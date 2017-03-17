Битва за «Дубки» проиграна

Одна из самых долгих историй сопротивления застройкам завершена. На месте вековых деревьев парка «Дубки» полным ходом идет строительство 22-этажной высотки. Уже кроют крышу. И одновременно идет суд по делу защитника парка Дмитрия Бойнова, активиста на костылях.

Прошлой весной, на протестной акции Бойнову сломали ногу во время полицейского задержания. Еще через месяц он вышел в оцепление стройплощадки уже на костылях. Дальше рассказывает сам Дмитрий:

— Полиция тогда практически встала на сторону застройщика и вместе с ЧОП обороняла от нас площадку. Мы пытались не пропустить очередную бетономешалку, но кто-то вырвал у меня костыль, стал бить в спину, я упал — ​повторный перелом.

Врачи зафиксировали травму, а на следующий день возбудили уголовное дело. Но не против чоповцев, а против Бойнова.

Адвокат Татьяна Прилипко считает, что побои, которые ему вменяют, вымышленные. Не мог человек на костылях избить троих здоровых чоповцев. Но судят его тем не менее по очень серьезным статьям — ​ч. 2 ст. 213 и 116. Первая до пяти лет лишения свободы, вторая до двух.

Почти год жители Тимирязевского района перекрывали въезд на площадку строительной технике. Теперь тут относительно тихо. За серым металлическим забором, обтянутым по периметру гирляндой строительных фонарей, стоит многоэтажная бетонная коробка. В принципе все уже ясно.

— Мы и теперь иногда дежурим тут, продолжаем писать жалобы в инстанции. Столичное Объединение административно-технических инспекций за этот год только по нашим сигналам заработало на этой стройке около 4 миллионов штрафов, — ​говорит Татьяна Михайлова, местный депутат. — ​Мы ведем судебные тяжбы, но шансов у нас не много.

На первое заседание 16 марта «потерпевшие» не явились. Но судья Коптеевского районного суда Виталий Бельцкий открыл процесс без них.

Бойнов говорит:

— Судя по тому, как суд начался, надежд на то, что все будет рассмотрено по закону, у меня мало. Дочь на моей стороне, другие говорят: зачем тебе это было нужно, а активисты наши поддерживают.

— А если, как Дадин, попадете в тюрьму?

— Выходить на улицу нужно, а как иначе, они тогда ведь совсем обнаглеют.

— Ну вот вы выходили, теперь можете сесть, а дом стоит…

— Потому что нас было маловато. Хотя письмо против строительства больше шести тысяч человек подписали…

Такая же печальная ситуация почти во всех парках, которые защищают активисты. Еле держатся защитники «Торфянки». Разгон следует за разгоном. В Головине вопреки всем протестам на припарковой территории возведен храм. Рядом с парком Кусково уже строится трасса. А 18 марта в парке «Березовая роща» по улице Куусинена пройдет митинг против застройки парковой территории. Это новая горячая точка на карте Москвы.

Активисты терпят поражение на всех фронтах. Но случай Бойнова — ​особенный. Это первое уголовное дело против защитника парка. Не смогли отстоять территорию — ​теперь приходится отстаивать активистов.