Блокада без кавычек

Государственная власть Украины возглавила народную инициативу, хотя по-прежнему считает затею деструктивной, а организаторов — провокаторами

Вечером 15 марта три крупнейших общенациональных канала, «Интер», «ICTV» и « Украина», показали интервью президента Петра Порошенко. Такая практика — в особо важные для страны моменты выходить в эфир не с монологом, а отвечать на вопросы — была введена еще при Ющенко, со скрипом продолжалась при Януковиче, и не слишком часто применяется сейчас. Размеры пула и представительство в нем зависят от политической конъюнктуры, а не только от рейтингов каналов. Прежде, например, среди интервьюеров всегда присутствовал Савик Шустер. Сегодня канал Шустера прекратил вещание даже в интернете. Сам ведущий утверждает: прессинг осуществляют по личному указанию Порошенко — за критику.

Не зовут к президенту Украины и канал «1+1». Есть версия, что за железнодорожной блокадой неконтролируемых территорий Донбасса, которую полтора месяца назад начали ветераны добровольческих батальонов, активисты и другие сочувствующие граждане под командованием нескольких народных депутатов (президент говорит об акции исключительно «так называемая») стоит хозяин канала олигарх Игорь Коломойский. Его роман с властью закончился скандалом и национализацией Приватбанка. «5 канал», которым владеет сам Порошенко, на сей раз в пул не включали.

Владельцами «Интера» по-прежнему являются беглый олигарх Дмитрий Фирташ и экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин, « ICTV» принадлежит Виктору Пинчуку, зятю Леонида Кучмы», «Украина» — Ринату Ахметову.

Разговор с Петром Порошенко был посвящен, главным образом, одной теме. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение президента, звучавшее следующим образом: «Предлагаю принять решение о полной временной остановке транспортного — и не только железнодорожного — сообщения с оккупированной территорией». По словам Порошенко, запрет продлится до тех пор, пока предприятия, украденные боевиками, не вернут снова под юрисдикцию Украины. Исключение в смысле проезда сделают лишь для гуманитарных грузов — украинских и по линии международных организаций. И, разумеется, продолжат работу пункты пропуска на линии разграничения. Их количество обещают даже увеличить, чтобы хоть таким образом немного облегчить участь людей, оставшихся за чертой. Гражданские же активисты смогут контролировать ход блокады (миссия возложена на силовиков) — но контролировать без оружия.

Оторвались якоря

Предлагая СНБО полностью перекрыть перемещение грузов через линию разграничения, Петр Порошенко выглядел убежденным противником такой меры. Называл ее уничтожающей заводы и шахты — «якоря», которыми эта часть Донбасского региона держалась за Украину. Теперь якоря оторвались. Но сценарий самодеятельной «блокады в кавычках», по его словам, «писался не в нашей стране», потому власть была вынуждена действовать на упреждение, перехватить инициативу и не упустить «самолет», то есть Украину.

— Украина — как самолет, который имеет два крыла. Первое — демократия, второе — порядок. И лететь можно, только когда у тебя два крыла… Я никому не позволю издеваться над обществом, над добровольцами, над героями, над новыми полицейскими, бойцами Национальной гвардии или бойцами Вооруженных сил, тем, кто считает себя небожителем! — возмутился Порошенко.

Днем ранее на блокпосту в Донецкой области произошло столкновение между полицией и колонной волонтеров, направлявшихся на блокаду, что еще не получила тогда законного статуса. Взаимные оскорбления, удары дубинками, слезоточивый газ, депутатские кулаки, пинки и «корочки» как таран…

А до того состоялся разгон одного из редутов. Видео телеканалам предоставили сами силовики. Красноречивые вещдоки в виде кастетов, ножей, оружия, путаные речи мужчин неопределенного возраста и рода занятий, подчеркивание в биографиях: «…имел судимость»… Подобными сюжетами украинского зрителя не удивить: их и при Кучме, накануне « оранжевой» революции показывали, и при Януковиче, перед вторым Майданом. Долго ли умеючи изобразить протест как группу маргиналов!

