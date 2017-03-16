Крым. Присоединение. Февраль—март 2014

Фото: Андрей Любимов

Пророссийские активисты пытаются развернуть флаг Российской Федерации во дворе Верховного совета автономной республики Крым во время столкновений с крымскими татарами. 26 февраля 2014 года, Симферополь.

Фото: Андрей Любимов

Люди несут тяжело раненного мужчину, пострадавшего во время столкновений у здания Верховного совета Крыма. 26 февраля 2014 года, Симферополь.

Фото: Андрей Любимов

Военнослужащие ВМСУ стоят за дверью штаба и наблюдают за тем, как происходит захват военной части. 19 марта 2014 года, Севастополь.

Фото: Андрей Любимов

Один из участников захвата штаба военно-морских сил Украины входит в здание через проломленную стену. 19 марта 2014 года, Севастополь.

Фото: Андрей Любимов

Участники захвата штаба военно-морских сил Украины в Севастополе снимают государственную символику в одном из кабинетов штаба. 19 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

Офицер военно-морских сил Украины собирает свои личные вещи в захваченном штабе. 19 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

«Зеленые человечки» у входа в военную часть №2382 (государственная пограничная служба Украины). Балаклава.

Фото: Андрей Любимов

Моряки ВСУ лежат лицом вниз на палубе корвета «Хмельницкий» во время захвата судна севастопольскими народными дружинниками.

Фото: Андрей Любимов

Члены севастопольской народной дружины выводят на палубу капитана захваченного корвета ВСУ «Хмельницкий».

Фото: Андрей Любимов

Один из участников захвата штаба военно-морских силу Украины в Севастополе срезает с флагштока Украинский флаг. 19 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

Члены севастопольской народной дружины и самообороны Крыма захватывают военную базу «Бельбек» в Каче. 22 марта 2014 года, Севастополь.

Фото: Андрей Любимов

Команда разведывательного корабля ВМСУ «Славутич» после длительного сопротивления покидает судно. 22 марта 2014 года, Севастополь.

Фото: Андрей Любимов

Украинский военный сидит на своих вещах возле военной базы «Бельбек», в ожидании грузовика, чтобы покинуть территорию Крыма.

Фото: Андрей Любимов

Надписи на заборе одной из украинских военных частей в Севастополе. 21 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

Женщина идет по улице города Балаклавы мимо так называемых «зеленых человечков», расположившихся возле входа в военную часть №2382 (государственная пограничная служба Украины).

Фото: Андрей Любимов

Служащий военно-морских сил Украины смотрит из окна КПП Штаба военно-морских сил Украины на «зеленых человечков». 03 марта 2014 года, Севастополь.

Фото: Андрей Любимов

Жители Севастополя изучают квитанции за коммунальное обслуживание. 14 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

Жители Севастополя радуются объявлению президента РФ о присоединении Крыма к России. 18 марта 2014 года.

Фото: Андрей Любимов

Забор штаба военно-морских сил Украины в Севастополе спустя 5 месяцев после присоединения Крыма к России. 29 августа 2014 года.