: из закона исключалось положение о том, что эти вопросы должны решать жители на публичных слушаниях — в новой версии решают муниципальные депутаты. Исчез из текста и запрет на преобразование без согласия самого муниципалитета.

Ко второму чтению депутат-единоросс Михаил Терентьев, зампредседателя комитета по труду, внес уточняющие поправки: в частности, подчеркивается, что «поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципального образования». То есть, заручившись поддержкой муниципального совета, региональные власти смогут легко лишать небольшие поселения какого-либо контроля над местной жизнью.

Коммунист Валерий Рашкин, первый зампред комитета по делам национальностей, предложил смягчить законопроект и все же предусмотреть необходимость публичных слушаний для объединений округов. Отклонили и попытку единоросса Сергея Пахомова прописать сохранение муниципалитетов в рамках объединенных округов.

Муниципальная реформа наподобие той, что предлагается в законе, уже началась в Московской области с подачи губернатора Андрея Воробьева. Подмосковье уже ответило протестами на рассмотрение законопроекта: в декабре в Люберецком районе в поселке Томилино проходили публичные слушания по проекту объединения в городской округ — слушание переросло в массовые беспорядки, а те обернулись столкновением местных жителей с бойцами Росгвардии. 20 ноября депутаты из разных подмосковных районов провели в Сокольниках митинг с требованием отставки Андрея Воробьева.

«Районы обедняются»

Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат и кандидат-одномандатник от «Яблока» на прошедших выборах в Госдуму, считает, что каждый уровень власти — автономный, и таким и должен оставаться, потому что государство и местные депутаты представляют интересы разных групп граждан и ставят перед собой разные задачи:

«Что имеется в виду под свободной конкуренцией? Например, государству нужно построить большую федеральную трассу. А местным жителям она не нужна, потому что будет портить экологию вблизи их домов, тем более хочется ближайший лесок сохранить. Вот тут все и садятся за стол переговоров, — рассказала «Новой» Юлия Галямина. — Потому что до этих готовящихся поправок не могла федеральная власть сказать: «Все, все под козырек, местные — тоже, и застраиваем тут все». Всегда ищут компромисс.

В «Европейской хартии местного самоуправления» сказано, что роль местного самоуправления — обеспечение демократии. Цель демократии — человек, и элементарно даже качество жизни ставится под угрозу с принятием новых поправок в закон, считает Галямина: «Местным властям куда понятнее, где поставить поликлинику или магазин. Где людям удобнее. Если это твоя земля — ты к ней относишься по-родному, по-своему, а если не твоя — совсем другое отношение. В Подмосковье вот уже попытались — началась буча. Почему люди взбунтовались? Районы обедняются, деньги идут не на то, что по-настоящему нужно, экологический баланс в корни нарушается. Просто в представлении российского гражданина (доставшемся ему еще от советской власти) — это не страшно, местные якобы и так филиал больших властей. Только это совсем другие люди»

«Рейдерский захват» на местности

По мнению Дмитрия Трунина, депутата сельского поселения Кривцовское в Солнечногорском районе, готовящиеся поправки — признак узурпации власти. Это практически «рейдерский захват», сказал депутат «Новой»: «У нас на территории поселения 30 сел, деревень. Я не представляю, как ими будут управлять из города Солнечногорск. Это огромная территория, десятки тысяч гектар (лес, поля, водохранилища), как за это все возьмется город, я не представляю! У нас местный бюджет — 70 миллионов рублей, и на эти деньги существует 30 деревень. Это годовые расходы на дороги, свет, уборку. А вот в этом году я был избран депутатом в Химках, и я вникал: в 2016 году в Химках только на Новый год потратили 130 миллинов рублей. Это два годовых бюджета нашего поселения. Просто на какой-то «фейерверк»!»

Владислав Наганов, депутат Совета депутатов Химок от «Яблока», говорит, что уничтожается система местного самоуправления, которая на местах бывала и достаточно эффективной. «Упраздняются местные поселения, в которых были свои собственные бюджеты. Многие эти поселения владели бюджетами, позволяющими выстраивать свое собственное эффективное хозяйство и мощное управление, — говорит Наганов. — Могли закупать нормальную снегоуборочную технику сами, сами заказывать другие работы. Когда происходит ликвидация местного самоуправления, в первую очередь бюджетные потоки переходят полностью в руки городского округа. И городской округ распоряжается деньгами по своему усмотрению, и закупленной техникой поселения — тоже. Причем нет никаких гарантий, что будет учитываться мнение населения, хотят они этого или не хотят».

«Вторая проблема — это то, что власть будет сосредоточена только в административных центрах. А на местах не будет местных депутатов, которые всегда бесплатно работали. Поэтому когда говорят «вот, начнется огромная экономия средств» — это некоторое лукавство, — добавляет химкинский депутат. — Местные администрации хоть и упраздняются, но там же остаются местные управления будущих городских округов. То есть все равно чиновники на своих местах сохраняются. В поселениях они могли еще избираться в главы. В городских округах это назначение происходит фактически губернатором. Формально, конечно, через конкурсные процедуры, но ведь все понимают, что если большинство — партия «Единая Россия», то они и голосуют за того, кого рекомендует губернатор. Получается, народ лишается права выбирать главу местного самоуправления. В поселениях это право сохранялось до этого момента. Это серьезное ущемление».

Округа без государства

Симон Кордонский, заведующий Проектно-учебной лабораторией муниципального управления ВШЭ, говорит, что грядущее укрупнение округов только официально закрепит существующую картину, когда население городов и поселков меньше 50 тысяч человек фактически существует вне государства. «Уже сейчас не редкость поселения, где государства нет, когда, например, всего один участковый на 30 поселений, в которых до 20 тысяч жителей — говорит Кордонский. — Люди лечатся сами, учатся сами по интернету. По нашим исследованиям, 60% никогда не обращались в государственные медицинские учреждения. Ну, есть почта. Но вот сейчас собираются закрыть 10 тысяч почтовых отделений. Происходит юридическое оформление того, что государство отказалось от своих социальных обязательств».

По мнению Кордонского, после укрупнения все государственные службы переместятся из сел и маленьких городов в административные центры новых округов, а значит, медицинское и прочее социальное обслуживание и дальше будет «оптимизироваться». Но минусом это сочтут не все, уверен Кордонский: «Если будет всего один охотинспектор или лесник на 30-20 поселений, то возможности для браконьерства сильно увеличиваются».

Связаться с депутатами-инициаторами поправок в понедельник и вторник «Новой» не удалось.