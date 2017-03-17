Чекист-танкист списал у пчеловода…

Мы недавно писали про то, как ВАК подложил свинью генералу ФСБ Наилю Мухитову, попытавшись оправдать обширные заимствования в его работе тем, что он списывал не с третьих лиц, а с секретных монографий 2007–2010 гг., соавтором которых он являлся.

Вчера шоу продолжилось: я побывал на Экспертном совете, который пытался спасти танкиста Мухитова всеми доступными методами. Диалог с председателем ЭС д.э.н. Борисом Порфирьевым выглядел примерно так. Диссернет: Мухитов списал из гайдаровского сборника, и это не покрывается секретными монографиями. Порфирьев: Существует монография Мухитова, в которой списанное процитировано корректно. Диссернет: Напомните, а что, Положение о защите диссертаций разрешает цитировать чужие материалы где-то еще, помимо диссертации? Порфирьев: Списанное важно только в том случае, если списаны содержательные куски и идеи, а тут списаны бессодержательные, мы как ЭС обязаны смотреть именно на содержание, а не на текстуальное совпадение. Диссернет: Ну коль скоро вы смотрите на содержание, как же вы не реагируете на откровенно безумный кусок мухитовского текста, процитированный в наших Возражениях:

«…национальные, политические, экологические и другие виды безопасности здесь приобретают формы биоэнергетического взаимодействия или неприятия. Последнее настолько абсурдно для здравомыслящего лидера, что больше носит характер амбиции или нежелания передела мира в соответствии с требованиями выживаемости, но никак не пресловутым канонам научно-технического прогресса. Многие не хотят с этим считаться, загоняя себя и своих подчиненных в немыслимый саркофаг из тяжелых элементов таблицы Менделеева».

Порфирьев: Это плохой литературный стиль, а по существу, на соответствие научной новизне и т.п. мы диссертацию не рассматриваем, это задача диссовета. Вот если бы диссовет ошибся в части научного содержания, мы бы объявили ему взыскание.

У меня был подготовлен сюрприз для Экспертного совета: буквально в последние несколько дней удалось найти статью некоего Сергея Ивановича Басалая от 2003 г. (сайт ЦИК сообщает нам, что он работает в «лиге профессиональных пчеловодов», более мы не знаем о нем ничего). Эта статья совпала с текстом, отнесенным проф. Порфирьевым к секретным моно­графиям Мухитова, написанным как минимум четырьмя годами позже. И не важно, сам ли пчеловод написал этот текст или он его тоже позаимствовал, — важно, что танкист заявляет, и диссовет с Экспертным советом соглашаются, что «совместные секретные работы» были написаны в 2007–2010 гг. Даже если эти работы существуют и совпадают с диссертацией чекиста-танкиста, то они также оказываются списанными с пчеловода.

Выслушав этот мой аргумент, профессор Порфирьев просто отказался принимать от меня копию сравнительных таблиц со штампом канцелярии, куда я их подал непосредственно перед заседанием. Пообещал, что «рассмотрят по процедуре», но с учетом того, что вчера была принята рекомендация «не лишать степени», данное обещание звучит как вежливый отказ от обсуждения по существу. Возможно, президиум ВАК примет решение по этой диссертации уже сегодня.