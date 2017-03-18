Митинг в защиту Петербурга: пришли тысячи людей

Елена Лукьяновафотокорреспондент
Главные темы митинга: передача Исаакиевского собора РПЦ, застройка в районе Пулковской обсерватории, ситуация с Российской национальной библиотекой и Европейским университетом в Санкт-Петербурге.
Ведущая митинга Наталья Грязневич — депутат ЗАКСа, сопредседатель партии «Парнас», Алексей Ковалев — депутат ЗАКСа, лидер фракции «Справедливая Россия», Максим Резник — депутат ЗАКСа, член фракции «Партия Роста».
Елена Осипова, художница, постоянная участница городских протестных акций.
Студенты Европейского университета.
Небесная линия — линия горизонта, сформированная благодаря градостроительной политике Санкт-Петербурга. Синие ленты — символ небесной линии.