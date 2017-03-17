Вернувшийся в родную гавань
Крымские фотографии шестикратного лауреата World Press Photo Юрия Козырева
Юрий КозыревНовая газета
Дети с флагами у Памятника затопленным кораблям. Севастополь, ноябрь 2014 года.
Ветераны Великой Отечественной войны. Севастополь, ноябрь 2014 года.
Студенты Крымского казачьего кадетского корпуса. Белоглинка, Крым, ноябрь 2014 года.
Посетительница из Челябинска в Военно-морском музейном комплексе «Балаклава». Крым, ноябрь 2014 года.
Курсанты Севастопольской детской морской флотилии. Ноябрь 2014 года.
Минеральные грязевые ванны, предназначенные для лечения многих болезней (от артритов до бессилия). Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.
Женщина принимает грязевые ванны. Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.
Пятнадцатилетний курсант Крымского казачьего кадетского корпуса стреляет из лазерного пистолета и автомата АК-47. Крым, Белоглинка, ноябрь 2014 года.
Горожанки поют на улице старые советские песни. Севастополь, ноябрь 2014 года.
Памятник «вежливым людям» в Симферополе. Июль, 2014 года.
Футболки с Путиным. Балаклава, Крым, ноябрь 2014 года.
Бывший генеральный прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед бюстом Святого Российского Императора и Страстотерпца Николая II Александровича. Симферополь, июль 2016 года.
Девушки танцуют около тира. Ялта, июль 2016 года.
Празднование Дня Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.
Девушка на набережной в День Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.