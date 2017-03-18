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Митинг в защиту Петербурга: пришли тысячи людей

Фотографии Елены Лукьяновой

Экономика

Елена Лукьяновафотокорреспондент

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Главные темы митинга: передача Исаакиевского собора РПЦ, застройка в районе Пулковской обсерватории, ситуация с Российской национальной библиотекой и  Европейским университетом в Санкт-Петербурге.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Ведущая митинга Наталья Грязневич — депутат ЗАКСа, сопредседатель партии «Парнас», Алексей Ковалев — депутат ЗАКСа, лидер фракции «Справедливая Россия»,  Максим Резник — депутат ЗАКСа, член фракции «Партия Роста».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Елена Осипова, художница, постоянная участница городских протестных акций.

 

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

 

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

 Студенты Европейского университета.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Небесная линия — линия горизонта, сформированная благодаря градостроительной политике Санкт-Петербурга. Синие ленты — символ небесной линии. 

 

Теги:
европейский университет, полтавченко, протесты, исаакиевский собор, градозащитники, архнадзор, петербург

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