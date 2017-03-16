Крым. Присоединение. Февраль—март 2014

Андрей Любимовфотограф
Пророссийские активисты пытаются развернуть флаг Российской Федерации во дворе Верховного совета автономной республики Крым во время столкновений с крымскими татарами. 26 февраля 2014 года, Симферополь.
Люди несут тяжело раненного мужчину, пострадавшего во время столкновений у здания Верховного совета Крыма. 26 февраля 2014 года, Симферополь.
Военнослужащие ВМСУ стоят за дверью штаба и наблюдают за тем, как происходит захват военной части. 19 марта 2014 года, Севастополь.
Один из участников захвата штаба военно-морских сил Украины входит в здание через проломленную стену. 19 марта 2014 года, Севастополь.
Участники захвата штаба военно-морских сил Украины в Севастополе снимают государственную символику в одном из кабинетов штаба. 19 марта 2014 года.
Офицер военно-морских сил Украины собирает свои личные вещи в захваченном штабе. 19 марта 2014 года.
«Зеленые человечки» у входа в военную часть №2382 (государственная пограничная служба Украины). Балаклава.
Моряки ВСУ лежат лицом вниз на палубе корвета «Хмельницкий» во время захвата судна севастопольскими народными дружинниками.
Члены севастопольской народной дружины выводят на палубу капитана захваченного корвета ВСУ «Хмельницкий».
Один из участников захвата штаба военно-морских силу Украины в Севастополе срезает с флагштока Украинский флаг. 19 марта 2014 года.
Члены севастопольской народной дружины и самообороны Крыма захватывают военную базу «Бельбек» в Каче. 22 марта 2014 года, Севастополь.
Команда разведывательного корабля ВМСУ «Славутич» после длительного сопротивления покидает судно. 22 марта 2014 года, Севастополь.
Украинский военный сидит на своих вещах возле военной базы «Бельбек», в ожидании грузовика, чтобы покинуть территорию Крыма.
Надписи на заборе одной из украинских военных частей в Севастополе. 21 марта 2014 года.
Женщина идет по улице города Балаклавы мимо так называемых «зеленых человечков», расположившихся возле входа в военную часть №2382 (государственная пограничная служба Украины).
Служащий военно-морских сил Украины смотрит из окна КПП Штаба военно-морских сил Украины на «зеленых человечков». 03 марта 2014 года, Севастополь.
Жители Севастополя изучают квитанции за коммунальное обслуживание. 14 марта 2014 года.
Жители Севастополя радуются объявлению президента РФ о присоединении Крыма к России. 18 марта 2014 года.
Забор штаба военно-морских сил Украины в Севастополе спустя 5 месяцев после присоединения Крыма к России. 29 августа 2014 года.