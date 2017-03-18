Митинг в защиту Петербурга: пришли тысячи людей

Главные темы митинга: передача Исаакиевского собора РПЦ, застройка в районе Пулковской обсерватории, ситуация с Российской национальной библиотекой и Европейским университетом в Санкт-Петербурге.

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