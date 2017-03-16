Небо в клеточку

14 марта между Россией и Швейцарией состоялся необычный шахматный турнир. Участвовали в нем несовершеннолетние зэки. Шесть на шесть. Со стороны России — заключенные из разных регионов. Они играли, не видя друг друга, каждый из своей колонии. Со стороны Швейцарии — подростки из воспитательного центра Прамон (кантон Вале). Их собрали в одной комнате. Организованная группа.

Виртуальный поединок придумали 12-кратный чемпион мира Анатолий Карпов и общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы». Первенство состоялось в рамках сотрудничества МИД Швейцарии и ФСИН России. (Неравный, казалось бы, союз. Но их отношениям уже 20 лет.)

Матч проходит в приемной ФСИН в центре Москвы. Погода за окном хорошая. Зрителей — человек 20. Несколько минут до начала. Но есть, есть еще, к сожалению, пустые места.

В зале установлены два проектора. Абонент fsin вызывает по скайпу абонента service informatique. Команды появляются на экранах! Швейцарцы слева. Мы видим комнату. Вероятно, в пенитенциарном учреждении. Хотя сразу не скажешь. Больше похоже на школу. По центру стол. На нем скатертью лежит швейцарский флаг. За столом перед компьютерами сидят шестеро игроков. Видно, правда, только троих. Камера закреплена где-то под потолком. Да еще наискось.

То ли дело наша сборная. Вот она появляется на правом экране. Всех четко видно. Все в белых рубашках. Один еще в серой жилетке. Можно переключаться между трансляциями. Пока один регион дают крупно, остальные — сбоку, поменьше. (Ну да это хорошо известно, что с надзором у нас все в порядке.)

Состав следующий. Андрей В. (Ижевск), Олег И. (Архангельск), Мирослав П. (Краснодар), Максим Ч. (Брянск), Владислав Ш. (Новосибирск), Александр К. (Тула). У всех тяжкие и особо тяжкие статьи. Сто пятая («Убийство»), сто одиннадцатая («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Российские участники. На главном экране — будущий победитель турнира, автор самого красивого мата, осужденный из Ижевска. Фото: Никита Гирин / «Новая газета»

Матч задерживается. «Посол Швейцарии застрял в пробке», — подсказывает замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Как всегда, почетные гости приходят последними.

Вот и посол. Его зовут Ив Россье, он в черной паре и желтом галстуке. Стороны приветствуют друг друга по скайпу. Анатолий Карпов напоминает регламент: шесть пар соперников играют две партии, время партии ограничено 15 минутами.

Гроссмейстер объявляет турнир открытым. На паркет выходит судья, мастер спорта по шахматам Владимир Краюшкин.

Свисток.

Нервное начало. Мы «пропускаем» первыми… Максим Ч. из Брянска уже на четвертом ходу отдает ладью и терпит поражение. Анатолий Карпов хочет прокомментировать эту ошибку, но сразу же Тула и Краснодар ставят мат швейцарцам, и уже 2:1 в пользу России! Архангельск! 3:1! Карпов и Краюшкин только и успевают, что выкрикивать названия городов-победителей. Новосибирск, Ижевск! 5:1!!!

Перерыв.

С судьей никто не спорит. Кто знает, какие у него есть наказания для уже приговоренных к лишению свободы.

Сотрудники ФСИН делают селфи с Карповым. Маэстро является членом общественного совета при этом ведомстве.

Матч возобновляется. Теперь наши — белые. (Идея: шахматы в местах заключения должны быть черными и красными.)

Посол Швейцарии в России Ив Россье на корточках у экрана. Фото: Никита Гирин / «Новая газета»

Ив Россье переживает. Он, словно тренер на бровке, приседает перед экраном с виртуальной шахматной доской. Там опять показывают партию с участием Максима Ч. из Брянска. На этот раз лучше комбинирует Максим. Он атакует черное поле f7… и ставит швейцарцу детский мат! Он ставит швейцарцу детский мат!!! Ив Россье разочарован, он поднимается с корточек и с досадой отмахивается от экрана.

Второй круг наши подростки выигрывают всухую. Итоговый счет — 11:1 в пользу сборной России. Разгром.

Сотрудники ФСИН в зале шепчутся: «Хорошо, что не 12:0, а то было бы подозрительно».

Игроком турнира признают Андрея В. из Ижевска. Он поставил самый красивый мат. Андрея берут крупным планом. У него емкое лицо неизвестного солдата — такие лица бывают у этих памятников. Кто-то из-за пределов кадра пожимает Андрею руку. Он улыбается.

Представитель «Попечительского совета уголовно-исполнительной системы» говорит, что за такой красивый мат Андрею В. необходимо дать пятнадцать… (все замерли) тысяч рублей. Зал одобрительно гудит.

На экране оживление. Кто-то снова протягивает Андрею ту же руку. Трудный подросток смеется. Генерал-майор Максименко уточняет, что служба исполнения наказаний непременно поощрит всех участников турнира.

— Совершенствуйте мастерство, — добавляет Максименко. — Шахматы — это на пользу. Шахматы — это для мира.

Проекторы гаснут. Замглавы тюремного ведомства куда-то уводит судью и посла. «Пить чай, пить чай», — улыбается генерал-майор.

Матч комментировал корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин