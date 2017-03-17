На площадке «Яблока» прошла дискуссия «Столетие Февральской революции и задача политической модернизации в XXI веке». В разговоре приняли участие несколько ведущих российских историков, а также представители партии, Эмилия Слабунова и Григорий Явлинский.

Слабунова в своем вступительном слове говорила о том, что сегодня тема Февральской революции замята и практически не обсуждается на государственном уровне: «Сложившийся политический режим не желает, не может и, наверное, никогда не сможет дать честную и целостную оценку тому, что произошло сто лет назад, и какие это имело последствия…» Причиной этого нежелания, по мнению Слабуновой, является непосредственная связь нынешнего режима с большевистским.

«Тот, кто не может извлечь уроки из истории, должен пережить ее снова», — заявила она, обосновав этим необходимость проведения подобных мероприятий в «Яблоке».

Академик РАН Юрий Пивоваров, выступавший одним из первых, провёл параллель с мыслью Жака Ширака о том, что современная Франция возникла после великой французской революции. Ученый заметил, что «нынешнее русское государство родилось в результате революций 1917 года». Именно поэтому, утверждал Пивоваров, Россия не сможет двигаться дальше и прогрессировать, пока не проведёт адекватный анализ случившегося за последние 100 лет.

Председатель совета Вольного исторического общества Никита Соколов согласился с Пивоваровым и Слабуновой в том, что события столетней давности сегодня не получают объективной оценки. Однако, по мнению Соколова, это не является отличительной чертой нынешней власти, а присуще любому авторитарному режиму. Также Соколов говорил об отсутствии исторической предопределенности и о том, что «люди делают историю сами».

Профессор Высшей школы экономики Ольга Малинова говорила о том, что не стоит наделять функцией оценки прошлого только государство. Государство, по словам Малиновой, анализирует историю, но делает это в несколько искажённом, выгодном для власти варианте: «Режим даёт оценку, но даёт так, как может давать. Задача других политических сил — дать свою альтернативную оценку. Событие, в котором мы участвуем сегодня, — как раз часть этого процесса».

В том же ключе выступил и профессор РАНХиГС Константин Морозов. «Я готов согласиться с тем, что процесс осмысления и извлечения уроков из своего прошлого и с тем, что для этого необходимо «взросление» гражданского общества», — сказал он. Морозов считает, что то, как сейчас история оценивается властью, провоцирует некорректное понимание прошлого в обществе. Он предположил, что сейчас главная задача историков — уберечь науку от наплыва тех, кто старается использовать её в своих конъюнктурных целях.

Григорий Явлинский высказывался в большей степени о нынешней власти в России и ее отношении к Февральской революции.

Постсоветская модернизация провалилась. Маркёром этого провала можно назвать войну в Украине. Почему модернизация провалилась? Один из ответов такой: не было дано адекватной, честной, открытой, правовой, государственной оценки всему советскому периоду». По мнению Явлинского, не было дано ответов на вопросы: «Что случилось в феврале? Что случилось в октябре? Почему произошла гражданская война?» А потому что не были даны ответы на эти вопросы, так «по-большевистски» провели реформы. Нынешняя власть, предположил один из основателей «Яблока», — это «современное продолжение большевизма, хоть и травоядное».

В конце дискуссии, отвечая на вопрос из зала, Явлинский заявил: «Система, которая сегодня создана в России, не реформируема. Она не имеет возможности измениться, потому что она сбалансирована по своим внутренним интересам. Особенность этой системы заключается в том, что даже при высоких ценах на сырьё, она может обеспечить высокий уровень жизни только для 15-20 % населения».

Михаил Шевелев, специально для «Новой»