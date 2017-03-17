Посторонние шумы

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Если бы про Павла Рассадина писали книгу, начали бы ее со слов «мальчик рос бледным». Но мы можем сказать то же самое прямо здесь, да еще и добавить, что он вообще всегда был немного вялым ребенком, быстро уставал, один раз в школе даже упал в обморок, и главное — мало говорил. Рос такой тихоня — слова лишний раз не вытянешь. Мать думала, может, станет разведчиком, не выдаст в случае чего товарища врагам, потомки про него напишут книгу. Но писали в основном врачи из поликлиники: анемия, лямблиоз, переутомление от занятий, нужны таблетки, прогулки и сон. Только в десять лет, когда для срочных операций на детском сердце Павел стал уже чуть ли не стариком, выяснилось, что у него серьезный порок — открытый артериальный проток. Действовать надо было как можно скорей, потребовалась внеочередная дорогостоящая эндоваскулярная операция. Тогда про сына начала писать уже мать, Анна Рассадина — попросила помощи в оплате лечения через Русфонд.

Сейчас, когда Павел здоров, молчит, занимается дзюдо и, видимо, теперь уже всерьез готовится к подвигу в разведке, Анна понимает, что не зря беспокоилась за сына всю его жизнь. Хотя врачи и уверяли, что с сердцем у ребенка все в порядке, сердце матери было не на месте. О нем мы и разговариваем:

«Я родилась и выросла в Казани. Двадцать лет проработала в следственном изоляторе. Получилось так, что в институт я не поступила, так что выучилась на секретаря суда. Пока была практиканткой, меня отправляли разносить почту. И вот пришла как-то в СИЗО, мне стало очень интересно, захотела там работать. Поговорила с начальницей, и она меня взяла. Так я там и осталась. А сейчас ушла на пенсию. Здоровье подвело, не зря там стаж идет год за полтора.

С мужем мы познакомились обычно — на дискотеке. Сначала дочь у нас родилась, Ксюша, ей вот, кстати, в марте двадцать лет, парня у нее в армию забирают. А потом родился Паша. В роддоме при выписке нас осматривал кардиолог, у них был сломан аппарат ЭКГ. Так что просто послушали ребенка, услышали какие-то шумы в сердце, сказали наблюдаться у кардиолога в поликлинике. Мы наблюдались. Нам сказали: ну шумит что-то, пройдет. Шумит-пройдет, шумит-пройдет. И так до двух лет. В два года сделали УЗИ. Определили, что у него пролапс митрального клапана и ложные хорды левого желудочка сердца. Считается, что это не критический порок, с возрастом, говорят, у всех проходит. До десяти лет мы так и жили с этим убеждением.

Но Паша часто болел. Одышка у него была. Вдруг начал сильно потеть, носогубный треугольник у него зеленел, потом синел. Руки тряслись. Нам говорили: ну что вы удивляетесь — это возрастные изменения, ребенок растет, сильные нагрузки в школе. Я все равно беспокоилась, сердце было не на месте. Просила врачей: найдите у нас хоть что-нибудь, а то он перестал поправляться. Мне казалось, что даже и расти перестал. И вот однажды он потерял сознание. Позвонили мне, я пришла в школу, он весь белый лежал на кушетке в медпункте.

После этого мы начали усиленно ходить по врачам, пошли к неврологу, тот ничего особенного не нашел. Тогда я попросила направление к кардиологу на УЗИ. Но там огромная очередь, надо записываться, чтобы получить талон. В итоге мы пошли и сделали УЗИ за деньги. И там врач нам в первый раз поставила диагноз — открытый артериальный проток. Паше было в это время уже десять лет, и вдруг выяснилось, что ему давно нужна операция, а с учетом его возраста — нужна срочно.

У меня был шок. Мы на следующий день поехали в республиканскую больницу, в кардиологический центр, чтобы провериться еще раз. Там нам все подтвердили и сказали, что действовать нужно как можно скорее, потому что Паша у нас уже «старенький» для такой операции, обычно ее делают детям с двух до пяти лет. Делают ее так: через надрез в паховой области вводят в артерию что-то типа зонда и перекрывают в сердце проток специальной спиралью-флиппером. Потом зашивают надрез, делают тугую повязку. Сутки нельзя вставать, ногу нельзя сгибать. А потом — все, можно забыть о том, что было.

Нам очень помог с этой операцией Русфонд, сами бы мы не собрали такие деньги. И перемены произошли невероятные. Вот в мае ему сделали операцию, а в августе мы покупали Паше брюки к школе на три размера больше, чем раньше, то есть он вырос прямо на глазах. Боюсь сглазить, но он не болеет. Бодренький такой стал, веселый, уверенный в себе. Вообще сам по себе он спокойный такой мальчик, молчаливый. Я говорю: тебе, наверное, Паша, нужно работать разведчиком. Потому что иногда даже я не могу у него ничего выпытать. Так что он и врагу никого не сдаст.

Но пусть сам решает, когда вырастет. Он вырастет, вырастет его сердце. Сердце же растет до 21 года. Что там будет — поглядим. Сейчас он говорит, что никогда не женится, только, может быть, в 90 лет, когда станет беззубым стариком. Я столько не протяну о нем заботиться, но пока стараюсь. Одна врач мне сказала, что мальчики находятся в сильной эмоциональной зависимости от матери до 13 лет. Так что еще пара лет хорошего настроения и ярких эмоций мне обеспечены, это уж точно».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 9,460 млрд руб. В 2017 году (на 14.03.2017) собрано 389 512 906 руб., помощь получили 359 детей. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3517 читателей «Новой газеты» помогли (на 14.03.2017) 45 детям на 242 222 руб.

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Максим Ростилов, 5 лет, органическое поражение центральной нервной системы, требуется лечение. Цена 199 620 руб.

При рождении у сына не раскрылось одно легкое, он перенес нехватку кислорода, развился отек мозга. Несколько дней Максим находился на искусственной вентиляции легких. Выписали сына только через полтора месяца с диагнозом «органическое поражение центральной нервной системы». С тех пор я занимаюсь его лечением. Максим проходил реабилитацию в больницах Екатеринбурга и Москвы. Курс терапии в московской клинике, а также вертикализатор и ходунки помогли оплатить читатели Русфонда. Спасибо вам огромное! С вашей помощью нам удалось добиться немалых результатов: сейчас сын может сидеть, стоять самостоятельно, пробует ходить с опорой, пытается сам есть. Важно продолжать лечение. Посоветовали обратиться в Институт медицинских технологий, там готовы помочь Максиму. Но у меня нет денег, чтобы оплатить лечение. Одна воспитываю двух сыновей, живем на пособия. Помогите, пожалуйста!

Надежда РОСТИЛОВА, мама Максима, Екатеринбург

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Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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