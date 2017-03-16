Памяти Доктора Лизы

Илья Черт из «Пилота» согласился играть сразу, как только ему предложили. Он и сам занимается благотворительностью. В Петербурге под его патронажем действует организация «Козайцы». И это тоже помощь больным детям — одеждой, пеленками, медикаментами, памперсами.

Глеб Самойлов готовит для этого концерта специальную программу. Там будут и песни его новой группы, и песни «Агаты Кристи».

Впервые за два с половиной года на сцену выйдет Пелагея. Еще до рождения ребенка она отправила свою группу в творческий отпуск, а сама ушла в декретный. На фестивале «Разные люди» состоится ее возвращение к слушателям.

Первый раз на сцену в новом составе выходит «Воскресение». К ним пришел новый клавишник, который сильно изменил звучание группы. А значит, тоже премьера.

Это вторая акция из серии «Разные люди. Рок-музыканты помогают детям». Первый фестиваль прошел в Москве в мае прошлого года. Тогда речь шла о помощи четырем детям с тяжелыми заболеваниями: Лиля (рак), Егор (специфическое расстройство развития), Олег (остеогенез), Егор (ДЦП). Двое из России, двое из Украины. Эта идея примирила людей самых разных взглядов. На одной сцене стояли Шевчук, Скляр, Макаревич, Галанин, Чиж… А в конце все хором спели песню группы «Разные люди» «Пусть сегодня никто не умрет». И зал был полный. И денег, пусть не очень много, но все-таки собрали. И детям смогли помочь.

А через несколько месяцев пришла весть о гибели Доктора Лизы. Фонд «Справедливая помощь» осиротел, но сворачивать свою деятельность не собирается.

Как сказала представитель фонда Наталья Авилова, все направления их деятельности остаются — и паллиативная медицина, и помощь бездомным, и помощь детям востока Украины и Сирии. Но на все это нужны деньги. Мысль сыграть в поддержку «Справедливой помощи» и почтить таким образом память Елизаветы Петровны Глинки пришла в голову Гребенщикову. А дальше подключился Александр Чернецкий, лидер группы «Разные люди», инвалид первой группы, «последний идеалист русского рока», как его называют. И идея БГ стала реальностью.

29 марта на фестивале «Разные люди. Рок-музыканты помогают детям» сыграют «Пилот», Глеб Самойлов и The Matrixx, Пелагея, «Воскресение» Алексея Романова и «25/17». И опять это люди разных политических пристрастий, иногда диаметрально противоположных. Но Чернецкий изначально поставил условие: не оглашать своих взглядов со сцены и даже в интервью:

— Надо вспомнить о главных вещах, вспомнить, что такое рок-н-ролльное братство. Искать вещи, на которых можно сойтись, а не поводы для раздора. Что это за вещи? Милосердие, мир. Вот есть маленькие дети, которым родители не могут помочь, а мы можем. Так давайте сделаем это. И не важно, какие взгляды.

Доктор Лиза была объединяющей фигурой, внеидеологической, и совершенно напрасно ее сейчас посмертно пытаются поделить либералы и патриоты, затащить каждый в свой лагерь. «Мы не можем заменить Елизавету Петровну, — сказала Авилова, — и никто не может. Но можно попытаться создать коллективного Доктора Лизу». А то, что в этом участвуют музыканты, — вполне естественно. Многие рокеры и при жизни ей помогали.

Концерт планируется очень мощный. Половина собранных от него средств пойдет на помощь подопечным Чернецкого — Лиле, Олегу и двум Егорам.

Другая половина — фонду Доктора Лизы, который тоже планирует отправить их на помощь детям. Пока неизвестно, будет это Донбасс, Сирия или Москва, но в любом случае — дети.

Помочь можно разными способами. Поучаствовать в благотворительном аукционе «Разные люди» на «Планете» (там выставлены личные вещи наших рок-звезд). Купить CD и DVD с записью первого фестиваля, они уже есть в продаже. Или просто прийти на концерт.

29 марта, в 19.00, клуб Stadium Live, Москва