Но после того, как более 40 человек были задержаны, сторонники прекращения торговли с неподконтрольными территориями заняли здания облгосадминистраций в Луцке и Черновцах, требуя освобождения побратимов и увольнения высших чинов МВД, начиная с министра Авакова. В Одессе и Виннице собрались митинги с ультиматумом Киеву: даешь принятие закона о статусе временно оккупированных территорий! Страсти в обществе, разделившемся в оценке событий — то ли активисты правы, то ли, наоборот, реализуется пресловутый план «Шатун», — накалялись. Пахло шинами Майдана.

Зато Петр Порошенко сомнений не испытывал. Президент фактически обвинял организаторов — экс-комбата «Донбасса», депутата Рады из фракции «Самопомощь» Семена Семенченко, его внефракционного коллегу, сотника Майдана и АТОшника Владимира Парасюка и бывшего журналиста Егора Соболева, тоже депутата «Самопомощи», — в сознательной дестабилизации обстановки в стране. Мол, на самом деле им, новоявленным оппозиционерам, не освобождение пленных нужно, не борьба с контрабандой и «торговлей на крови», а конфликт и пиар в расчете на досрочные выборы, в которых заинтересована Россия.

— Искренние, открытые чувства добровольцев, всех, кто искренне поддерживал эти действия, просто использовали! — возмутился он. И произнес фразу, которую активно цитируют из-за последнего глагола: « Никаких досрочных выборов я им не подарю!»

Очередная парламентская кампания должна состояться в 2019-м.

Замуровали

Рада 15 марта пережила стресс. Утреннее заседание открыла вице-спикер Оксана Сыроид, избранная в свое время от «Самопомощи», а, значит, сторонница блокады. Она же в феврале представила парламенту проект закона о временно оккупированной территории Украины, где Россия называлась «оккупантом» — со всеми вытекающими для Минских соглашений последствиями.

На трибуну поднялся представитель «Народного фронта», экс-комбат Юрий Береза. Его фракция вместе с «Блоком Петра Порошенко» не поддерживала ни блокаду, ни законопроект. По иронии судьбы, Оппозиционный блок оказался здесь ситуативным союзником двух коалиционных сил. Береза призвал выслушать в сессионном зале полицейских — участников конфликта на блокпосту в Донецкой области. В зал, не дожидаясь положительного ответа, со стороны ложи правительства начали входить военные — в сопровождении депутата от «Народного фронта» и советника министра внутренних дел Антона Геращенко…

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Камеры показали, как вице-спикер сняла телефонную трубку (позже Сыроид расскажет, что связалась с СБУ и сообщила о попытке «неизвестных в милитарной форме помешать работе Рады») и немедленно объявила заседание закрытым. Потому полицейские делились с залом своими впечатлениями от общения с драчуном-депутатом Парасюком неформально. Впрочем, уже известно: полиция Донецкой области обратилась к генпрокурору с просьбой лишить Парасюка иммунитета и привлечь к уголовной ответственности.

Правительство отреагировало на официальный статус блокады продлением чрезвычайных мер в экономике еще на месяц. Однако премьер Владимир Гройсман на заседании Кабмина попросил учесть, что речь идет все же о чрезвычайных мерах, но не чрезвычайном положении, почувствуйте разницу! Даже к анонсированным веерным отключениям не пришлось прибегать. «Это значит, что мы с вами идеально подготовились к зиме», — похвалил и себя, в том числе, Гройсман. «Мы создали запас прочности, потому что понимали: нам перекроют поставки (энергоносителей с Донбасса. — О.М.) Только я думал, они (руководители сепаратистов. — О.М.) это сделают сами, а сделали руками других людей». Но проблема, по словам премьера, в том, что запас прочности исчезает…

Следующее решение СНБО, которое ввел в действие президент Порошенко, коснулось специальных экономических санкций сроком на год в отношении пяти «дочек» российских банков, работающих в Украине. И вновь решение приняли, перехватив «народную инициативу». Радикалы в Киеве и Одессе, что прежде заливали фасады офисов красной, как кровь, краской, перешли на следующий уровень. Приступили к замуровыванию входов в российские банки бетонными блоками…