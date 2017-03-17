СКА и намек на армейский финал

Главный вопрос каждой весны для широкой хоккейной общественности совсем не в том, кто завоюет Кубок Гагарина. Главное — ​кто не даст питерскому СКА насладиться своим безраздельным могуществом. За исключением одного сезона Континентальной хоккейной лиги, у многих это получалось, и лучше всего — ​у московского «Динамо». Но теперь главный творец тех побед Олег Знарок вместе со всем своим штабом утюжит соперников уже в СКА.

Собственно, к питерской команде — ​никаких претензий. Она же не виновата, что в ней собрано полтора десятка кандидатов в сборную России. Про понятие «базовый клуб сборной» не вспоминали четверть века, и тут время призвало вынуть его из сундука. Формально — ​для будущих побед сборной, реально — ​для того, чтобы особое положение СКА было оправдано высокими целями. Ну и как после этого остальной России симпатизировать хоккейным питерским, как бы хорошо они ни играли?

СКА и раньше был хорош, а приход Знарка и компании, а также обязательное кадровое усиление добавили нестабильной конструкции необходимой жесткости. «Динамо» в полуфинальной серии Западной конференции вынуло из себя все, что может, но в борьбе с превосходящими питерскими силами шансов у команды Сергея Орешкина было немного.

Над этой серией дамокловым мечом висел другой, едва ли не более важный фактор — ​административный ресурс. Руководство СКА де-факто руководит и российским хоккеем. На порядочность боссов во главе с Геннадием Тимченко надеяться не приходится, но желание слыть белыми и пушистыми пока еще не дает возможности включить свой ресурс по полной. Хотя когда появилось опасение, что неистовые динамовцы в Москве могут переломить ход серии, пыл их грамотно остудили...

Действия судей еще раньше подверг критике трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов, за что КХЛ выписала знаменитому динамовскому ветерану штраф в 300 тысяч рублей. После первого московского матча сумма наложенных на «Динамо» штрафов превысила миллион — ​теперь уже заработанных в основном усилиями недовольных судейством болельщиков. Громогласное «Сосиска!» (с легкой цезурой после второго слога) отвязной динамовской фанатской трибуны было оценено соответствующим образом, хотя ранее на не лишенный своеобразного изящества лозунг противников СКА КХЛ закрывала глаза.

Но это все еще цветочки, а ягодки могут быть впереди. Плей-офф даже в нашем далеко не идеальном варианте способен спасти самый рутинный сезон хоккеем бескомпромиссным и захватывающим. Так раньше в основном и было, нынче сомнения уже посеяны, но еще остается надежда, что великая игра не будет сведена к противостоянию тех, кто выше сидит в VIP-ложах.

Первым в полуфинал Кубка Гагарина вышел действующий его обладатель — ​магнитогорский «Металлург». Казанский «Ак Барс» додавливает омский «Авангард». ЦСКА встретил неожиданно упорное сопротивление со стороны ярославского «Локомотива»...

Важный штрих — ​именно сейчас в массы снова вброшена мысль о перекрестном плей-офф, без деления на конференции. Если бы это делалось для повышения интереса и интриги — ​это одно, но никто и не скрывает, что за новой-старой идеей стоит желание увидеть армейский «финал мечты»: СКА против ЦСКА.

Монстр против монстра, «Газпром» против «Роснефти», остальные отдыхают, что по факту будет означать смерть лиги. Если этого хотят, то вперед.