Вернувшийся в родную гавань

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Дети с флагами у Памятника затопленным кораблям. Севастополь, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Ветераны Великой Отечественной войны. Севастополь, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Студенты Крымского казачьего кадетского корпуса. Белоглинка, Крым, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Посетительница из Челябинска в Военно-морском музейном комплексе «Балаклава». Крым, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Курсанты Севастопольской детской морской флотилии. Ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Минеральные грязевые ванны, предназначенные для лечения многих болезней (от артритов до бессилия). Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Женщина принимает грязевые ванны. Курорт Саки, Крым, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Пятнадцатилетний курсант Крымского казачьего кадетского корпуса стреляет из лазерного пистолета и автомата АК-47. Крым, Белоглинка, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Горожанки поют на улице старые советские песни. Севастополь, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Памятник «вежливым людям» в Симферополе. Июль, 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Футболки с Путиным. Балаклава, Крым, ноябрь 2014 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Бывший генеральный прокурор Республики Крым Наталья Поклонская перед бюстом Святого Российского Императора и Страстотерпца Николая II Александровича. Симферополь, июль 2016 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Девушки танцуют около тира. Ялта, июль 2016 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Празднование Дня Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»

Девушка на набережной в День Военно-морского флота. Севастополь, июль 2016 года.