Турция вмешалась в болгарские выборы

Турецкие власти, готовясь к национальному референдуму по конституционной реформе, уже успели поругаться с Германией, Голландией, Австрией. На грани ссоры находятся отношения с Бельгией, Швейцарией, Данией и Швецией. Теперь в этот список попала и соседняя Болгария. Но если проблемы с западноевропейцами возникли из-за запрета министрам правительства Турции официально агитировать этнических турок голосовать за расширение полномочий Эрдогана, то Софию возмутило прямое вмешательство Анкары в избирательный процесс предстоящих 26 марта парламентских выборов на стороне одной из политических партий.

В Болгарии проживает примерно 650 тысяч этнических турок. Раньше их было около миллиона. Из-за политики насильственной ассимиляции (запрет на язык, национальные имена и фамилии, ограничения свободного вероисповедания, проблемы с трудоустройством) в социалистические времена многие болгарские турки были вынуждены переселиться на историческую родину. В последние годы своей власти режим Тодора Живкова пошел даже на то, что принудительно депортировал в Турцию десятки тысяч своих граждан турецкой национальности — их дома, квартиры и остальное имущество были конфискованы.

После крушения коммунистической системы некоторые из вынужденных турецких переселенцев вернулись в Болгарию. Большинство все-таки осталось в Турции, продолжая поддерживать связи с прежней родиной, часть из них оформили себе двойное гражданство. По сложившейся традиции они во время выборов в Болгарии имеют возможность участвовать в голосовании на избирательных участках, специально создаваемых на турецкой территории по взаимному согласию сторон. Число таких участков, как правило, напрямую зависит от количества предварительно подданных заявок.

В самой Болгарии политические интересы этнических турок и других мусульманских меньшинств представляет созданное в 1990 году «Движение за права и свободы» (ДПС). Отличительной чертой развития ДПС являлось то, что оно, довольно скоро приобретя стабильный избирательный потенциал (15-17%) и войдя в парламент, стало решающей политической силой при формировании коалиционных правительств. При этом руководство ДПС явно тяготело к левым из Болгарской социалистической партии (БСП). Это выглядело парадоксально: ведь БСП прямая наследница Болгарской компартии — гонителя турок, но, видимо, на идеологических предпочтениях сказалось то, что в прошлом некоторые ведущие функционеры ДСП сотрудничали с местным КГБ в качестве агентов.

В целом «Движение за права и свободы» нельзя было назвать протурецкой партией, хотя за него и голосовали многие проживающие в Турции болгарские турки. Ситуация изменилась в 2013 году, когда во главе ДПС встал Лютви Местан, не скрывавший своих симпатий к авторитарной политике Эрдогана.

В ноябре 2015 года Местан на заседании Народного собрания зачитал заявление, в котором поддержал позицию Турции в конфликте с Россией из-за сбитого Су-24. Разразился скандал. Центральный совет ДПС не только лишил Местана председательского поста, но и вообще исключил из своих рядов.

Разжалованный политик (кстати, проходил в архивах ГБ под агентурной кличкой «Павел») не сдался и вскоре объявил о создании собственной партии «Демократы за ответственность, безопасность и толерантность» (ДОСТ).

Примечательно, что на учредительном съезде присутствовала представительная делегация турецких политиков от правящей эрдогановской Партии справедливости и развития.

В конце 2016 года партия Местана приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах. Но проблема ДОСТ заключается в том, что она вынуждена играть на том же поле, где давно господствует ДПС, т.е. агитировать за себя в местах компактного проживания болгарских турок.

Помогать ДОСТ в этом не простом деле взялся посол Турции в Болгарии Сулейман Гекче, который и до этого не без ведома официальной Анкары оказывал Местану свое покровительство. Господин Гекче снялся в предвыборном клипе партии. Болгарское законодательство не допускает участие представителей иностранных государств в избирательном процессе. ЦИК запретил показ видеролика, а суд подтвердил законность данного решения.

Еще не утихла дискуссия вокруг клипа, как из Стамбула поступила очередная скандальная новость. Турецкий министр по социальным вопросам и труду Мехмет Мюеззиноглу, встречаясь с делегацией землячеств болгарских турок-переселенцев, призвал их на предстоящих выборах голосовать за ДОСТ и посоветовал, чтобы они агитировали своих родственников и знакомых в Болгарии поступить аналогично.

Кроме того, в Анкаре с большим неудовольствием восприняли тот факт, что Болгария на этих выборах намерена открыть в Турции всего 35 участков для голосования. Тогда как на прошлых парламентских выборах их действовало более 180 участков.

Болгарская сторона, обосновывая свое решение, заявила, что на этот раз поступило в три раза меньше заявок на участия в выборах, чем в 2014 году. К тому же сослалась на рекомендации Евросоюза для стран-членов по проведению голосования за рубежом.

Такая позиция не удовлетворила турецкие власти. Они пригрозили, что если возникнуть очереди на избирательных участках, то всех желающих посадят в автобусы и отправят голосовать в Болгарию. Болгарское МВД в ответ пообещало не пускать в страну в день выборов все транспортные средства с турецкими номерами.

Обмен «любезностями» достиг предела, и София, видя, что ее протесты против вмешательства во внутренние дела остаются без внимания, пошла на демонстративную меру, отозвав своего посла из Турции. В дополнение был ужесточен режим пребывания в стране для турецких граждан. Следствием стало то, что тут же из Болгарии выслали трех турок за нарушение миграционного закона и антиконституционную деятельность — они, по данным Государственного агентства по безопасности, вели агитацию в пользу партии ДОСТ.

Вместе с тем лидеры правых и левых болгарских партий сомневаются в том, что подобные действия окажут отрезвляющее влияние на Анкару. Эрдоган, по их мнению, может в любой момент до или после референдума реализовать свою угрозу — открыть границы с ЕС для сотен тысяч ближневосточных беженцев. В этом случае Болгария, оказавшись одной из первых стран на их пути, уже сейчас должна экстренно принять превентивные меры. Иначе не избежать того хаоса, какой случился на Балканах в 2015 году.