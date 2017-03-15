«Убили 11 самок и забрали молочных детенышей»

14 февраля во Владивостоке прошли обыски в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре (ТИНРО-центр), итогом которых стало задержание его директора Льва Бочарова. Возможно, это знаковое событие, показывающее, что многолетний беспредел с отловом и незаконным экспортом морских животных подходит к концу.

ТИНРО-центр, позиционирующий себя как научная организация, изучающая морские биоресурсы и оценивающая их количество, является самым старым и основным игроком на российском рынке коммерческого «живоотлова» — так называется вылов ластоногих и китообразных для дельфинариев и океанариумов. В составе ТИНРО несколько региональных филиалов, собственные базы передержки и адаптации косаток, белух, моржей и других морских млекопитающих, а также флот, насчитывающий 14 судов.

Последние 20 лет структуру возглавлял Лев Бочаров, казавшийся таким же непотопляемым, как и сама эта организация, давным-давно превратившаяся из сугубо научной — в сугубо коммерческую. Несмотря на то что интерес правоохранительных органов к деятельности ТИНРО возникал еще в 2014–2015 годах, дальше предписаний дело не заходило. И вдруг такой экшн — обыск, задержание, возможно, — и арест счетов; впрочем, от комментариев воздерживаются все: и Следственный комитет, инициировавший эти мероприятия, и, само собой, пресс-центр ТИНРО. Речь может идти о незаконном отлове животных, в том числе белух и косаток.

В 2014 и 2015 годах ТИНРО-центр продал в Китай десять адаптированных белух на сумму 640 тыс. долларов. Во-первых, эта цена может считаться заниженной, во-вторых, у ТИНРО-центра нет разрешения на переуступку животных, которые отлавливаются по «научным» квотам. Бардак с отловом и безудержным экспортом белух в эти два года стал причиной того, что в 2016 году на вылов этих животных был объявлен мораторий, который, правда, будет снят в 2017-м: уже официально прозвучала цифра общедопустимого улова (ОДУ) белухи на этот год — 250 особей.

Претензии к ТИНРО-центру заключались в том, что он продавал пойманных животных в Китай, не имея прав на экспортную деятельность: квоты на живоотлов выдавались ТИНРО как бы для собственного, внутреннего использования зверей, не предполагавшего даже перепродажи их третьим лицам из числа соотечественников. У ТИНРО есть собственный дельфинарий, который находится в бухте Средняя под Находкой, там практически все время содержатся белухи. Но на деле этот дельфинарий — одна из адаптационных баз, где отловленных животных приучают к мертвой рыбе и к контактам с людьми: покупатели не связываются с дикими, только что отловленными мормлеками — во-первых, среди таких зверей слишком высок процент гибели, во-вторых, на их приручение требуется время, в течение которого купленное животное будет приносить владельцу одни убытки, которые то ли окупятся, то ли нет.

Косатка — самое дорогостоящее животное из всех морских млекопитающих, в которых заинтересованы дельфинарии. Их цена достигает 7 млн долларов за особь, и Китай, который сейчас диктует цены и где происходит самый настоящий бум спроса на китообразных и ластоногих, готов закупать их едва ли не сотнями. В грязном экспорте косаток засветился Кирилл Михайлов, один из основателей и бывший совладелец «Москвариума». По делу о незаконной продаже косаток в Китай его уже приглашала Генеральная прокуратура, где он отчитывался о семи особях, экспортированных в 2014–2015 годах с кучей нарушений: во-первых, за тот период было выделено всего 6 квот на отлов косаток, в то время как границу пересекли 7 животных; во-вторых, разрешений СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. — Ред.) на экспорт было выдано всего два.

Кириллу Михайлову принадлежат две коммерческие фирмы, специализирующиеся на отлове крупных китообразных: это ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». Кому принадлежит ТИНРО-центр, если он официально является Федеральным государственным бюджетным научным учреждением (ФГБНУ)? По идее, государству, но тогда совершенно непонятна его логика, при которой он крадет ресурсы сам у себя.

ТИНРО, который упорно лоббирует в интересах рыбопромысловиков увеличение квот на вылов китообразных, в 2015 году оказался в центре еще одного — тихого, почти домашнего — скандала, связанного уже с косатками. Краевая природоохранная прокуратура вынесла ТИНРО-центру предостережение «о недопустимости противоправных действий» и предписала вернуть в среду обитания трех детенышей косатки, которые сидели на передержке в том же дельфинарии под Находкой. Свои права на этих животных ТИНРО доказать не смог, однако достоверных сведений о том, что косатки были выпущены, нет. По словам Кирилла Михайлова, дававшего показания Генеральной прокуратуре, эти косатки принадлежали — по одной особи на каждого — ООО «Белый кит» и ООО «Афалина». Принадлежность третьего животного неизвестна.

В 2016 году в Китай было продано 4 косатки. Всего из России с 2013 по 2016 год туда было продано 13 косаток (по другим сведениям, 15). В декабре 2016 года заведующий лабораторией морских млекопитающих ВНИРО Александр Болтнев выступил с пожеланиями увеличить квоты на вылов этих животных, которые, по его мнению, наносят урон восточно-тихоокеанским популяциям тюленей. Это очень неожиданная забота о маленьких ластоногих со стороны представителя организации, которая время от времени предлагает возобновить промысел тюленей и делать из них консервы.

Что касается ТИНРО-центра и его коммерческой деятельности, то осуществляется она большей частью через ООО «Приморский дельфинарий» — фирму, не являющуюся прямым структурным подразделением ТИНРО, однако прочно с ним связанную. В 2012–2013 годах ТИНРО-центром через ООО «Приморский дельфинарий» было экспортировано в Китай 24 белухи, 9 моржат и 41 тюлень, в том числе десять котиков.

В 2015 году ТИНРО-центр попал в поле зрения военной прокуратуры, которая провела проверку по факту незаконного отлова 11 моржат в Иульинском районе Чукотки в июле-августе 2014 года: тогда по заказу ТИНРО местные жители поселка Уэлькаль убили 11 самок и забрали их молочных детенышей. Ущерб государству был оценен в 22 млн рублей. Это было открытое браконьерство — чукотским общинам выделяются квоты на добычу моржа, но только для личного пользования, при этом добыча самок с детенышами запрещена. ТИНРО-центр назвал обвинения в свой адрес клеветой, сообщив, что убийство кормящих моржих и добыча их детенышей полностью лежит на совести жителей чукотского поселка.

Лора Белоиван — специально для «Новой»