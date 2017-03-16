Заказ очевиден, заказчик не установлен

Ровно год назад, 17 марта 2016 года, в центре Калининграда в обеденное время — на выходе из популярного кафе — было совершено дерзкое нападение на депутата областной думы, главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Уголовное дело было возбуждено сначала «о хулиганстве», несмотря на демонстративный характер преступления и на то, что Рудникову было нанесено (сзади) 5 ударов ножом, 3 «глубиной 10 и более см.», одним из них была повреждена артерия, и если бы не официантка, зажимавшая его раны полотенцем до приезда «скорой», Рудников скончался бы от потери крови. Нападавшие скрылись на краденой машине, которую вскоре бросили.

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Дело было переквалифицировано как покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах лишь после того, как спустя месяц правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали банду, в состав которой входило около 30 человек, в том числе несколько офицеров полиции.

При допросах выяснилось, что в Калининград с целью убийства Рудникова вылетали капитан полиции Михаил Васюк и бывший старший сержант ОМОНа, ветеран чеченской кампании Алексей Каширин.

Он и наносил удары ножом, а Васюк ранее похожим образом расправился в Санкт-Петербурге с женщиной.

Заказной характер преступления не оставляет сомнений, но Каширин, который этапирован в Калининград, и Васюк, который обвиняется также в других убийствах и остается в «Крестах», в отношении заказчика покушения на Рудникова показаний пока, похоже, не дают.

Мы удовлетворены, что покушение на убийство Игоря Рудникова, в отличие от большинства других покушение и убийств журналистов, раскрыто, пусть даже в Санкт-Петербурге, а не там, где было совершено преступление. Вместе с тем мы, как и год назад, настаиваем, что его правовая квалификация как покушения на убийство недостаточна: убийцам должна быть вменена и ст. 277 УК РФ: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», что создаст, наконец, важный для защиты журналистов прецедент. Сам Рудников убежден, что причиной «заказа» стали его публикации о злоупотреблениях одного из должностных лиц при объектестроительстве в курортной зоне балтийского побережья.

Подробный материал о нападении на Рудникова был опубликован в «Новой» год назад в № 32, и мы продолжим следить за развитием этого уголовного дела.