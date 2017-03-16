«Мурку» давай!

«Прожекторперисхилтон» вернулся в родную гавань. На Первый канал, откуда пять лет назад ушел как будто бы в небытие по причине отнюдь не политической. Просто двое из его ведущих, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян, по контракту, который они заключили с каналом ТНТ, больше не могли сотрудничать ни с каким другим каналом, а попытка Константина Эрнста договориться с генеральным директором «Газпром-Медиа» Николаем Сенкевичем (в чей холдинг входит ТНТ) ни к чему не привела. Вот и пришлось Первому каналу закрывать успешный проект.

И вот спустя пять лет они снова вместе — Александр Цекало, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян, а как, кем и за сколько урегулировали вопрос принадлежности двух ведущих другой компании, зрителям не сообщили. Зрители, впрочем, и не спрашивали — им такие тонкости знать необязательно. Но поскольку аудитория «ППХ» отличается от аудитории, допустим, Евгения Петросяна, то сами ведущие в первом выпуске намекнули, что без вмешательства «высших сил» и закрытие, и открытие программы не обошлось. «В 2008 году «Прожекторперисхилтон» впервые появился в эфире Первого канала — и в этом же году перестал быть президентом Владимир Путин. А в 2012 году Путин снова стал президентом, и «Прожектор» закрыли. В 2018 году Путин опять станет президентом и поставит нас на место».

Что же касается вмешательства «высших сил» в судьбу «ППХ», как тут в это не поверить, если даже само название программы, уместное и остроумное в год ее появления, теперь, когда страна оказалась в кольце врагов, ощутимо отдает низкопоклонством перед Западом. Какая еще Пэрис Хилтон? Кто она нам? И зачем рекламировать заокеанскую звезду с сомнительной репутацией, если у нас самих так много девушек хороших, так много ласковых имен. Как мило и по-домашнему звучало бы такое, например, название: «Лампада Натальи Поклонской». Но об этой «звезде» скажем чуть ниже.

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Пока лишь заметим: никто из ревнителей отечественных духовных скреп по поводу названия, оскорбляющего патриотические чувства особо трепетных граждан, и не заикнулся. Понимают, что если уж звезды по новой зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо — чтобы раз в неделю на Первом смешили молодую и продвинутую публику веселые ребята с ма-а-а-ленькой такой фигой в кармане, заметной и приятной внимательному и наблюдательному зрителю.

Над чем на новом этапе существования программы шутит эта остроумная четверка? Друг над другом, например. Вот Гарик Мартиросян с деланым возмущением пеняет коллеге Урганту, что за истекший период тот разменивался на всякую ерунду: «Ладно бы он в своем «Вечернем Урганте» обсуждал важные новости — Сирию там, Америку. А он — «в зоопарке выхухоль родила детеныша». Ургант как бы согласен: «Я не делал ничего, чтобы сатирическим ножом взрезать действительность. Ну вот, теперь ты на Первом канале. Давай, говори — резко, всю правду». «Я скажу, — приосанивается Мартиросян. — Скажу… О чем?» И снова все дружно хохочут, при этом как бы давая понять, что на Первом не обо всем скажешь. Кто не понял, тот поймет. Ловите сигналы: недомолвки, красноречивые паузы, гримасы… Увлекательное, скажу вам, занятие.

Как и прежде, ведущие черпают информацию из газет. Вот новость, достойная внимания: «Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с безработицей стабильная, безработицы у нас в стране нет». Гарик Мартиросян, глядя в потолок: «Я тут смотрел фильм «Маленький Будда» Бертолуччи. Там герой живет во дворце, в роскоши, и не видит вокруг ничего плохого». «И какая связь с нашей новостью?» — спрашивают его коллеги. Многозначительная пауза. В руках у Александра Цекало появляется алая клубничина. «Опять клубничка на Первом канале», — говорит он, отправляя ягодку себе в рот.

Еще тема для обшучивания — грядущий снос хрущевок. Новые дома, которые появятся на их месте, назовут «собянинками» или «путинками» (закадровый зрительский смех подсказывает аудитории по ту сторону экрана, в каком месте смеяться).

Новость о «ложках победы» — официальном национальном музыкальном инструменте болельщиков мундиаля (Ургант для усугубления комического эффекта уточняет, что «мундиаль» — не ругательство, а чемпионат мира по футболу) — иллюстрируется появлением в руках ведущих хохломских деревянных ложек и попытками настучать ими известные мелодии.

А теперь — про коррупцию: миллиарды потрачены на строительство стадиона «Зенит-Арена», а конца и края строительству не видно. Иван Ургант, взяв гитару, исполняет на мотив песни Бориса Гребенщикова «Под небом голубым» соответствующие теме куплеты: «А если чудо вдруг произойдет/И стадион достроит сам себя?/Нет, ребята, это невозможно,/Чудо с РПЦ не согласовано».

И тут же, встык, как бы подстилая себе соломку (шутка ли, замахнулись на святое!), в студию приглашается депутат, прокурор и «просто очаровательная женщина» Наталья Поклонская. Эта яркая представительница российского истеблишмента много чего наговорила. Казалось бы, просто берите да читайте вслух любое из ее высказываний — и зрительская реакция вам обеспечена.

Но наши ведущие ребята не так просты, чтобы идти по такому легкому пути. И про замироточивший бюст государя-императора (последний ее «хит») они вообще не упоминают. «В каждой второй газете есть статьи про вас, — льстят они гостье. — Вы ощущаете себя звездой?» «Ну, звездочкой», — скромничает и жеманится «очаровательная женщина» в гипюровом платьице, явно польщенная вниманием таких знаменитых и красивых мужчин. «Вы наша Няшенька», — нежничает Сергей Светлаков, а Александр Цекало добавляет елея: «Мы поклонники Поклонской». «Можно ли к вам обращаться «товарищ генерал»?» «Можно», — разрешает она, совсем растаяв.

Сценаристы, писавшие вопросы ведущим и ответы гостье, явно очень старались сделать так, чтобы ее не подставить, поэтому она отвечает односложно и все время хихикает. В финале депутатша и прокурорша по просьбе хозяев садится за рояль («Вы играете на рояле?» — «Ну так, подыгрываю») и с ученической серьезностью «подыгрывает» что-то классическое. «Так и я умею, — прерывает ее Светлаков репликой из сериала «Место встречи изменить нельзя». — А «Мурку» попробуем?» Лихая «Мурка» удается всей честной компании на славу.

При желании, конечно, можно усмотреть в этом сюжете тонкий троллинг, только он настолько тонок, что скорее смахивает на еще более тонкую лесть и желание придать одиозной особе милое человеческое лицо. А если веселые ребята слегка и подтрунивали над своей гостьей, то она этого не заметила и уж тем более — не обиделась. Свои люди. Сочтутся.